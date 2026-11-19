Una niña con uniforme escolar se cubre el rostro con las manos mientras se sienta sola en un banco del patio de la escuela, reflejando tristeza y aislamiento. Al fondo, otros niños juegan en grupo, evidenciando la problemática del bullying y la exclusión social en el entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma para prevenir, atender y sancionar la violencia docente en contra de las mujeres y erradicar el acoso sexual en planteles escolares del país.

En un comunicado, el Senado detalló que la reforma modifica diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y ya fue remitida a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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El cambio legislativo coincide con un escenario donde 223 personas de entre 1 y 17 años ingresaron a hospitales del país durante 2025 por agresiones sexuales sufridas dentro de planteles educativos, de acuerdo con registros de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

¿Qué dice la reforma?

El dictamen clasifica como violencia docente cualquier agresión cometida dentro de los planteles escolares o que derive de una relación académica.

Asimismo, establece que las 32 entidades federativas deberán promover y difundir entre la sociedad que el hostigamiento y el acoso sexual son expresiones de violencia y delitos, que pueden constituir causas de rescisión laboral y faltas administrativas.

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La reforma exige a las autoridades aplicar criterios de perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad para resguardar la dignidad de niñas, adolescentes y mujeres en cualquier entorno social.

Las instituciones deben blindar la identidad y los datos personales de las víctimas. La medida busca frenar la revictimización, la elaboración de listas negras y cualquier intimidación orientada a forzar la deserción escolar o la renuncia al empleo.

El proyecto mandata a la política nacional diseñar acciones para alcanzar la igualdad sustantiva en los sectores familiar, laboral, político, económico, cultural, de salud y tareas de cuidados, a la par de erradicar los estereotipos basados en el sexo.

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La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la senadora de Morena Martha Lucía Micher Camarena, sostuvo que estas reformas fortalecen el trabajo parlamentario acumulado durante dos décadas.

Explicó que los espacios de formación académica suelen operar como escenarios de acoso, hostigamiento sexual e intercambio de favores, por lo que la legislación amplía la definición de violencia docente para intervenir de forma directa ante estas conductas.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Francisco Chíguil Figueroa, señaló que las instituciones requieren herramientas para prevenir, identificar y atender oportunamente agresiones de género mediante protocolos accesibles.

La legisladora del PVEM, Virginia Magaña Fonseca, apuntó que la incorporación formal de la perspectiva de género, la interculturalidad y la interseccionalidad dentro de los programas institucionales garantiza respuestas integrales frente a las agresiones.

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La senadora del PRI Paloma Sánchez Ramos afirmó que la reforma obliga al Estado a derribar las limitaciones históricas, sociales y culturales impuestas sobre las mujeres.

La legisladora de Movimiento Ciudadano Amalia García Medina argumentó que incluir la interseccionalidad permite reconocer que los actos de discriminación no derivan exclusivamente del género, sino de factores combinados como la clase social, la edad, el origen étnico y la orientación sexual.

Violencia escolar en México

Las cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación del Inegi indican que 3.3 millones de estudiantes de 12 a 17 años sufrieron acoso escolar en un lapso de 12 meses, cifra equivalente al 28% de los 11.7 millones de adolescentes inscritos en planteles del país durante 2022.

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En los casos de violencia sexual escolar canalizados a hospitales durante 2025, el 49.8% de las víctimas pertenecía al grupo de 12 a 17 años, el 27.8% tenía entre 6 y 11 años y el 22.4% correspondía a la primera infancia, de 1 a 5 años.

Los registros clínicos incluyeron a tres personas indígenas y cinco con discapacidad. El Estado de México concentró el 14.8% de los ingresos, Chihuahua el 12.1% y Veracruz el 9.4%, agrupando entre las tres entidades un tercio del total nacional.

La atención hospitalaria infantil por agresiones sexuales en escuelas registró una baja de 8.6% frente a 2024, cuando sumaron 244 ingresos. Las estadísticas reflejan un incremento de 961.9% respecto a los 21 casos documentados en 2010.

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El volumen de 2025 se colocó como el cuarto registro más alto de la serie estadística y rebasó el promedio de 111.3 casos anuales registrado en el periodo de 2010 a 2025.

Las personas identificadas como agresores sexuales en los colegios durante 2025 correspondieron a perfiles conocidos, como profesores, alumnos u otras personas del entorno escolar, en 59.7% de los casos contra mujeres y en 53.2% en varones. Personas desconocidas cometieron el 17.6% de los ataques contra alumnas y el 19.1% contra alumnos.

Los diagnósticos médicos registraron malestar emocional en 44.3% de mujeres y 44.7% de hombres, además de ansiedad o estrés postraumático en 15.3% de mujeres y 25.5% de hombres.

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Los reportes consignaron alteraciones del estado de ánimo en 8% de las pacientes y 2.1% de los varones, depresión en 5.1% de mujeres, laceraciones en 5.1% de mujeres y 6.4% de hombres, infecciones de transmisión sexual en 2.8% de mujeres, embarazos en 1.1% de alumnas, contusiones en 1.1% de mujeres y 6.4% de hombres, heridas en 0.6% de mujeres y trastornos psiquiátricos en 2.1% de los hombres.