Caminos artesanales en México

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México ampliará su red de caminos artesanales con el objetivo de mejorar la conectividad en comunidades indígenas y rurales, así como facilitar el acceso a proyectos de turismo comunitario, así lo dio a conocer Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), durante la Mañanera del pueblo de este 19 de noviembre.

El funcionario informó que las obras permitirán comunicar cabañas, restaurantes y centros ecoturísticos, además de apoyar traslados por motivos de salud, educación, comercio y atención de emergencias. “También un componente que se ha venido trabajando es justamente cómo fomentar el turismo en nuestras comunidades”, declaró desde Palacio Nacional, donde también señaló que el programa contempla la construcción de 343 caminos durante 2026, distribuidos en 31 pueblos indígenas y 400 frentes de trabajo.

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Caminos artesanales impulsarán el turismo comunitario

El funcionario afirmó que los caminos artesanales tienen como primer objetivo atender necesidades básicas de las comunidades, como el traslado para recibir atención médica, acudir a las escuelas, movilizar mercancías y facilitar la llegada de insumos.

Caminos artesanales en México

No obstante, indicó que las obras también respaldarán estrategias de turismo comunitario. Como ejemplo, mencionó a Latuvi, en la Sierra Norte de Oaxaca, donde una comunidad construye un camino artesanal y habilita accesos hacia cabañas y restaurantes.

“Están haciendo los accesos también a las cabañas, a los restaurantes, pues a esta estrategia de turismo comunitario que traen en la Sierra Norte de Oaxaca”, afirmó Regino Montes.

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El director del INPI sostuvo que una situación similar ocurre en la meseta purépecha, donde parte de los caminos en construcción busca mejorar la comunicación con cabañas, restaurantes y centros ecoturísticos de las comunidades.

El programa reporta 343 caminos en construcción durante 2026

Regino Montes informó que, de 2018 a 2025, el Gobierno de México construyó 578 caminos artesanales con una longitud aproximada de 4,394 kilómetros y una inversión de $21,474 millones. Las obras beneficiaron a 583 municipios y comunidades indígenas de 17 entidades federativas.

Para 2026, indicó que el programa cuenta con 400 frentes de trabajo y abarca a 31 pueblos indígenas. El pueblo nahua concentra 49 frentes; el mixteco, 46; el me’phaa, 41; mientras que las comunidades afromexicanas y zapotecas tienen 34 frentes cada una.

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El programa también incluye a pueblos purépecha, otomí, rarámuri, amuzgo, chinanteco, odam, chocholteco, mazahua, wixárika, mayo, chichimeco, triqui, náyari, tseltal, kumiai, mixe, mexica, matlatzinca-pirinda, chatino, ódame, guarijío, tzotzil, pima, yaqui, kilihwa y cucapá.

Caminos artesanales en México

El programa registraba un avance financiero de 76% y un avance físico de 40%, según el reporte presentado por Regino Montes. El funcionario estimó que las obras podrían cerrarse entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Planes de justicia concentran 319 obras

Los caminos artesanales forman parte de 20 planes de justicia para pueblos indígenas, señaló el director del INPI. En ese componente, se reportó una inversión de alrededor de $4,807 millones, una extensión de 724 kilómetros, 370 frentes de trabajo y 319 caminos.

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Regino Montes explicó que las asambleas comunitarias determinan las obras prioritarias, autorizan la construcción de los caminos, nombran a los comités y dan seguimiento a los recursos transferidos por el Gobierno federal.

Durante 2026, el INPI realizó 400 asambleas comunitarias para integrar los comités de caminos y suscribir convenios para la entrega directa de recursos a las comunidades indígenas, ahora reconocidas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además, se constituyeron 400 comités con la participación de 4,000 personas. El funcionario destacó que la mayoría de quienes administran los recursos como tesoreras son mujeres indígenas.

Caminos artesanales en México

“Cada semana, tanto la autoridad como el comité tienen que informar a la asamblea de cómo van avanzando las obras, pero sobre todo cómo se va ejerciendo el recurso público”, expuso.

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Comunidades realizarán labores de mantenimiento

Regino Montes señaló que los caminos artesanales cuentan con una capa de concreto de 20 centímetros, a diferencia de caminos construidos anteriormente con capas de cinta asfáltica de entre tres y cinco centímetros.

“Estamos hablando de estos caminos que tienen un grosor de veinte centímetros”, dijo el funcionario, quien consideró que esta característica permitirá una mayor vida útil de las obras.

No obstante, indicó que los caminos requerirán mantenimiento. En algunas comunidades, explicó, las y los habitantes realizan tequios antes y después de la temporada de lluvias para limpiar cunetas y obras de drenaje.

El director del INPI afirmó que buscarán coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que las comunidades cuenten con acompañamiento cuando las vías requieran trabajos de mantenimiento de mayor alcance.

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