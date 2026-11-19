Ambos equipos se medirán en una batalla intensa por el boleto a la gran final. (Jesué Abraham Aviles)

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Pumas CU se enfrentará a los Borregos del TEC de Monterrey este viernes 20 de noviembre a las 19:30 horas (tiempo del centro de México) desde la Sultana de Norte por las semifinales de la ONEFA.

El equipo regiomontano parte como el principal favorito debido a su condición de local tras haber terminado en la segunda posición dentro de la Conferencia de los 14 Grandes, mientras que el cuadro azul y oro finalizó en el tercer puesto.

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El camino de ambos equipos para llegar a las semifinales

(Pumas CU)

Ambos equipos vienen de imponerse en sus respectivas series de los cuartos de final y ahora se enfrentan por uno de los boletos al partido por el campeonato.

Borregos Monterrey avanzó tras vencer 41-10 a Borregos CEM. El equipo regiomontano dominó el encuentro y confirmó que llega con argumentos para competir en la parte decisiva de la temporada.

Pumas CU, por su parte, superó 42-18 a Burros Blancos del IPN en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto auriazul aprovechó su localía, tomó ventaja en el marcador y mantuvo el control para asegurar su presencia en las semifinales.

El ganador avanzará al encuentro por el campeonato, programado para el 27 o 28 de noviembre. Su rival será el vencedor de la semifinal entre Auténticos Tigres y Borregos Puebla.

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Paternidad de Borregos sobre Pumas

(Borregos de Monterrey)

Borregos Monterrey llega a la semifinal con una clara ventaja en los antecedentes recientes ante Pumas CU. El conjunto regiomontano ganó los últimos cinco enfrentamientos entre ambos desde la reunificación de las ligas, incluido el duelo de la temporada 2026.

El antecedente más reciente se registró en la Semana 4 de esta campaña, cuando Borregos Monterrey se impuso 73-20 a los universitarios, pasándoles por encima.

A continuación, te presentamos los últimos resultados entre Borregos de Monterrey y Pumas CU:

Temporada 2026, Semana 4: Borregos Monterrey 73-20 Pumas CU.

Temporada 2025, Semana 10: Borregos Monterrey 30-23 Pumas CU.

Temporada 2024, semifinales: Pumas CU 9-49 Borregos Monterrey.

Temporada 2023, Semana 7: Pumas CU 21-41 Borregos Monterrey.

Temporada 2022, Semana 1: Borregos Monterrey 16-13 Pumas CU.

La última victoria de Pumas CU ante los Borregos se remonta al año 2000. En aquella ocasión, los universitarios ganaron 25-22 en series extras en el Estadio Olímpico Universitario.

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Ahora, Pumas CU tiene la oportunidad de cortar una sequía de 26 años ante el conjunto regiomontano y conseguir su pase a la final de la ONEFA 2026. Borregos Monterrey, por su parte, busca hacer valer su localía, extender su dominio en la serie y avanzar una vez más al partido por el campeonato.

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Pumas CU y Borregos de Monterrey podrá seguirse este viernes 20 de noviembre a las 19:30 (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de la multiplataforma de Claro Sports y la página de internet Live.Tec.