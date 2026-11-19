(REUTERS/Daniel Becerril)

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André-Pierre Gignac perdió la paciencia cuando un reportero le preguntó sobre el complicado presente de Tigres en el Apertura 2026.

El delantero francés, quien recientemente dejó al conjunto universitario, evitó pronunciarse sobre la situación del equipo y respondió de manera tajante ante los micrófonos.

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El exatacante felino dejó claro que no tiene intención de involucrarse en los temas deportivos de su antiguo club, luego de que los regiomontanos terminaran en el decimoquinto lugar de la clasificación de la Liga MX. La insistencia del periodista provocó el enfado del francés, quien cuestionó por qué debía opinar sobre un asunto que ya no le corresponde.

“Ese es tu problema. ¿Por qué te metes ahí? ¿Estamos dónde? ¿Para qué me hablas de cosas así? ¿Qué quieres saber? No tengo nada que decir”, contestó Gignac.

Gignac pierde la final con Benarami FC y falla un penal ante SVA Veteranos

(REUTERS/Cristian De Marchena)

La reacción del francés ocurrió durante una jornada en la que también tuvo actividad dentro de las canchas. El miércoles 18 de noviembre, Gignac y otros exjugadores de Tigres disputaron la final con Benarami FC, pero no consiguieron quedarse con el título tras caer 6-3 frente a SVA Veteranos.

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El delantero tuvo una oportunidad importante para cambiar el rumbo del encuentro, pero falló un penal cuando su equipo estaba abajo 3-2. La anotación pudo significar el empate en un momento clave del partido.

Durante el compromiso, el atacante también mostró su carácter competitivo al reclamar algunas decisiones arbitrales, situación por la que recibió una tarjeta amarilla.

Gignac regaló su premio al mejor jugador del torneo

(REUTERS/Daniel Becerril)

Pese a la derrota, Gignac recibió un reconocimiento individual al ser distinguido como el mejor jugador del torneo. El encargado de entregarle el galardón fue Nahuel Guzmán, su excompañero en Tigres.

Sin embargo, el francés tuvo un gesto con el equipo rival: decidió regalarle el premio al goleador de SVA Veteranos, conjunto que se quedó con la victoria en la final.

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