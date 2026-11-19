Fuerzas de seguridad cercan una vecindad de la colonia Guerrero en una recreación visual sobre un operativo contra presuntos miembros de La Unión Tepito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Marina (Marina) y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo en una vecindad de la colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en el Centro de la Ciudad de México, donde presuntamente miembros de una familia, quienes pertenecían al grupo delictivo La Unión Tepito, vendían drogas.

La información fue compartida por el periodista Carlos C4 Jiménez, quien dio a conocer que dentro del inmueble se encontraron varios animales.

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Según la información del comunicador, en el lugar se encontró una chinchilla, una iguana, loros, una ninfa y pericos australianos. Además, tenían también altares con santos, varias fotografías, así como artículos deportivos del club de futbol mexicano Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Jiménez dijo que las personas que vendían drogas en el lugar fueron identificadas como Eva Lucía Cruz Ramírez; Ilse Casco Cruz; Roberto Carlos Leal y Rafael Abascal, quienes fueron detenidos por las autoridades.

A los detenidos les aseguraron cocaína, metanfetaminas, teléfonos celulares y los animales mencionados.

En el cateo participaron miembros de la Guardia Nacional. Fotografía de archivo. EFE/ Miguel Sierra

Pena por traficar drogas

El Código Penal Federal contempla los delitos contra la salud como aquellas conductas que representan una amenaza para el bienestar colectivo, principalmente por su relación con la producción, posesión, distribución, comercialización y tráfico de sustancias ilícitas. Estas actividades son consideradas un problema de salud pública debido a los riesgos que representan para la población y las consecuencias que pueden generar en distintos ámbitos de la sociedad.

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La legislación mexicana agrupa estos ilícitos en tres apartados: el primero corresponde a la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos relacionados con narcóticos; el segundo aborda el peligro de contagio, mientras que el tercero contempla los delitos contra los derechos reproductivos.

En lo que respecta a las actividades vinculadas con el narcotráfico, el artículo 193 del Código Penal Federal establece qué sustancias son consideradas narcóticos para efectos legales. En esta categoría se encuentran los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales señalados en la Ley General de Salud, así como aquellos contemplados en los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria para México y otras disposiciones aplicables.

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A partir de esta definición, los artículos 194 al 199 describen distintas conductas que pueden constituir delitos contra la salud y establecen las sanciones correspondientes. Entre ellas se encuentran actividades relacionadas con la producción, transporte, tráfico, comercio y suministro de narcóticos, así como otras formas de participación en su distribución y aprovechamiento ilegal.

Las penas varían de acuerdo con el tipo de conducta, las circunstancias en que se comete y las disposiciones específicas aplicables a cada caso. No obstante, algunas de estas actividades pueden alcanzar condenas de 10 a 25 años de prisión, además de multas que van de 100 a 500 días.

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En el lugar se encontraron varios animales, entre ellos, una iguana. (Foto cortesía INTERPOL)

De esta manera, los delitos contra la salud no se limitan exclusivamente a la venta de drogas, sino que abarcan distintas etapas de las actividades relacionadas con sustancias prohibidas. Su tipificación busca sancionar las acciones que ponen en riesgo la salud pública y cuya comisión puede tener consecuencias tanto para las personas involucradas como para la sociedad en general.