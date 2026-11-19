Gema Garoa aclara rumores sobre Nicola Porcella (Gisell Pinzón/Infobae México)

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Gema Garoa retomó su carrera actoral y aclaró ante la prensa que no sostiene un romance con Nicola Porcella, luego de que el rumor surgiera durante un episodio del pódcast que el conductor comparte con Wendy Guevara.

La actriz, quinta finalista de La Casa de los Famosos México 2026, descartó cualquier compromiso sentimental y remató la pregunta con una frase que se viralizó: “mi romance es con Dios”.

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Dos fotografías combinadas presentan a una mujer de cabello castaño claro y collar junto a un hombre con barba corta y camiseta oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del rumor en el pódcast de Nicola Porcella

La especulación sobre un posible vínculo entre Garoa y Porcella nació en el pódcast Cómplices del desmadre, que el peruano conduce junto a Guevara. Durante ese episodio, Porcella coqueteó abiertamente con la actriz e incluso le propuso que salieran juntos para que ella misma evaluara si valía la pena iniciar algo más.

Garoa respondió con distancia. En la dinámica “con quién te casas, a quién desvives y a quién te echas”, la actriz debió elegir entre Porcella, Yahir y Fede Vigevani. Su respuesta fue tajante: “Me echo a Yahir, me caso con Fede y desvivo a Nicola”, dijo entre risas, dejando en evidencia que no había interés de su parte.

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El desaire quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron la insistencia del conductor como un intento real de conquista. Fue justamente ese episodio el que instaló la idea de un supuesto romance entre ambos, pese a que la propia Garoa no mostró reciprocidad durante la grabación.

El desaire quedó registrado en video y se difundió en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron la insistencia del conductor como un intento real de conquista (LCDLFM)

La aclaración de Nicola Porcella

Ante la ola de comentarios, Porcella salió al paso en un encuentro con medios de comunicación. El conductor de Hoy aseguró que entre ambos solo existe amistad y que la conoce desde antes de su paso por el reality.

“Gema es amiga mía. Estaba justo con Quique. Fue un ratito a la casa, estuvimos conversando. Pero no, a Gema yo la quiero muchísimo”, declaró Porcella.

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El peruano también destacó el momento profesional que atraviesa la actriz. “Me encanta cómo le está yendo. Fue la que más subió en seguidores, está en proyectos y la verdad se lo merece. Yo la conozco de antes, es una gran mujer”, añadió.

El peruano también destacó el momento profesional que atraviesa la actriz. “Me encanta cómo le está yendo. Fue la que más subió en seguidores Nicola/X

Una amistad previa al reality y otros vínculos de Porcella

Según las declaraciones del propio conductor, su relación con Garoa no comenzó dentro del pódcast ni durante el reality, sino que ya existía un conocimiento previo entre ambos. Esa cercanía, sumada al coqueteo en cámara, alimentó las versiones sobre un posible interés romántico que finalmente fue descartado por los dos.

El episodio del pódcast no fue el único momento de tensión con participación de Garoa como testigo. En otra emisión del mismo programa, Wendy Guevara reveló que Porcella le exigió un millón de pesos del premio que ella ganó en la primera edición de La Casa de los Famosos México, como parte de un pacto de reparto que los finalistas habrían acordado dentro de la competencia. Porcella no desmintió el reclamo y bromeó diciéndole a Guevara “me debes todavía”. Garoa, presente en esa conversación, cuestionó la exigencia y señaló que el conductor se había beneficiado de la popularidad de Guevara durante su estadía en el programa.

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Porcella, además, ha sido vinculado en los últimos meses con Brianda Deyanara, otra exparticipante del reality, con quien mantuvo una relación de cercanía que derivó en una serie de cruces públicos en redes sociales. Esa historia paralela contribuyó a que la prensa de espectáculos siguiera de cerca cualquier indicio de nuevos vínculos sentimentales del conductor, incluido el que se le atribuyó con Garoa.

El regreso de Gema Garoa a los foros de Televisa

Un mes después de despedirse como quinta finalista de La Casa de los Famosos México 2026, Garoa retomó su carrera actoral. La actriz se incorporó a la nueva temporada de la serie Más Vale Sola, donde compartirá créditos con María Elena Saldaña, Cecilia Galliano, Alexis Ayala y Manel “El Flaco” Ibáñez, entre otros.

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Garoa explicó que la elección de su siguiente proyecto responde a una decisión meditada. (RS)

“Muy feliz de regresar a los foros de mi casa Televisa, contenta de retomar mi carrera y contenta de estar trabajando por fin”, declaró la actriz en entrevista con Televisa Espectáculos.

Garoa explicó que la elección de su siguiente proyecto responde a una decisión meditada. “Estoy negociando algunas cosas, siento que es muy importante lo que sigue en mi carrera, pues va a marcar lo primero que haga saliendo de La Casa, estoy pensando muy bien lo que quiero hacer”, señaló.

La actriz confirmó que ya cerró algunas campañas publicitarias y adelantó cuáles son sus aspiraciones profesionales a futuro. “Obviamente una serie me encantaría, hacer algo en ViX, una telenovela con un personaje interesante que me rete como actriz”, expresó.

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Sobre su adaptación a la vida pública tras el reality, reconoció que aún atraviesa un proceso de ajuste. “Me están cayendo muchos veintes, creo que fue muy acertado entrar a La Casa, pero ya terminó, justo tengo que enfocarme en lo que viene”, dijo.

Trayectoria previa de la actriz

Gema del Rocío García Figueroa, conocida artísticamente como Gema Garoa, nació el 14 de febrero de 1990 en Valle Hermoso, Tamaulipas. Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y debutó en televisión en 2014.

A lo largo de su carrera participó en telenovelas y series como Pasión y Poder, donde interpretó a Clara Álvarez, además de Sin Rastro de Ti, Mi Adorable Maldición, La Jefa del Campeón y la serie Mi Tío. También sumó papeles antagónicos en melodramas como Eternamente Amándonos (2023) y Fugitivas, en Busca de la Libertad (2024).

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Antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2026, formó parte del melodrama Hermanas, un Amor Compartido. Su entrada al reality estuvo marcada por el fallecimiento de su padre, hecho que generó dudas sobre su participación en el programa.

Pese a la exposición mediática que le dejó el reality, Garoa fue clara respecto a sus prioridades profesionales. “Ya me conocieron en un reality show que fue La Casa de los Famosos, pero no solo soy la persona que estaba en ese reality”, afirmó en una entrevista previa, en la que remarcó que su objetivo central continúa siendo la actuación.

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