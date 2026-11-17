La Ley del Seguro Social de 1973 sigue vigente para millones de trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al IMSS aumentar la pensión de los padres de trabajadores fallecidos del 20% al 90%.

Esto significa que un padre o madre que dependía económicamente de su hijo asegurado y que hoy recibe, por ejemplo, 2,000 pesos al mes, podría pasar a recibir hasta 9,000 pesos por el mismo derecho.

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El fallo fue aprobado por unanimidad el 29 de noviembre de 2023 y aplica para miles de familias en México.

Hasta antes de este fallo, la ley pagaba al cónyuge o concubino del trabajador fallecido el 90% de la pensión, pero a los padres solo les daba el 20%.

El fallo genera un precedente obligatorio, lo que significa que jueces y tribunales de todo el país deben aplicar este criterio. REUTERS/Terrazas

La Corte determinó que esa diferencia es discriminatoria porque ambos grupos se encuentran en la misma situación: dependían económicamente del trabajador que murió.

La Ley 73 es la única que cubre este aumento de pensión

El fallo aplica únicamente a la Ley del Seguro Social de 1973, conocida como Ley 73, que rige para trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

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Los trabajadores bajo la Ley 97, que opera con cuentas individuales administradas por las Afores, no están contemplados en esta resolución.

La Ley 97 opera bajo un esquema de cuentas individuales administradas por las Afores y no está cubierta por este fallo.

La resolución surge del Amparo en Revisión 252/2023, con ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, resuelto por unanimidad de cuatro votos.

Al ser emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, genera un precedente obligatorio: todos los jueces y tribunales del país deben aplicar este criterio en casos similares. El criterio aplica en todo el territorio nacional desde noviembre de 2023.

Quiénes tienen derecho al aumento

No todos los padres de trabajadores fallecidos califican. Según el trámite oficial del IMSS, identificado con la homoclave IMSS-01-005, los requisitos son los siguientes.

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El solicitante debe ser padre o madre del asegurado fallecido y acreditar que dependía económicamente de él.

El trabajador fallecido debió contar con un mínimo de 150 semanas cotizadas al momento de su muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No debe existir cónyuge, hijos ni concubina o concubinario con derecho a pensión, ya que esta prestación solo aplica cuando no hay otros beneficiarios con prelación.

El trabajador fallecido debió haber tenido al momento de su muerte un mínimo de 150 semanas cotizadas y encontrarse vigente o en conservación de derechos.

Si el fallecimiento fue por un riesgo de trabajo, no se exige ese período de cotización, pero sí se requiere el dictamen ST-3 expedido por los Servicios Médicos del IMSS.

Los documentos necesarios para el trámite

Para iniciar el trámite, los padres solicitantes deben reunir documentos del trabajador fallecido y propios.

Del asegurado se requiere copia certificada del acta de nacimiento o adopción y documentación que acredite las semanas cotizadas.

Si el trabajador cotizó a partir del 1 de julio de 1997, también se necesita el estado de cuenta de la Afore con no más de seis meses de antigüedad.

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Del asegurado fallecido se requiere copia certificada del acta de nacimiento o de adopción. (Gob. Edomex)

Del padre o madre solicitante se pide identificación oficial vigente con fotografía, copia certificada del acta de nacimiento que acredite el vínculo con el fallecido, comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad y una resolución judicial que certifique la dependencia económica con el asegurado.

Cómo y dónde presentar la solicitud

El IMSS establece dos pasos para iniciar el proceso. El primero es digital: ingresar al sitio oficial www.imss.gob.mx/pensiones, donde se puede hacer una presolicitud en línea, registrar la información y conocer el estimado de la pensión antes de ir a ventanilla.

El segundo paso es presencial y obligatorio.

El portal oficial permite obtener información sobre las distintas modalidades de pensión. (Captura de pantalla)

Una vez completada la presolicitud, el solicitante debe acudir a la ventanilla de prestaciones económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que le corresponda, en horario de 8:00 a 15:00 horas, con toda la documentación en original y copias para cotejo.

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Por qué muchos padres nunca supieron que tenían este derecho

Durante décadas, el IMSS aplicó el artículo 159 de la Ley 73 tal como estaba escrito: 20% para los ascendientes.

Ninguna institución estaba obligada a informar a los padres que ese porcentaje era inferior al del cónyuge ni que podían impugnarlo.

La etapa presencial del trámite se realiza en la ventanilla de prestaciones económicas de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos solicitantes aceptaron el monto porque desconocían que la norma era discriminatoria. Fue hasta que un caso llegó a la Suprema Corte que el criterio cambió formalmente para todo el país.

Qué pasa si la pensión ya fue otorgada con el 20%

Los padres que actualmente cobran una pensión de ascendientes bajo el porcentaje del 20% no pierden el derecho a reclamar el ajuste.

Para hacerlo, es necesario presentar un juicio de amparo ante un juzgado de distrito, argumentando que el artículo 159 de la Ley del Seguro Social de 1973 fue declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte mediante el Amparo en Revisión 252/2023.

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El criterio que equipara la pensión de ascendientes con la de viudez entró en vigor formalmente el 29 de noviembre de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un abogado especialista en seguridad social puede orientar sobre los plazos y el procedimiento específico para cada caso.

Cómo saber si el trabajador fallecido cotizó bajo la Ley 73

El primer paso antes de iniciar cualquier trámite es confirmar bajo qué ley cotizó el trabajador fallecido.

Si comenzó a trabajar y a cotizar al IMSS antes del 1 de julio de 1997, pertenece a la Ley 73 y los beneficiarios pueden reclamar la pensión de ascendientes con el 90% ordenado por la Suprema Corte.

Para verificarlo, el solicitante puede ingresar al portal www.imss.gob.mx con el Número de Seguridad Social (NSS) del fallecido y consultar su historial laboral.

El argumento legal para el amparo es la inconstitucionalidad del artículo 159 de la Ley del Seguro Social de 1973. (X / @zoerobledo / @Tu_IMSS)

También puede acudir directamente a la Unidad de Medicina Familiar más cercana y solicitar esa información en la ventanilla de prestaciones económicas, presentando únicamente una identificación oficial y el NSS del asegurado.

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Si el trabajador comenzó a cotizar después del 1 de julio de 1997, pertenece a la Ley 97 y este fallo no aplica para ese caso.

El tiempo para reclamar es limitado

El IMSS estima que hacia 2035 prácticamente todos los beneficiarios de la Ley 73 ya se habrán jubilado, lo que significa que la ventana para reclamar este derecho se cierra con el paso de los años.

El historial laboral del trabajador fallecido puede consultarse en el portal www.imss.gob.mx con el Número de Seguridad Social.

Cualquier padre o madre al que se le haya otorgado el 20% o al que se le haya negado la pensión bajo la Ley 73 puede promover un amparo para exigir que se le aplique el 90% ordenado por la Corte.

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