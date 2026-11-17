Rosa Icela Rodríguez habla desde el podio oficial frente a los periodistas durante la conferencia matutina del Gobierno de México. (Presidencia )

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien encabezó la conferencia de prensa matutina este martes debido a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en China, dio a conocer que se ha atendido la problemática de la extorsión en general, que hay muchos avances y muchas detenciones que se han presentado en la misma mañanera, y que el Gabinete de Seguridad dará a conocer detalles sobre los diferentes modos de operar de la delincuencia en este delito.

Ante una pregunta concreta sobre delincuentes de origen colombiano que operan en territorio nacional, con delitos de extorsión, específicamente con préstamos conocidos como “gota a gota”, Rodríguez señaló que “efectivamente se ha estado atendiendo la problemática de la extorsión en general por parte del Gobierno de México, hay muchos avances y muchas detenciones que aquí se han presentado, pero a mí me gustaría que sí fuera el Gabinete de Seguridad el que se refiriera a los diferentes modos de operar de la delincuencia y en todo caso que se vean los avances también relativos a la relación con Colombia y los ciudadanos, digamos que en su mayoría, pues son bienvenidos a México pero también está la parte donde efectivamente se han detectado algún problema con algunos ciudadanos que realizan actividades ilícitas”.

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Recalcó que el Gabinete de Seguridad sería el encargado de informar sobre el tema de manera más profunda.

Rosa Icela Rodríguez, ante la insistencia del reportero, señaló que sobre esa problemática, el Gabinete de Seguridad es el encargado, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de atender esa problemática.

¿Qué son los préstamos “gota a gota”?

Los llamados préstamos Gota a gota, también conocidos como préstamos exprés o el prestadiario, son préstamos en los que se proporciona dinero de manera inmediata, sin garantías ni avales, a devolver en cuotas muy pequeñas pero intereses muy altos.

Extorsión y préstamos "gota a gota" en México Declaraciones de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación 🏛️ Postura oficial 💸 Cómo funciona 🔍 Por qué prolifera

Dicha actividad tiene décadas de existir y es legal en muchos países, sin embargo, este modelo de préstamos preocupa a las autoridades de varios países, incluyendo a México, por los delitos asociados a él.

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Y es que grupos compuestos, muchas veces, por colombianos, han sido detectados y algunas veces arrestados y condenados en varios países, por delitos que derivan en esta práctica como la usura, el robo, el lavado de dinero y las agresiones.

En caso de que las personas que deben dinero a los prestamistas no paguen, pueden correr peligro.

Luego de que se proporciona el dinero que necesite la persona que solicitó el préstamo, por lo general se dan entre 20 a 30 días para devolver el monto, más un interés que oscila entre el 10 y el 40%.

Los cobradores, que en muchas ocasiones son colombianos, asisten de manera puntual durante ese tiempo para que se entregue la cuota diaria.

Una comerciante informal enfrenta una serpiente de deudas y cadenas generada por préstamos ilegales mientras investigadores rastrean los flujos financieros en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Román Ortiz, director de la consultora colombiana Decisive Point y experto en seguridad latinoamericana, declaró al medio BBC Mundo que hay tres razones por las que proliferan los préstamos gota a gota o prestadiarios en Latam:

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La primera es que los Estados latinoamericanos no tienen mecanismos adecuados para proteger a sus ciudadanos en zonas empobrecidas y alejadas , donde grupos extorsionadores pueden operar.

También mencionó la falta de funcionamiento del sistema judicial que genera informalidad e ilegalidad.

Además de la baja bancarización de las personas, que no pueden acceder a créditos y están obligadas a moverse en la economía informal.

“El sector informal es abordado por estructuras criminales con este tipo de préstamos de usura con tasas de interés muy altas”, señaló.