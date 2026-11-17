Una espátula levanta una porción de pizza elaborada en sartén con masa de huevo, queso fundido y trozos de jamón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Existe una receta que combina ingredientes sencillos para conseguir un resultado que recuerda a este popular platillo italiano, sin necesidad de amasar, utilizar levadura ni encender el horno. Se trata de una piadina rellena de huevo, jamón, queso y vegetales que puedes cocinar en una sartén.

La propuesta destaca por su practicidad, ya que utiliza una tortilla tipo piadina como base y claras de huevo para aportar proteína. A diferencia de una pizza tradicional, aquí no necesitas preparar una masa desde cero: basta con cocinar las claras, colocar la piadina encima y utilizar un plato para darle la vuelta cuando esté lista la primera parte.

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El resultado es una especie de pizza doblada, con queso fundido, tomate, jamón y un toque de orégano. Además, la receta presume un aporte de aproximadamente 50 gramos de proteína por porción, de acuerdo con quien comparte la preparación, aunque esta cantidad puede variar dependiendo de las marcas y cantidades de los ingredientes utilizados.

Ingredientes para preparar la piadina alta en proteína

Una pizza elaborada sin horno presenta una cubierta de queso fundido, trozos cuadrados de jamón y tres huevos enteros sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas de esta receta es que no requiere una larga lista de productos. La mayoría son ingredientes habituales de la cocina y puedes encontrarlos fácilmente en el supermercado.

Ingredientes:

1 piadina o tortilla tipo wrap.

Claras de huevo, en cantidad suficiente para cubrir la base de la sartén.

Jamón al gusto.

Queso al gusto.

Tomate en rodajas o trozos.

Cebolla al gusto.

Orégano seco.

Aceite en aerosol.

La combinación de huevo, jamón y queso aporta buena parte de la proteína de esta preparación, mientras que el tomate y la cebolla añaden frescura. El orégano es el ingrediente que ayuda a conseguir ese aroma característico de las pizzas.

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¿Cómo preparar esta pizza de piadina en sartén?

Una espátula levanta una porción de pizza elaborada con base de huevo, jamón y queso fundido servida sobre un plato negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1. Rocía un poco de aceite en aerosol sobre una sartén y vierte las claras de huevo. Distribúyelas para formar una capa uniforme y coloca inmediatamente la piadina encima, procurando que quede bien acomodada sobre la preparación.

Paso 2. Deja cocinar a fuego medio hasta que notes que los bordes de las claras están firmes y cocidos. Después, coloca un plato grande sobre la sartén y, con cuidado, voltea la preparación para que la piadina quede en la parte inferior. Este movimiento permite cocinar el otro lado sin que se desarme.

Paso 3. Retira la preparación de la sartén y colócala sobre una superficie limpia. Realiza un corte desde el centro hacia uno de los bordes, sin dividirla completamente. Esta abertura permitirá doblar la piadina en distintas secciones y conseguir su característica forma triangular.

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El relleno que le da sabor a pizza: queso, jamón y orégano

Una espátula levanta una porción de pizza elaborada con base de huevo, jamón y queso derretido sobre un plato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que tengas lista la base, comienza a distribuir los ingredientes. Coloca tomate y queso en una de las secciones, después añade jamón, cebolla y un poco más de tomate. Termina con una pizca de orégano para intensificar el sabor.

El siguiente paso consiste en doblar la preparación por secciones, llevando una parte sobre otra hasta formar una especie de triángulo relleno. No necesitas agregar demasiados ingredientes, ya que lo importante es distribuirlos de manera equilibrada para que cada bocado tenga un poco de todo.

Finalmente, devuelve la piadina a la sartén y deja que se caliente durante aproximadamente un minuto para que el queso se funda y los ingredientes se integren. Retírala cuando tenga una textura ligeramente dorada y esté caliente por dentro. El resultado es una comida práctica que recuerda al sabor de una pizza, pero con una preparación mucho más sencilla y un aporte considerable de proteína.

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