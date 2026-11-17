Un cuenco de vidrio y una licuadora contienen pudín bicolor de chocolate y vainilla junto a varios de los ingredientes utilizados en su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El pudín es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Su consistencia suave, su sabor dulce y la posibilidad de combinar diferentes ingredientes lo convierten en una opción ideal para disfrutar después de la comida o durante una tarde de antojo. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en repostería para prepararlo en casa.

En esta ocasión, el chocolate y la vainilla se convierten en los protagonistas de una receta que puedes elaborar con ayuda de la licuadora. La combinación permite conseguir una mezcla cremosa y aromática, con dos sabores clásicos que se complementan y ofrecen un resultado perfecto para servir en porciones individuales.

PUBLICIDAD

Además, es una alternativa práctica para quienes buscan preparar un postre sin complicarse demasiado. Con ingredientes fáciles de conseguir y algunos minutos de preparación, puedes tener una opción dulce lista para refrigerar y disfrutar cuando llegue el momento de consentir el paladar.

Ingredientes para preparar el pudín de chocolate y vainilla

Un pudín de dos capas de chocolate y vainilla reposa en una fuente de vidrio junto a una porción servida y la licuadora utilizada en su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir una textura suave y un sabor equilibrado, es importante utilizar las cantidades adecuadas. Esta versión casera permite preparar dos capas de diferentes sabores que se complementan con una cubierta de chocolate.

Ingredientes:

2 tazas de leche entera.

3 cucharadas de fécula de maíz (maicena).

4 cucharadas de azúcar.

2 cucharadas de cocoa o cacao en polvo sin azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharada de mantequilla.

80 gramos de chocolate semiamargo.

1 pizca de sal.

La preparación está pensada para conseguir una combinación de pudín de vainilla y chocolate, con una consistencia espesa y cremosa. Puedes utilizar chocolate semiamargo para equilibrar el dulzor o elegir uno con mayor contenido de cacao si prefieres un sabor más intenso.

PUBLICIDAD

¿Cómo preparar el pudín de chocolate y vainilla en licuadora?

Una copa de pudín de chocolate y vainilla de dos capas reposa sobre una mesa junto a una licuadora y los ingredientes utilizados en su preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1. Coloca en la licuadora la leche, la fécula de maíz, el azúcar y la pizca de sal. Procesa durante unos segundos hasta que todos los ingredientes estén perfectamente integrados y no queden grumos. Esta mezcla será la base para elaborar las dos variedades de pudín.

Paso 2. Divide la preparación en dos partes iguales. Vierte una mitad en una cacerola y agrega la esencia de vainilla. Lleva a fuego medio y remueve constantemente hasta que comience a espesar. Retira del fuego cuando tenga una consistencia cremosa. En otra cacerola, coloca la segunda mitad y añade la cocoa previamente disuelta en un poquito de leche para evitar grumos.

PUBLICIDAD

Paso 3. Cocina la mezcla de chocolate a fuego medio, sin dejar de remover. Cuando espese, incorpora la mantequilla y mezcla hasta que se derrita. Reparte ambas preparaciones en vasos o recipientes individuales, colocando primero una capa de vainilla y después otra de chocolate. También puedes invertir el orden para conseguir una presentación diferente.

El toque final: chocolate para decorar y refrigerar

Una licuadora y tres vasos contienen pudín de chocolate y vainilla servido en capas diagonales sobre una superficie de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que tengas listas las capas, derrite los 80 gramos de chocolate semiamargo a baño María o en intervalos cortos en el microondas, removiendo para evitar que se queme. Cuando esté completamente fundido, puedes distribuirlo sobre la superficie de cada recipiente para formar una cubierta delgada y darle un acabado más atractivo al postre.

PUBLICIDAD

Después, deja que las porciones pierdan un poco de calor a temperatura ambiente y llévalas al refrigerador durante aproximadamente dos horas o hasta que adquieran una consistencia firme. Es importante no introducirlas calientes al refrigerador ni cubrirlas mientras todavía desprenden demasiado vapor, para evitar que se acumule humedad en la superficie.

Para servir, puedes añadir virutas de chocolate, cocoa espolvoreada, fresas en trozos o unas pequeñas gotas de chocolate. Estos ingredientes son opcionales y permiten personalizar la presentación sin modificar la preparación principal. El resultado será un postre con dos capas de sabor, una textura suave y una cubierta que intensifica el gusto del cacao.

PUBLICIDAD