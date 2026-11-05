The 50 Best Restaurants 2026: Quintonil de México, entre los primeros lugares del mundo

The worlds 50 best restaurantes en Perú 2026 (theworlds50best/FB)

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El restaurante mexicano Quintonil, ubicado en la Ciudad de México, alcanzó el cuarto lugar en la clasificación de The World’s 50 Best Restaurants 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria gastronómica internacional.

El resultado se anunció durante una ceremonia celebrada el miércoles 4 de noviembre en Lima, Perú, donde se reunió la comunidad gastronómica de distintos países.

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El establecimiento, dirigido por el chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores, se colocó entre los cinco mejores restaurantes del planeta y se convirtió en uno de los representantes más destacados de la cocina mexicana en el listado de este año.

La posición representa un reconocimiento internacional para el proyecto gastronómico que ambos impulsan desde 2012 en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde desarrollaron una propuesta centrada en los ingredientes mexicanos, la creatividad culinaria y la reinterpretación de los sabores tradicionales.

Quintonil destaca en el ranking mundial de restaurantes

El restaurante mexicano Quintonil fue premiado en Perú (theworlds50best/Instagram)

En la edición 2026 de The World’s 50 Best Restaurants, Quintonil consiguió el cuarto puesto, detrás de Asador Etxebarri, de España, que obtuvo el primer lugar; Gaggan, de Bangkok, que se colocó en la segunda posición, y Alchemist, de Copenhague, que ocupó el tercer sitio.

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Con este resultado, el restaurante de la Ciudad de México se mantuvo dentro de los cinco mejores establecimientos del mundo. En la clasificación de 2025 había conseguido el tercer lugar, por lo que en esta ocasión descendió una posición.

En su cuenta de Instagram, se destacó: “Hoy celebramos estar en la posición #4 en The World’s 50 Best Restaurants 2026, y ser nombrados el mejor restaurante de Latinoamérica”.

Por igual, se mencionó el crecimiento que se ha tenido y la construcción por parte del equipo que constituye el restaurante mexicano.

“Quintonil ha crecido con las personas que lo han hecho suyo. Cada uno ha dejado algo en este restaurante, y hoy celebramos este reconocimiento con gratitud por todo lo que hemos construido juntos”, se lee en la publicación.

El quinto puesto correspondió a Wing, de Hong Kong, mientras que otros establecimientos de distintas regiones del mundo completaron la lista de los 50 restaurantes reconocidos por la organización.

La ceremonia de este año tuvo como sede Lima, Perú, que recibió por primera vez el evento mundial en Sudamérica. La capital peruana congregó a chefs, restauranteros, periodistas especializados y representantes de la industria gastronómica internacional.

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Jorge Vallejo y Alejandra Flores, detrás de Quintonil

Jorge Vallejo The worlds 50 best restaurantes Quintonil Perú (especial)

El chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores, Quintonil ha construido una identidad gastronómica propia a partir de una propuesta que combina ingredientes frescos de distintas regiones del país, sabores tradicionales y técnicas contemporáneas. Su concepto busca destacar la diversidad de los productos mexicanos mediante preparaciones que reinterpretan la cocina nacional.

El reconocimiento internacional también pone de relieve la trayectoria de sus fundadores. Vallejo estudió gestión y artes culinarias en México y posteriormente trabajó en cruceros, antes de incorporarse a restaurantes de prestigio internacional, entre ellos Noma, en Dinamarca, y Pujol, en México.

Por su parte, Flores cuenta con una maestría en gestión de hospitalidad por la Escuela Les Roches, en Suiza. Antes de poner en marcha Quintonil, se desempeñó como directora de operaciones y comercial del Grupo Enrique Olvera.

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A través de su cuenta de Instagram, The World’s 50 Best destacó el trabajo del equipo y describió al establecimiento como un espacio que impulsa los límites de la cocina mexicana, bajo la dirección de Vallejo y con la hospitalidad de Flores.

La organización también reconoció que el restaurante ha consolidado su lugar como un clásico de la Ciudad de México gracias a su capacidad para integrar ingredientes locales, sabores tradicionales y técnicas mexicanas en propuestas modernas.

¿Qué ofrece Quintonil en su propuesta gastronómica?

The worlds 50 best restaurantes Quintonil Perú (theworlds50best/Instagram)

Uno de los elementos que distingue al restaurante es su creatividad para incorporar productos nacionales en sus preparaciones. Incluso su nombre hace referencia al quintonil, una hierba verde que aparece en diversos platillos y bebidas de su menú.

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De acuerdo con la descripción de The World’s 50 Best, el menú degustación puede incluir preparaciones de temporada como pato asado con mole de manchamanteles de coco y reducción de remolacha; sopa de chileatole de hongos silvestres con maíz cacahuazintle y frijoles, así como helado elaborado con miel de abejas meliponas sin aguijón, acompañado de papaya y mermelada de lavanda.

Estas combinaciones reflejan la intención del establecimiento de explorar nuevos sabores sin perder el vínculo con los ingredientes y las tradiciones culinarias mexicanas.

The World’s 50 Best destacó la combinación de experiencia, creatividad, hospitalidad y trabajo en equipo que caracteriza al restaurante y que ha contribuido a mantener su reconocimiento entre comensales nacionales e internacionales.

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Con el cuarto lugar obtenido en 2026, Quintonil refrenda el alcance internacional de la gastronomía mexicana y el trabajo desarrollado por todo el equipo del restaurante.

El resultado también confirma el posicionamiento de la Ciudad de México como uno de los destinos gastronómicos más relevantes del mundo, donde la cocina nacional encuentra espacios para innovar, preservar sus raíces y competir entre las mejores propuestas internacionales.