Leche vs. bebida no láctea de almendra o avena: ¿Cuál es la opción más saludable, según la ciencia? (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La comparación entre leche de vaca y bebidas de almendra o avena se ha vuelto central en la decisión de consumo para muchas personas en los últimos años.

La ampliación del mercado de productos lácteos y bebidas vegetales, como la leche de soya, chícharo, almendra y avena, ha provocado dudas sobre cuál es la opción más saludable. Según Amanda Beaver, nutrióloga del Hospital Houston Methodist, la elección adecuada depende de los objetivos nutricionales, el contexto dietético de cada persona y el uso que se le dará a la bebida.

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El consumo de calcio es uno de los aspectos que más preocupa a quienes optan por alternativas vegetales. Estudios realizados con leche de vaca muestran que el cuerpo humano absorbe aproximadamente el 30 por ciento del calcio presente en este alimento. Sin embargo, no existe suficiente información sobre la absorción de calcio de las bebidas vegetales, lo que genera incertidumbre para personas con requerimientos específicos, como quienes viven con osteoporosis.

Calcio en leche de vaca, almendra y avena: diferencias y recomendaciones

La leche de vaca se presenta como una fuente tradicional de calcio. Las alternativas vegetales, como la leche de almendra, pueden o no estar fortificadas con este mineral, dependiendo de la marca y el proceso de producción.

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Amanda Beaver advierte que ciertas marcas orgánicas de leche de almendra no contienen calcio añadido, por lo que recomienda leer cuidadosamente las etiquetas para verificar la presencia de este nutriente.

Esta ilustración biomédica conceptual muestra cómo el calcio, la vitamina B12 y las proteínas de un vaso de leche se integran en los huesos, músculos y sistema nervioso de una figura humana translúcida, destacando sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista sugiere seleccionar siempre versiones fortificadas con calcio y sin azúcares añadidos. Además, explica que las bebidas vegetales requieren una agitación vigorosa antes de servir, ya que los minerales y vitaminas tienden a depositarse en el fondo del envase. De no hacerlo, se pierde parte de los nutrientes reportados en la etiqueta.

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Para quienes necesitan una fuente segura de calcio, como las personas con osteoporosis, la recomendación es priorizar la leche de vaca o, en su defecto, asegurarse de consumir bebidas vegetales correctamente fortificadas y agitarlas antes de su consumo.

Proteínas: mayor presencia y calidad en leche de vaca y soya

En el análisis de la cantidad y calidad de proteínas, la leche de vaca se posiciona como la opción con más aporte: contiene más proteína y de mejor calidad en comparación con las alternativas vegetales.

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La nutrióloga Beaver señala que la leche ultrafiltrada ofrece aún más proteína que la convencional. Dentro de las opciones vegetales, la leche de soya es la que más se acerca a la leche de vaca en este rubro. La bebida a base de chícharo también aporta cantidades relevantes de proteína de buena calidad.

La leche aporta calcio, fósforo y vitamina D, esenciales para huesos y dientes fuertes (Getty)

Por otro lado, la leche de almendra y la de avena no deben considerarse fuentes importantes de proteína, ya que su contenido suele ser bajo. Las personas que buscan incrementar su ingesta proteica, como quienes siguen dietas vegetarianas, veganas o enfocadas en recuperación muscular, deben tomar en cuenta estas diferencias al elegir una bebida.

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Etiquetas y composición: la importancia de leer antes de consumir

El mercado de bebidas vegetales incluye una amplia gama de productos. Amanda Beaver, del Hospital Houston Methodist, recomienda considerar varios factores al elegir una bebida vegetal. Sugiere preferir las versiones no endulzadas, verificar la fortificación con calcio y revisar el contenido total de proteínas.

La información nutricional varía considerablemente entre marcas y tipos de bebidas. Por ejemplo, algunas bebidas de avena pueden contener cantidades relevantes de azúcar añadido, y no todas las bebidas de almendra se fortifican con calcio o vitaminas. La especialista enfatiza que “no hay una variedad de leche que sea la más saludable”, pues la decisión debe basarse en los objetivos personales de alimentación y necesidades nutricionales.

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La nutrióloga comparte que utiliza diferentes tipos de bebidas según el momento del día o la preparación. Añade leche de avena a su café helado y utiliza leche de almendra fortificada con calcio para la cena, demostrando la flexibilidad en la elección según el contexto.

Absorción de nutrientes: limitaciones en la evidencia científica

Mientras que la absorción de calcio en la leche de vaca está bien documentada, la ciencia aún no determina con exactitud cuántos de los nutrientes añadidos a las bebidas vegetales se absorben efectivamente. La recomendación para quienes requieren asegurar su consumo de calcio es optar por leche de vaca o extremar cuidados con las bebidas vegetales fortificadas.

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La expansión de las alternativas vegetales ha diversificado el mercado pero también exige mayor atención a la información de las etiquetas, la fortificación de los productos y el modo de consumo para garantizar el aporte nutricional necesario.