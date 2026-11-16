México

SEP reporta cobertura histórica de preescolar en México: 74.9% en el ciclo 2025-2026

Mario Delgado informó el avance durante la 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia, donde participaron más de 30 países

SEP; megapuente; consejo técnico; vacaciones
La cobertura de preescolar en México alcanza 74.9% en el ciclo 2025-2026, la cifra más alta registrada en una década. CRÉDITO: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro
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El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, ratificó el compromiso del Gobierno de México con la atención integral a la primera infancia, mediante servicios de educación inicial y preescolar, acompañamiento a las familias y coordinación entre sectores para reducir desigualdades y favorecer el desarrollo de niñas y niños.

Durante la 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia 2026, que reunió a más de 30 países de la región, Delgado sostuvo que invertir desde los primeros años mejora las condiciones de vida de la niñez, fortalece la democracia, impulsa la economía y defiende la soberanía, de acuerdo con un comunicado de la SEP.

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La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI estima que en el país viven 5.1 millones de niñas y niños de tres a cinco años. Con esos resultados y la matrícula registrada por la dependencia, la cobertura de preescolar aumentó de 71.9% en el ciclo 2019-2020 a 74.9% en 2025-2026, el nivel más alto de la última década.

“Es cuidar, entre todas y todos, el porvenir común, colocando a las niñas y a los niños en el centro de las decisiones públicas”, afirmó el secretario de Educación Pública al referirse a la política de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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La educación inicial es el primer nivel de la educación básica

Un niño con camiseta amarilla guarda una mochila azul en un mueble de madera junto a abrigos y una lonchera.
Las reformas constitucionales de 2019 reconocen a la educación inicial como el primer nivel formal de la educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Salón Morelos de la SRE, Delgado señaló que las reformas constitucionales de 2019 reconocen a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. También establecen que la educación inicial constituye el primer nivel de la educación básica y obligan al Estado a garantizarla e impartirla mediante la SEP.

El funcionario explicó que la Política Nacional de Educación Inicial de 2022 busca ampliar la cobertura con equidad, favorecer el desarrollo integral y promover prácticas de crianza enriquecidas con vínculos afectivos sólidos. El Currículum Nacional para la Educación Inicial de 2023 define los contenidos que se imparten en todo el país, en concordancia con la Nueva Escuela Mexicana y el Plan de Estudios 2022.

Ante el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, indicó que América Latina y el Caribe reúne diversas lenguas y formas de crianza, por lo que los países de la región trabajan para fortalecer los servicios dirigidos a la primera infancia.

“Sabemos que en esa etapa se construyen las bases del aprendizaje, de la salud física y mental, del lenguaje, de la regulación emocional y de la convivencia, además de muchas otras capacidades que acompañarán a las personas durante toda la vida”, expuso Delgado.

La fecundidad pasó de 1.9 a 1.2 hijas e hijos por mujer

Salón de clases infantil vacío. Contiene mesas y sillas de madera para niños, carteles educativos coloridos, un pizarrón verde y un estante con materiales.
La tasa de fecundidad en México baja de 1.9 a 1.2 hijas e hijos por mujer entre 2019 y 2024, de acuerdo con el INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delgado afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 reconoce la inversión en primera infancia como una vía para impulsar el desarrollo integral, la inclusión social, la disminución de desigualdades y el bienestar de la población. El documento incorpora la propuesta de la República de y para las niñas y los niños.

Impulsa la SEP la profesionalización de agentes educativos mediante acciones de formación focalizadas, además de materiales, talleres, cursos y acompañamiento en distintas entidades, señaló el secretario.

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 muestran una disminución de la fecundidad: la tasa global pasó de 1.9 a 1.2 hijas e hijos por mujer entre 2019 y 2024. Para Delgado, ese cambio plantea nuevas necesidades y oportunidades para la educación.

Sin embargo, 106 mil 346 personas de entre cero y 17 años fueron víctimas de delitos entre enero y agosto de 2026, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

El gobierno federal informó que el presupuesto destinado a primera infancia pasó de 110 mil 758 millones de pesos en 2018 a 216 mil 560 millones de pesos en 2025. El aumento equivale a 96% en términos nominales y a 41% en términos reales.

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