SEP responde a denuncia de Dylan, niño que acusó exclusión en encuentro con Sheinbaum: esto aclaró

El menor de edad atendió la convocatoria pero no lo dejaron entrar al evento. | Instagram dylan.emprendeconfe

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) respondió a la denuncia de Dylan, un niño de 10 años que señaló haber sido excluido y recibido un trato poco amable cuando intentó asistir al Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, evento en el que participó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la polémica, la dependencia explicó por qué el menor no formaba parte de los invitados y aclaró qué ocurrió cuando llegó a sus instalaciones acompañado de su familia.

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A través de un comunicado, la SEP detalló cómo se organizó la convocatoria, quiénes podían participar y de qué manera Dylan logró incorporarse a las actividades una vez concluida la ceremonia. También informó sobre la conversación que el estudiante sostuvo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

¿Por qué Dylan no fue invitado al encuentro con Claudia Sheinbaum?

La SEP explicó que el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026 contó con la participación de 134 estudiantes de todo el país, pertenecientes a los niveles Medio Superior y Superior. Todos fueron convocados de manera individual debido a los reconocimientos que obtuvieron en certámenes, encuentros y olimpiadas internacionales.

Entre las disciplinas consideradas estuvieron las matemáticas, robótica, química, física y otras áreas relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

La dependencia aclaró que, debido a las características de la ceremonia, el evento no fue una convocatoria abierta al público en general. Por ello, la asistencia estaba limitada a los estudiantes seleccionados previamente.

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La identificación y convocatoria de los participantes se realizó en coordinación con distintas autoridades educativas, entre ellas:

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México ( AEFCM ).

Las secretarías de Educación de las entidades federativas.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Respecto a Dylan, la SEP indicó que su familia se enteró de la realización del encuentro mediante información difundida públicamente y decidió acudir a las instalaciones de la dependencia para conocer las actividades.

Esto dijo la SEP sobre la llegada de Dylan y su familia

De acuerdo con la versión oficial, el niño de 10 años, quien cursa la educación primaria, llegó acompañado de sus familiares a la sede de la Secretaría de Educación Pública, donde se desarrolló el encuentro.

La dependencia señaló que Dylan y su familia se incorporaron a las actividades una vez que terminó la ceremonia principal. Durante su visita, pudieron convivir con los estudiantes de ciencias que participaron en el evento y recorrer los módulos que despertaron su interés.

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Mario Delgado Carrillo conversó con Dylan durante su estancia en Palacio Nacional. (Presidencia)

Además, la SEP destacó que el secretario Mario Delgado Carrillo conversó personalmente con el menor sobre sus logros y proyectos.

En particular, hablaron sobre los premios que Dylan obtuvo en Colombia por realizar un cortometraje sobre el medio ambiente, así como de las revistas en las que ha colaborado y sus planes a futuro.

Según el comunicado, el titular de Educación lo alentó a continuar desarrollando sus capacidades y seguir adelante con sus iniciativas.

SEP asegura que impulsará los proyectos de Dylan y otros jóvenes

Tras la controversia, la Secretaría de Educación Pública reiteró su admiración y respeto por las niñas, los niños y las juventudes de México. También aseguró que mantiene el compromiso de impulsar programas y oportunidades que favorezcan su desarrollo académico y científico.

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La dependencia destacó que durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, Claudia Sheinbaum anunció la apertura de una plataforma para que las y los estudiantes puedan acceder a apoyos adicionales destinados al desarrollo de sus proyectos.

En ese contexto, la SEP manifestó su disposición para escuchar, atender y acompañar las iniciativas de menores como Dylan, además de reconocer sus capacidades e impulsar sus aspiraciones.

De esta manera, la dependencia fijó su postura sobre lo ocurrido y explicó que la participación en el encuentro estaba sujeta a una invitación individual. Sin embargo, también destacó el acercamiento que tuvo el menor con las autoridades educativas y reiteró su intención de respaldar el talento y las propuestas científicas de niñas, niños y jóvenes mexicanos.

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