México

Maestra se vuelve viral por denunciar que padres la regañan por llamar la atención a sus hijos: “Los docentes no somos guardería”

A través de un video, la profesora relató que recibe reclamos por pedir tareas, establecer disciplina o llamar la atención a los menores. Su testimonio abrió un debate sobre la responsabilidad de las familias en la educación

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La experiencia de más de dos décadas frente a un salón de clases no ha impedido que una profesora de preescolar se sienta desmotivada por las dificultades que enfrenta diariamente con algunas familias.

Se trata de Esme Landeros, quien compartió un video en redes sociales para expresar su inconformidad ante los reclamos de padres de familia cuando intenta establecer disciplina, exigir tareas o corregir determinadas conductas de sus alumnos.

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La docente afirmó que actualmente dedica más tiempo a cuidar y contener a sus alumnos que a enseñar, situación que, después de 22 años de trayectoria, ha afectado su motivación profesional.
La docente afirmó que actualmente dedica más tiempo a cuidar y contener a sus alumnos que a enseñar, situación que, después de 22 años de trayectoria, ha afectado su motivación profesional.

La docente aseguró que las condiciones en las que desarrolla su profesión han cambiado considerablemente, pues considera que actualmente dedica buena parte de su jornada a cuidar y contener a los menores, en lugar de concentrarse en las actividades de enseñanza.

En su testimonio, explicó que anteriormente podía solicitar trabajos escolares, pedir silencio o intervenir cuando algún estudiante faltaba al respeto a sus compañeros. Sin embargo, señaló que estas acciones pueden convertirse en motivo de confrontación con los tutores.

Según relató, algunos padres le envían mensajes o acuden personalmente al plantel para reclamarle por la manera en que se dirige a sus hijos, bajo el argumento de que sus palabras podrían ocasionarles afectaciones emocionales.

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La tarea y la disciplina, motivos de enfrentamiento con los padres

La maestra aseguró que algunos padres consideran traumático cualquier regaño y cuestionó que pretendan trasladar a las escuelas responsabilidades que también corresponden al hogar.
La maestra aseguró que algunos padres consideran traumático cualquier regaño y cuestionó que pretendan trasladar a las escuelas responsabilidades que también corresponden al hogar.

Uno de los problemas que expuso Landeros está relacionado con el cumplimiento de las actividades escolares. La profesora contó que ha tenido alumnos que llegan al salón sin realizar sus deberes y justifican la situación diciendo que sus madres o padres les permitieron no hacerlos porque tenían otros planes.

Cuando intenta abordar el asunto con las familias, asegura que recibe respuestas en las que le recuerdan que su responsabilidad consiste en enseñar durante el horario escolar y no dejar actividades para casa.

La maestra también cuestionó las condiciones en las que algunos menores llegan a clases. De acuerdo con su experiencia, hay niños que se presentan sin haber desayunado o descansado lo suficiente porque permanecen despiertos hasta tarde viendo televisión o utilizando dispositivos electrónicos.

Incluso, mencionó que algunos padres le solicitan intervenir para convencer a sus hijos de dormir temprano, una responsabilidad que considera que también debe atenderse desde el hogar.

Ante estas situaciones, la docente expresó una de las frases más contundentes de su grabación: “Los docentes no somos guardería”.

Esme Landeros asegura que ha dejado de confrontar a sus alumnos

Otro de los aspectos que destacó fue la falta de respaldo que, desde su perspectiva, recibe cuando surgen desacuerdos con las familias. Explicó que, en determinadas ocasiones, los directivos le recomiendan evitar discusiones y no involucrarse en problemas con los padres.

Esta situación, sumada a los reclamos constantes, habría provocado que modificara su manera de trabajar frente al grupo. La profesora reconoció que actualmente prefiere no insistir cuando un estudiante se niega a realizar alguna actividad o responder de manera inadecuada.

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“Ya no peleo. Si quiere trabajar, que trabaje. Si quiere entregarme la tarea, que me la entregue. Si me contesta feo, me doy la vuelta. No es que no me importe, es que estoy cansada”, expresó.

La docente también manifestó que algunos niños identifican que sus padres pueden intervenir cuando reciben una llamada de atención, por lo que terminan utilizando esa situación para evitar que sus profesores les establezcan límites.

Critica la crianza de algunos padres y la falta de responsabilidades en casa

En la parte final de su mensaje, Esme cuestionó la manera en que determinadas familias interpretan la crianza respetuosa. Desde su perspectiva, existe una diferencia entre educar sin recurrir a la violencia y evitar cualquier corrección cuando los menores tienen un comportamiento inadecuado.

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“Los papás de ahora, con su crianza respetuosa, están criando una generación intolerante”, señaló.

Asimismo, consideró que algunos adultos confunden demostrar afecto con permitir que sus hijos eviten responsabilidades, cumplir obligaciones o aceptar una negativa.

La profesora también hizo énfasis en que la formación de los niños no corresponde únicamente a las escuelas, pues requiere participación constante de las familias, desde revisar las tareas hasta fomentar hábitos y enseñar reglas de convivencia.

Finalmente, Landeros compartió una reflexión sobre el desgaste que experimenta después de 22 años de trayectoria profesional, al reconocer que la ilusión con la que comenzó a trabajar como docente se ha visto afectada por estas experiencias.

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“Yo estudié docencia para enseñar. Hoy, lastimosamente, solo veo pasar el reloj”.

Su testimonio abrió una conversación en redes sociales sobre los límites dentro de las aulas, el papel de los padres en la formación de sus hijos y las dificultades que enfrentan algunos profesores para desarrollar su trabajo.

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