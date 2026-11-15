Claudia Sheinbaum parte rumbo a China para representar a México en el foro APEC 2026: estos son los encuentros previstos

Claudia Sheinbaum permanece de pie junto a integrantes de una tripulación aeroportuaria uniformados dentro de una terminal.

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La presidenta Claudia Sheinbaum partió hacia Shenzhen, China, para representar a México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2026, una visita en la que prevé reuniones con empresarios de los países miembros, encuentros bilaterales y una intervención sobre inversión y desarrollo económico.

En una publicación difundida en X antes de abordar, Sheinbaum informó que participará en el encuentro que reúne a las economías de Asia-Pacífico y que también la conferencia de prensa matutina del próximo lunes la realizará vía remota.

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¿Cuál es la agenda de Claudia Sheinbaum en el foro APEC 2026?

De acuerdo con la agenda presentada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, la presidenta tendrá actividades oficiales del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen. Su participación contempla tres ejes principales: reuniones con líderes internacionales, encuentros con empresarios y su intervención en las sesiones de la cumbre.

Uno de los momentos centrales será su participación ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), organismo que reúne a más de mil empresarios de las 21 economías que integran el mecanismo, entre ellos directivos de algunas de las compañías más importantes del mundo.

Sheinbaum será la oradora principal ante este consejo, donde expondrá las oportunidades de inversión que ofrece México y presentará el Plan México, estrategia económica con la que el Gobierno federal busca impulsar el desarrollo nacional, fortalecer la industria y atraer capital extranjero.

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Durante su intervención, explicará el modelo de desarrollo económico de su administración y las condiciones que ofrece el país para establecer proyectos productivos. La intención es presentar a México como un destino para las inversiones internacionales, particularmente ante empresarios con presencia en la región Asia-Pacífico.

La agenda también contempla su participación en la sesión plenaria de líderes económicos, cuyo lema será “Construyendo una comunidad del Asia-Pacífico para prosperar juntos”. En este espacio, la mandataria expondrá la postura mexicana sobre la cooperación internacional y la necesidad de impulsar un crecimiento económico que beneficie a las naciones participantes.

De acuerdo con la Presidencia de la República, Sheinbaum será la única jefa de Estado, además del presidente chino Xi Jinping, que dirigirá un mensaje en la sesión plenaria.

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Reuniones bilaterales con China, Canadá, Australia y Vietnam

Otro de los puntos relevantes del viaje será la agenda diplomática de la presidenta, quien tiene previstas reuniones bilaterales con representantes de China, Canadá, Australia y Vietnam.

El encuentro con el mandatario chino Xi Jinping será uno de los más importantes, debido a que permitirá abordar posibles mecanismos de cooperación en sectores estratégicos para México, particularmente en materia de salud, medio ambiente, ciencia, tecnología y energía.

Entre los asuntos que Sheinbaum adelantó que llevará a la mesa de diálogo destacan:

Hospitales inteligentes: el Gobierno mexicano tiene interés en conocer los modelos tecnológicos desarrollados en China para analizar su posible incorporación en los centros médicos del país.

Economía circular: se buscará intercambiar experiencias sobre modelos de producción y aprovechamiento de recursos.

Transformación de residuos: se abordarán alternativas tecnológicas para el manejo y procesamiento de la basura.

Desarrollo científico y tecnológico: se explorarán oportunidades de colaboración entre ambos países.

Energías renovables: México buscará fortalecer la cooperación en tecnología para la instalación de paneles fotovoltaicos y plantas solares.

Sobre este último punto, la presidenta explicó que México tiene un programa ambicioso para ampliar la generación de electricidad mediante fuentes renovables, por lo que considera relevante conocer los avances tecnológicos de China, uno de los principales fabricantes de paneles solares.

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Sheinbaum precisó que el interés de su administración está relacionado principalmente con el acceso y la colaboración tecnológica para desarrollar proyectos de energía limpia en territorio mexicano.

“Tenemos un plan muy ambicioso de paneles fotovoltaicos, de plantas solares en el país”, señaló al explicar los temas que abordará con su homólogo chino.

La reunión con Xi Jinping incluirá energía y hospitales inteligentes

Uno de los encuentros previstos es una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping. En ella participarán integrantes de los gabinetes de ambos países para dialogar sobre cooperación tecnológica, sanitaria y energética.

Entre los asuntos a tratar figuran los modelos de hospitales inteligentes que se han desarrollado en China. El gobierno mexicano busca conocer esas experiencias para analizar la posible incorporación de tecnología en centros médicos del país.

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La transición energética también estará en la conversación. Sheinbaum señaló que México tiene un programa para ampliar la instalación de paneles fotovoltaicos y plantas solares, mientras que China concentra una parte sustancial de la fabricación de esos equipos.

“Tenemos un plan muy ambicioso de paneles fotovoltaicos, de plantas solares en el país”, dijo Sheinbaum.

La presidenta afirmó que el interés mexicano es explorar mecanismos de colaboración bilateral para desarrollar fuentes renovables de energía, con atención en la tecnología disponible y en la participación de las empresas que ya intervienen en esos proyectos.

México mantiene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, como su acuerdo comercial vigente con América del Norte. Con China no existe un tratado de libre comercio, por lo que Marcelo Ebrard permanecerá en el país asiático para continuar las conversaciones económicas.

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¿Por qué es importante la participación de México en APEC 2026?

La presencia de Claudia Sheinbaum en la cumbre tiene relevancia para la política comercial y económica de México, debido al peso que tienen las economías de Asia-Pacífico en el intercambio internacional.

De acuerdo con los datos presentados por Marcelo Ebrard, el foro reúne a 21 economías que representan alrededor del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y el 50% del comercio global.

El secretario de Economía destacó que APEC es uno de los espacios internacionales más importantes para discutir las reglas del comercio, la inversión, la producción y el crecimiento económico durante el siglo XXI.

Además, México fue elegido por unanimidad para asumir la presidencia del mecanismo en 2028, año en el que también será sede de la Cumbre de Líderes Económicos. Por ello, la participación de Sheinbaum en China representa una oportunidad para fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales antes de que el país encabece la organización.

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¿Qué pasará con La Mañanera?

La presidenta informó que su viaje a China se realizará del 15 al 20 de noviembre, con actividades oficiales programadas entre el 17 y el 19 de noviembre.

Durante su ausencia de México, la conferencia Mañanera del Pueblo continuará bajo la conducción de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabezará los encuentros informativos del 16 al 19 de noviembre.

Sin embargo, Sheinbaum adelantó que buscará conectarse diariamente desde China para presentar un resumen de sus actividades y responder preguntas de los representantes de los medios de comunicación.

La mandataria explicó que las conexiones se realizarán de acuerdo con la diferencia horaria entre ambos países, por lo que las intervenciones desde China corresponderán a la noche de ese día para ella, mientras que en México será la mañana.

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También adelantó que regresará al país durante la madrugada del 20 de noviembre, para participar en las actividades conmemorativas del aniversario de la Revolución Mexicana.