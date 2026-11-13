México

Tras el amparo de Vadhir Derbez contra orden de aprehensión, jueza detecta fallas de la Fiscalía

Una jueza federal determinó que la orden de captura contra el actor carecía de una justificación constitucional suficiente

Primer plano de Vadhir Derbez con gafas de sol sobre la cabeza mientras habla frente a varios micrófonos
Tras el amparo de Vadhir Derbez contra orden de aprehensión, jueza detecta fallas de la Fiscalía de la CDMX (YouTube: Roger MX)
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La justicia federal concedió un amparo a Vadhir Derbez contra la orden de aprehensión que fue emitida en su contra el 24 de abril de 2026, luego de determinar que las autoridades no justificaron de manera suficiente la necesidad de detenerlo ni cumplieron con las exigencias constitucionales para restringir su libertad, señaló su defensa.

La resolución, correspondiente al juicio de amparo 575/2026, fue emitida el 15 de julio de 2026 por la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos. En ella se documentan diversas irregularidades en los argumentos de la Fiscalía de la CDMX y en la determinación del juez de control que autorizó la captura, de acuerdo con lo señalado por el abogado de la defensa, Enrique González Casanova.

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Entre los principales cuestionamientos destaca que el juez de control se limitó a enumerar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y concluyó que eran suficientes para ordenar la aprehensión, sin desarrollar un análisis propio que explicara cómo esos elementos acreditaban el hecho señalado como delito y la probable participación del artista.

La jueza federal consideró que una determinación de esta naturaleza requiere una valoración razonada y que no basta con reproducir las acusaciones ni acumular señalamientos para justificar una medida que afecta directamente la libertad de una persona.

La sentencia también identificó deficiencias en el análisis de los dictámenes médicos y psicológicos, debido a que no se explicó suficientemente su alcance ni la relación que guardaban con los demás elementos de la investigación.

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Cuestionan traducción de la declaración de la denunciante

Vadhir Derbez y sus abogados hablan de la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual. (Captura de pantalla/Imagen Televisión)
Vadhir Derbez y sus abogados hablan de la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual. (Captura de pantalla/Imagen Televisión)

El litigante señaló que otro de los puntos relevantes del fallo fue la falta de certeza sobre la fidelidad de la traducción de la declaración de la denunciante, quien no habla español.

De acuerdo con la resolución, el Ministerio Público no precisó quién participó como intérprete ni en qué diligencias intervino. Tampoco se verificó si existían registros de las manifestaciones realizadas en el idioma original.

La omisión adquirió especial importancia porque esa declaración constituía uno de los antecedentes centrales utilizados para solicitar la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez.

Para la jueza, la confiabilidad de ese elemento debía comprobarse mediante mecanismos que permitieran verificar que la traducción correspondía efectivamente con lo expresado por la denunciante. Sin embargo, la autoridad judicial no realizó las comprobaciones necesarias antes de autorizar la captura.

Fiscalía no acreditó riesgo de fuga

Fachada nocturna de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con su logo, cinta amarilla de acordonamiento y varias patrullas policiales.
Fiscalía no acreditó riesgo de fuga en el caso de Vadhir Derbez (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución también cuestionó los argumentos utilizados para sostener que el actor podía sustraerse de la acción de la justicia.

La Fiscalía señaló que no había sido localizado en determinados domicilios y utilizó esa circunstancia para plantear un posible riesgo de fuga. No obstante, la jueza consideró que esas diligencias eran insuficientes para demostrar que Vadhir estuviera evadiendo a las autoridades, dijo el abogado.

El fallo señaló que existían otras fuentes institucionales a las que se podía recurrir para obtener información actualizada sobre su ubicación. Además, la supuesta residencia del artista en el extranjero tampoco fue corroborada con elementos suficientes.

Por ello, la búsqueda en ciertos domicilios no justificaba, por sí sola, recurrir a la aprehensión como mecanismo para presentarlo ante un juez.

Otro argumento de la Fiscalía fue la existencia de un supuesto riesgo para la denunciante. Sin embargo, la jueza federal encontró que tampoco se acreditó de manera suficiente la existencia de un peligro real, actual e inminente.

¿Qué efectos tiene el amparo concedido a Vadhir Derbez?

Abogado Enrique González Casanova caso Vadhir Derbez denuncia
Enrique González Casanova, defens de Vadhir Derbez (especial)

Como resultado del juicio de amparo, la justicia federal ordenó que, una vez que la sentencia cause ejecutoria, quede insubsistente la orden de aprehensión emitida el 24 de abril de 2026. También dispuso que se informe de esta determinación a las autoridades responsables de ejecutar el mandamiento judicial.

La resolución representa un revés para los argumentos de la Fiscalía y para la decisión del juez de control, al establecer que la captura no estuvo respaldada por una motivación constitucional suficiente.

La defensa de Vadhir Derbez sostuvo que el fallo confirma las violaciones a sus derechos durante el procedimiento y que ninguna persona puede ser privada de su libertad con base en afirmaciones que no hayan sido debidamente sustentadas.

En entrevista con el programa De Primera Mano, González Casanova sostuvo que el amparo a Derbez le permite no presentarse ante el llamado del Ministerio Público.

“Es una narrativa bien dolosa y hay que tener mucho cuidado con eso, porque de entrada no lo tendrían por qué estar buscando, porque el amparo es un amparo indirecto. Por lo tanto, la Fiscalía no tiene por qué citar a Vadhir para absolutamente nada”, destacó.

Además, negó que el actor esté escondiéndose y aseguró que las notificaciones se buscaron en domicilios donde no reside.

En su momento, Vadhir Derbez negó los señalamientos y afirmó haber sido víctima de un intento de extorsión por 350 mil dólares, incluso interpuso una contrademanda.

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