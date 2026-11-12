La justicia federal otorga nueva protección a Vadhir Derbez ante acusaciones por presunta violación

Vadhir Derbez cuenta con dos recursos otorgados por la justicia federal que frenan cualquier orden de aprehensión por la investigación sobre un presunto delito sexual. (IG: vadhird)

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El actor Vadhir Derbez obtiene una suspensión federal que frena cualquier mandato de captura y protege su libertad frente a la acusación por el supuesto delito de violación radicada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El fallo dictado el 28 de octubre por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México prohíbe que agentes ministeriales ejecuten una detención y veta actos de incomunicación o tratos contrarios a la ley.

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La indagatoria ministerial CIFIDS/FDS-7/UI-FDS-7-03/00152/04-2026 inició el 2 de abril de 2026. Una modelo de nacionalidad estadounidense denunció una supuesta agresión, presuntamente cometida en un camerino durante la grabación de un video musical en una locación de la alcaldía Coyoacán.

Esta suspensión de plano concedida por el juzgado federal paraliza cualquier acción de captura sorpresiva y garantiza que no existan actos de incomunicación.

Con este fallo, la autoridad ministerial queda imposibilitada para remitir al cantante a un reclusorio en tanto la justicia federal no emita un pronunciamiento definitivo.

Un juzgado de distrito declara inconstitucional el mandamiento de aprehensión

Un juez de control local libró una orden de captura el 24 de abril de 2026 a petición del Ministerio Público. La defensa técnica del investigado promovió de inmediato un juicio de amparo indirecto para impugnar la resolución ministerial.

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En junio de 2026, la justicia federal amparó al investigado en el cuaderno principal del juicio constitucional. El fallo resolvió el fondo de la controversia y ordenó a los jueces locales dejar insubsistente la captura tras detectar fallas procesales en la integración del expediente.

El abogado defensor Enrique González Casanova sostiene que no enfrentan una suspensión provisional ordinaria. La resolución declaró inconstitucional la orden ministerial y eliminó la posibilidad de un arresto previo a la audiencia inicial.

Un juzgado federal determinó en junio de 2026 que la orden de captura inicial carecía de sustento procesal y vulneraba los derechos del investigado. (Vadhir Derbez: Instagram)

El expediente sube a revisión definitiva ante un Tribunal Colegiado

La sentencia federal protectora carece de carácter definitivo. La fiscalía capitalina y la representación de la víctima interpusieron un recurso de revisión para impugnar el amparo concedido al cantante.

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El expediente se encuentra radicado ante un Tribunal Colegiado de Circuito. Tres magistrados federales tienen a su cargo resolver si confirman, modifican o revocan la inconstitucionalidad de la captura determinada en la primera instancia judicial.

La defensa técnica descarta presentar al artista ante el Ministerio Público mientras el recurso de revisión continúe pendiente. Si el investigado acude a una audiencia inicial, generaría un cambio de situación jurídica que dejaría sin materia la protección constitucional alcanzada.

Derbez mantiene legalmente la condición de investigado y conserva la presunción de inocencia. Ningún juez dictó auto de vinculación a proceso en su contra ni existen medidas cautelares firmes privativas de la libertad.

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Tres magistrados federales analizan el recurso interpuesto por la Fiscalía capitalina para determinar si ratifican la protección constitucional al cantante. (@vadhird, Instagram)

El equipo legal acusa una extorsión económica ante autoridades federales

La representación jurídica del artista argumenta que los señalamientos derivan de un montaje prefabricado. El abogado González Casanova asegura que cuenta con testimonios y grabaciones de video para acreditar que los hechos denunciados no ocurrieron.

El equipo legal formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el presunto delito de extorsión. De acuerdo con la defensa, personas vinculadas al caso exigieron un pago a cambio de frenar acusaciones ministeriales.

El litigante afirma que aportaron a las autoridades registros telefónicos, cadenas de custodia e intercambios de mensajería digital. Esos elementos buscan comprobar la exigencia económica ilegal y fincar responsabilidades contra los involucrados.

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La defensa técnica del actor presentó una querella formal ante la FGR tras señalar exigencias de 350,000 dólares para frenar los señalamientos en su contra. Foto: Instagram @vadhird

La autoridad ministerial despliega operativos de notificación personal

La FGJCDMX informó que reunió datos de prueba suficientes para llevar la carpeta ante un juez penal. La institución sostiene que el juicio de amparo no concluye las investigaciones y mantiene abierta la causa para garantizar justicia a la denunciante.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos de la capital. La corporación reportó la imposibilidad de notificar personalmente al investigado para fijar la comparecencia ante la autoridad judicial.

El abogado defensor señala que Derbez reside fuera de la capital del país, por lo que las visitas a inmuebles de familiares carecen de validez legal. El único domicilio autorizado para recibir notificaciones procesales corresponde a su despacho en la alcaldía Álvaro Obregón.

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La integración de la carpeta penal derivó en un procedimiento administrativo interno dentro de la fiscalía capitalina. La Unidad de Asuntos Internos investiga a una ex agente del Ministerio Público por la presunta filtración de documentos oficiales del expediente judicial.

Elementos de la Policía de Investigación acudieron a seis inmuebles en la Ciudad de México para citar al artista, quien no reside en la capital del país. (Foto: Instagram)

El Tribunal Colegiado definirá la validez de la orden de aprehensión

La resolución definitiva del caso queda en manos de tres magistrados federales. El tribunal de alzada analiza los agravios presentados por la fiscalía capitalina contra la sentencia que declaró inconstitucional la captura del actor.

La resolución del tribunal federal de alzada dictará si la orden de aprehensión queda cancelada en definitiva o si el investigado debe acudir ante un juez penal. (Foto: Amazon Prime Video)

Si el órgano colegiado confirma el amparo, la orden de aprehensión quedará anulada de manera irreversible.

Bajo ese escenario, el Ministerio Público únicamente podrá solicitar la presencia del investigado mediante un citatorio judicial ordinario, sin posibilidad de solicitar prisión preventiva en la audiencia inicial.

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