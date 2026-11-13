INE alista salida de más funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei rumbo a las elecciones de 2027

INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

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El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una nueva ronda de salidas de funcionarios identificados con la gestión de Guadalupe Taddei.

Después de nueve días sin acuerdos entre las consejerías, una reunión permitió avanzar en la revisión de los perfiles que permanecen en puestos estratégicos del organismo, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones.

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De acuerdo con un reporte de la periodista Jannet López Ponce, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, podría anunciar cinco nuevas renuncias.

Además, tres funcionarios formarían parte de un siguiente paquete de salidas, mientras que otros seis permanecerían bajo evaluación de su desempeño.

Entre los nombres que habrían generado mayor consenso para dejar el instituto está el de Jessica Alarcón Góngora, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, área encargada de tramitar quejas y denuncias contra partidos políticos y determinar medidas cautelares.

Entre los nombres que habrían generado mayor consenso para dejar el instituto está el de Jessica Alarcón Góngora, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (YouTube)

Jessica Alarcón, entre los perfiles señalados para salir del INE

Según la información difundida por Milenio, representantes de partidos políticos expresaron inconformidad con el desempeño de Alarcón, a quien identifican con un perfil cercano a Morena.

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Entre los señalamientos reportados están el aumento de desechamientos de denuncias contra ese partido desde su llegada a la unidad y las posteriores revocaciones de algunas decisiones por parte del Tribunal Electoral.

También se mencionó su presunta relación con la filtración de información de partidos políticos.

La eventual salida de Alarcón tendría relevancia por las funciones de su área, especialmente ante la preparación de las elecciones de 2027, cuando el INE deberá atender denuncias por posibles irregularidades y garantizar la equidad de la contienda.

La nueva revisión ocurre después de que el número de renuncias voluntarias y solicitadas llegara a 30. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué funcionarios han dejado el INE tras la salida de Guadalupe Taddei?

La nueva revisión ocurre después de que el número de renuncias voluntarias y solicitadas llegara a 30, cifra que se mantenía sin cambios desde el anuncio del 3 de noviembre.

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Entre los funcionarios que dejaron sus cargos figuran José Alberto Pérez de Acha, exdirector de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Hernández Gómez, quien encabezaba la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta, excoordinador nacional de Comunicación Social.

También salieron Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales; Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva, y Pedro Chirinos Benítez, quien ocupó cargos en las áreas de Vinculación con los OPLE y Prerrogativas y Partidos Políticos.

A estas bajas se sumaron dos integrantes operativos de la oficina de la expresidenta y cinco funcionarios de distintas áreas administrativas y registrales.

El INE ha señalado que el proceso se desarrolla bajo principios de legalidad y debido proceso. También sostuvo que continuará reconociendo la importancia del Servicio Profesional Electoral para garantizar la continuidad de sus funciones.

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la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, podría anunciar cinco nuevas renuncias. Crédito: X/@BlancaYCG

OIC investiga presuntas irregularidades relacionadas con Guadalupe Taddei

La revisión de los puestos ocurre mientras avanzan las investigaciones del Órgano Interno de Control (OIC). El 30 de octubre, su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados que existían 18 expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción vinculados con la gestión de Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas.

De esas investigaciones, cinco ya habían avanzado a la etapa de procedimientos de responsabilidades administrativas. Carvente precisó que no podía revelar los nombres de los funcionarios involucrados, aunque confirmó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya asumió competencia en esos casos.

El OIC también identificó posibles conductas relacionadas con conflictos de interés, desvío de recursos, simulación de requisitos en contrataciones, abuso de funciones y daño patrimonial.

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Con cinco nuevas renuncias previstas y otros perfiles bajo revisión, el INE se encamina a una reconfiguración de su estructura directiva mientras enfrenta investigaciones que podrían tener repercusiones en la organización de los comicios de 2027.