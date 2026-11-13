Conoce a los mexicanos ganadores de los Latin Grammys 2026: de Xavi a Camila Fernández y Edén Muñoz

Varios artistas mexicanos triunfan en la 27 edición de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas. (REUTERS/Caroline Brehman)

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Varios artistas mexicanos se llevan premios en la 27 edición de los Latin Grammy, celebrada este 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Silvana Estrada, Camila Fernández, Edén Muñoz, Xavi y Edgar Barrera figuran entre los ganadores de la noche, en una ceremonia donde Rosalía domina las categorías generales con Canción del Año.

Rosalía se lleva Canción del Año por La Perla, en colaboración con Yahritza y Su Esencia, de acuerdo con la agencia EFE. Con ese triunfo, Rosalía suma cinco premios en la noche: Canción del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa por LUX (Complete Works), Mejor Video Musical Versión Corta por Sauvignon Blanc y Álbum del año con LUX.

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Silvana Estrada gana como cantautora

La compositora veracruzana Silvana Estrada obtiene el Latin Grammy a Mejor Canción Cantautor por Dime. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Silvana Estrada, originaria de Coatepec, Veracruz, obtiene Mejor Canción Cantautor por Dime. Es su único premio confirmado de la noche, en una edición donde llegó nominada en varias categorías generales.

La música regional mexicana domina entre los premios confirmados

Camila Fernández y Edén Muñoz se imponen en las categorías de música ranchera y banda. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Edén Muñoz gana Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la Luna. Edén Muñoz, originario de Culiacán, Sinaloa, fue vocalista de Calibre 50 antes de iniciar su carrera como solista.

Camila Fernández obtiene Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández. Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, suma el reconocimiento en una categoría sin otros nominados mexicanos.

Xavi, originario de San Antonio, Texas, y de ascendencia mexicana, se impone en Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea sobre Peso Pluma y Yahritza y Su Esencia. Xavi compite en esa categoría con Dinastía (Deluxe), de Peso Pluma junto a Tito Double P, y con Metamorfosis, de Yahritza y Su Esencia, además de De Parte Mía, de Kakalo, y Contra Todo, de Rivs.

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Además, Xavi gana Mejor Canción Regional Mexicana por No Capea, en colaboración con Grupo Frontera. En esta categoría, Xavi compite contra Karol G, Intocable y Edén Muñoz.

Edgar Barrera, el más nominado de la edición, se corona como Productor del Año

El compositor Edgar Barrera conquista el galardón a Productor del Año tras liderar las postulaciones de la entrega. (REUTERS/Caroline Brehman)

Edgar Barrera recibe el premio a Productor del Año, el reconocimiento más alto para un compositor y productor en la ceremonia. Edgar Barrera, nacido en McAllen, Texas, de familia mexicana, lideró las nominaciones de esta edición y figura además como compositor ganador de No Capea, la canción que también le da el triunfo a Xavi.

Edgar Barrera compitió por el título de Productor del Año contra Julio Raposo, Santiago Ruiz “Tatool”, Juan Pablo Vega y Federico Vindver, este último por su trabajo en Free Spirits, de CA7RIEL & Paco Amoroso.

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Tres mexicanos pierden Mejor Nuevo Artista

La colombiana Aria Vega supera a tres participantes mexicanos en la categoría de Mejor Nuevo Artista. (REUTERS/Caroline Brehman)

Macario Martínez, Arath Herce y Sofía Monroy competían en Mejor Nuevo Artista, categoría que finalmente gana la colombiana Aria Vega, nacida en Barranquilla. El caso de Macario Martínez había llamado la atención porque trabajaba en el Servicio de Limpia de la Ciudad de México y promocionaba sus canciones en TikTok antes de la nominación.

La ceremonia tuvo como Persona del Año a Daddy Yankee, primer artista de pop urbano en recibir ese homenaje, y contó con presentaciones de Rosalía, Karol G y CA7RIEL & Paco Amoroso.

Grupo Frontera y Bobby Pulido, ganadores de ascendencia mexicana

Dos agrupaciones con raíces mexicanas, aunque nacidas en Estados Unidos, también ganan en esta edición. Grupo Frontera obtiene Mejor Álbum de Música Norteña por Lo Que Me Falta Por Llorar, formación integrada por músicos de Texas de ascendencia mexicana.

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Bobby Pulido, originario de McAllen, Texas, gana Mejor Álbum de Música Tejana por Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo).

El balance final para México en los Latin Grammy 2026

Con la ceremonia concluida, el saldo mexicano queda en seis artistas ganadores: Xavi, con dos premios; Silvana Estrada, Edén Muñoz, Camila Fernández y Edgar Barrera, con un premio cada uno. A ellos se suman Grupo Frontera y Bobby Pulido, ganadores de ascendencia mexicana nacidos en Estados Unidos.

De Canción del Año y Mejor Nuevo Artista, dos de las categorías generales de la noche, México se queda sin triunfos: el primero fue para Rosalía y el segundo para Aria Vega. Los premios mexicanos de la edición 2026 se concentran en las categorías específicas de género, con Xavi como el único artista del país que repite triunfo en la ceremonia.

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