México

Caso Vadhir Derbez: Fiscalía CDMX tendría ADN relacionado con denuncia por violación

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la muestra forma parte del caso que derivó en una orden de aprehensión contra el actor

Vadhir Derbez con chaqueta oscura mira hacia el frente en un recinto amplio con público e iluminación violeta
El actor Vadhir Derbez mira hacia la cámara en una sala iluminada con tonos morados durante una presentación con público. (Instagram: Vadhir Derbez)
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La investigación contra Vadhir Derbez por una denuncia de presunta violación podría contar con un nuevo elemento: muestras de ADN que habrían sido obtenidas por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y que estarían relacionadas con el caso.

La información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, quien aseguró que las autoridades capitalinas tienen material genético del presunto agresor sexual de la mujer que denunció al hijo de Eugenio Derbez.

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Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que las muestras correspondan al actor.

De acuerdo con esta versión, la Fiscalía tampoco tendría certeza sobre la identidad de la persona a quien pertenece el ADN.

¿Qué se sabe del ADN relacionado con la denuncia contra Vadhir Derbez?

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, contiene la información hereditaria de los seres humanos y otros organismos. Este material almacena información mediante un código compuesto por cuatro bases químicas: adenina, guanina, citosina y timina.

En una investigación penal, el análisis de muestras genéticas puede aportar elementos para identificar o descartar la posible participación de una persona.

No obstante, la existencia de material genético relacionado con una carpeta de investigación no significa, por sí misma, que se haya identificado al responsable.

Capturas de pantalla de un noticiero muestran a Vadhir Derbez, su abogado y una presentadora de televisión, junto a un documento con texto resaltado sobre una acusación
Derbez y su defensa legal niegan rotundamente las acusaciones de presunta agresión sexual. (Imagen Televisión: YouTUbe)

¿Qué ha dicho la Fiscalía CDMX sobre la investigación contra Vadhir Derbez?

La FGJCDMX confirmó previamente que mantiene abierta una carpeta de investigación por una denuncia de presunta violación, presentada por una mujer que señaló al actor por hechos que habrían ocurrido el 2 de abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

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La institución informó que realizó al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin conseguir notificar al investigado.

Entre los lugares donde se intentó localizarlo, según reportes de Carlos Jiménez, figuran un domicilio registrado ante la Asociación Nacional de Actores (ANDA), otro relacionado con su credencial del INE y propiedades vinculadas con su medio hermano, José Eduardo Derbez.

La Fiscalía también señaló que reunió datos de prueba suficientes para judicializar el caso. Aunque inicialmente existió una orden de aprehensión, el mandamiento quedó sin efectos tras un juicio de amparo promovido por la defensa.

La dependencia aclaró que esa resolución no significa que la investigación haya terminado ni libera al señalado de atender los requerimientos judiciales que correspondan. Además, recordó que, conforme a la presunción de inocencia, deberá ser tratado como inocente durante todas las etapas del procedimiento.

¿Por qué los abogados de Vadhir Derbez promovieron un amparo?

El abogado Enrique González Casanova sostuvo públicamente que su cliente no está prófugo y que la orden de captura fue anulada mediante una resolución judicial federal.

Según explicó en el programa De Primera Mano, la Fiscalía presentó un recurso de revisión, por lo que un Tribunal Colegiado deberá determinar si mantiene la protección concedida al actor.

Solicitarán una reunión con Ernestina Godoy, Fiscal General de la República de México
Solicitarán una reunión con Ernestina Godoy, Fiscal General de la República de México ( Vega Mac Gregor Arellano)

La defensa también denunció ante la FGR una presunta extorsión: aseguró que les exigieron 350 mil dólares para retirar los señalamientos.

Mientras los tribunales revisan el amparo y la Fiscalía no aclara si las muestras genéticas corresponden al actor, la posible evidencia de ADN abre otra interrogante en una investigación que todavía no ha llegado a una resolución judicial.

Vadhir Derbez enfrenta dos señalamientos legales en México relacionados con presuntas agresiones sexuales, y un antecedente en EEUU.

Su equipo legal ha declarado públicamente que solo tienen conocimiento oficial del proceso llevado a cabo en la Ciudad de México.

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