Economía mexicana crecerá 1.8% al cierre del 2026: se pronostica 2.1% en 2027, prevé Deloitte

Economía mexicana crecerá 1.8% al cierre del 2026 (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro )

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La consultora Deloitte Econosignal elevó su pronóstico de crecimiento económico para México lo que resta del 2026, al pasar a 1.8%, luego de observar un desempeño mejor al esperado durante el año, particularmente en actividades relacionadas con la energía, la construcción y la fabricación de componentes electrónicos.

En su reporte Perspectivas económicas de México noviembre 2026, la firma consideró que la economía nacional ha mostrado mayor capacidad de resistencia frente a las condiciones internacionales adversas. Sin embargo, advirtió que la recuperación mantiene diferencias importantes entre sectores productivos y que la industria manufacturera continúa enfrentando dificultades.

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La revisión al alza también contempla un escenario de crecimiento de 2.1% para 2027, cuando se espera que el consumo interno, los proyectos de infraestructura y una mayor certidumbre comercial contribuyan a fortalecer la actividad económica.

Construcción y energía impulsan la recuperación económica

Los sectores de la construcción y energía impulsan la recuperación económica del país (X/ @SOBSECDMX)

El comportamiento de la economía durante el tercer trimestre de 2026 ofrece elementos para explicar la mejora en las expectativas. De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 0.9% respecto al trimestre anterior y un avance anual de 3.2%.

Por actividades económicas, las terciarias, que comprenden el comercio y los servicios, aumentaron 1.1% trimestral, mientras que las secundarias, relacionadas con la industria, avanzaron 0.8%. En contraste, las actividades primarias registraron una contracción de 0.4%.

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En el acumulado de enero a septiembre, la economía mexicana presentó un crecimiento de 1.9% frente al mismo periodo de 2025.

Hacienda destaca sectores en crecimiento

La SHCP también identificó señales de recuperación en la actividad industrial: manufactura y construcción

El informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también identificó señales de recuperación en la actividad industrial, particularmente en manufactura y construcción, así como un mayor dinamismo en los servicios relacionados con el comercio y el transporte.

La fabricación de derivados del petróleo y del carbón destacó con un incremento bimestral de 12.3% durante julio y agosto, mientras que la producción de equipo de cómputo avanzó 3.4%, favorecida por la demanda internacional de productos tecnológicos vinculados con la inversión en inteligencia artificial.

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Estos resultados contribuyeron a fortalecer las perspectivas de crecimiento, aunque no representan una recuperación generalizada de todas las actividades productivas.

Industria automotriz enfrenta dificultades

La industria automotriz mexicana enfrenta presiones relacionadas con la pérdida de competitividad externa y las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deloitte advirtió que uno de los principales desafíos para consolidar el crecimiento será reducir la brecha entre los sectores que han ganado dinamismo y aquellos que continúan rezagados.

La industria manufacturera tradicional, particularmente la automotriz, enfrenta presiones relacionadas con la pérdida de competitividad externa y las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Daniel Zaga, socio economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, la manufactura mantiene una tendencia descendente de varios años, mientras que la industria automotriz reportó una caída de 3.3% en lo que va de 2026.

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El panorama contrasta con el desempeño de otras actividades. Entre los sectores con mejores perspectivas se encuentran la industria energética, el comercio minorista y los servicios de salud, que mantienen expectativas favorables tanto para el cierre de 2026 como para el siguiente año.

T-MEC y tipo de cambio marcarán el panorama de 2027

Claudia Sheinbaum y Donald Trump se miran desafiantes, con las banderas de México, Canadá y Estados Unidos de fondo, simbolizando el futuro incierto del T-MEC entre ambas naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el próximo año, Deloitte estima que el crecimiento económico podría alcanzar 2.1%, impulsado, entre otros factores, por una mayor probabilidad de avances en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La conclusión de la revisión comercial podría ofrecer mayor certidumbre a las empresas sobre las condiciones de intercambio en América del Norte, lo que favorecería las decisiones de inversión y el desempeño de las exportaciones mexicanas.

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No obstante, el escenario económico también estará condicionado por los movimientos del mercado cambiario y las decisiones de política monetaria en México y Estados Unidos.

La consultora anticipa que el peso mexicano mantendrá una depreciación gradual y que el tipo de cambio fluctuará entre 18 y 19 pesos por dólar durante 2027. Esta evolución podría beneficiar a los exportadores y al turismo, debido a que los productos y servicios mexicanos resultarían relativamente más competitivos para los compradores extranjeros.

Sin embargo, un dólar más caro también representa riesgos para la inflación, debido al encarecimiento de productos importados, insumos industriales y mercancías que dependen de componentes provenientes del exterior.

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Al respecto, Daniel Zaga explicó que México enfrenta un cambio en las condiciones que tradicionalmente han influido en el comportamiento de su moneda.

“Nos encontramos ante un nuevo paradigma para el tipo de cambio en México. La combinación de un diferencial históricamente reducido de tasas de interés frente a Estados Unidos, una política monetaria menos restrictiva por parte de Banco de México y una depreciación de la moneda, podría tener implicaciones relevantes sobre la trayectoria futura de la inflación”, señaló.

El reto será aprovechar el impulso de los sectores que actualmente sostienen la actividad económica y convertirlo en un crecimiento más equilibrado, con mayores oportunidades para la inversión, el empleo y la competitividad del país.

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