Armando Ríos Piter vuelve a la política: busca la gubernatura de Guerrero con Movimiento Ciudadano

Armando Ríos Piter recibió constancia de su registro como precandidato para competir con MC por la gubernatura de Guerrero. (X/@ErikaLuhrsC)

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Armando Ríos Piter formalizó este jueves su regreso a la vida pública al registrarse como aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Guerrero, nueve años después de haberse alejado de la política.

El exsenador del PRD y excandidato presidencial independiente recibió la constancia oficial de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del partido en la Ciudad de México, en un evento encabezado por el fundador del partido, Dante Delgado.

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El registro coincidió con el arranque del periodo de precampañas en Guerrero, fijado para ese mismo jueves 12 de noviembre. Delgado destacó en redes sociales que el proceso se realizó respetando los tiempos electorales y calificó a Ríos Piter como “un hombre con gran trayectoria y liderazgo”.

Armando Ríos Piter recibió constancia de su registro como precandidato para competir con MC por la gubernatura de Guerrero. (X/@ErikaLuhrsC)

Ríos Piter reconoció abiertamente la ventaja de Morena en la entidad. “Ganarle a Morena está cabrón, pero le vamos a ganar”, dijo ante simpatizantes del partido naranja. El exsenador planteó construir el programa de gobierno directamente desde las comunidades. “Que hagamos un plan de gobierno en tierra”, dijo durante el acto de registro. Propuso recorridos casa por casa y negocio por negocio como eje de la precampaña.

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Uno de los elementos que llamó la atención en el evento de MC fue la presencia del exgobernador priista Héctor Astudillo, quien levantó el brazo de Ríos Piter ante los asistentes.

Ríos Piter justifica su regreso a la política

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva antes del acto de registro, Ríos Piter explicó por qué hace doce años rechazó la candidatura del PRD a la gubernatura y por qué ahora sí decide competir. “Había demasiada confusión, demasiado revuelto todo”, recordó sobre aquel momento, marcado por la crisis de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la posterior renuncia del entonces gobernador Ángel Aguirre.

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El exlegislador reconoció que en aquel momento no tenía claridad suficiente sobre la situación en el estado. “No tenía tan a clara vista cómo estaba”, dijo. Señaló que los nueve años de distancia, dedicados a actividades privadas y académicas, le permitieron construir un diagnóstico distinto: Guerrero no solo no mejoró, sino que se deterioró más.

Armando Ríos Piter recibió constancia de su registro como precandidato para competir con MC por la gubernatura de Guerrero. (X/@ErikaLuhrsC)

Ríos Piter justificó su regreso en ese deterioro acumulado. Señaló que Guerrero ya no es el tercer estado más pobre del país, sino el segundo. “Esa es la herencia que deja Morena, tanto a nivel federal como estatal”, expresó al programa de Gómez Leyva.

Atribuyó parte de ese deterioro a los índices de violencia e inseguridad. “No se están haciendo bien las cosas”, afirmó. Advirtió que si Morena es el único partido que presenta una propuesta, el resultado de la elección estará definido de antemano. “Si les dejamos que solamente ellos sean quienes presenten una propuesta, va a ser un paseo de niños para ellos”, dijo.

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Beatriz Mojica lo acusa de traición

La respuesta desde Morena llegó desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, donde Beatriz Mojica, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en el estado, acababa de formalizar la coalición entre Morena, el PT y el Partido Verde para 2027.

Mojica fue la candidata del PRD a la gubernatura en 2015, el mismo proceso al que Ríos Piter renunció. Hoy milita en Morena y acusó al exsenador de haber traicionado al pueblo guerrerense hace una década. “Todo mundo sabe lo que pasó hace 10 años, y él decide hacer acuerdos con el PRI, con su amigo Astudillo. Es lo que estamos viendo, ratifica esa teoría que había hace 10 años”, declaró. “Lo único que hemos visto en esos perfiles es que se confirma la traición que se hizo hace 10 años de parte de Ríos Piter... Esa traición no se le olvida al pueblo de Guerrero.”

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Quién es Armando Ríos Piter, el “Jaguar”

Ríos Piter durante la campaña a diputado local en la CDMX (Foto: tomada de Twitter @RiosPiterJaguar).

Ríos Piter nació el 21 de febrero de 1973. Es licenciado en Economía por el ITAM y en Derecho por la UNAM, con una maestría en Seguridad Nacional en la Universidad de Georgetown. Inició su carrera pública en 1997 como coordinador técnico del Infonavit y más tarde como asesor de la Secretaría de Hacienda bajo José Ángel Gurría.

En el año 2000 fue subsecretario de Gobierno para Asuntos Políticos de Guerrero durante el gobierno priista de René Juárez Cisneros. Ocupó después la subsecretaría de Política Sectorial en la Secretaría de la Reforma Agraria y, del 2005 al 2009, la Secretaría de Desarrollo Rural del estado.

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Fue diputado federal por el PRD en la LXI Legislatura y senador de 2012 a 2015. Ese año encabezaba las encuestas para ser el candidato perredista al gobierno de Guerrero, pero declinó. De manera extraoficial se dijo que en aquel entonces que había recibido amenazas del crimen organizado.

En 2018 intentó llegar a la presidencia de la República con una candidatura independiente, pero el INE detectó simulaciones en las firmas recolectadas y le negó el registro. Posteriormente se sumó al equipo de campaña del priista José Antonio Meade. En 2021 fue nombrado rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), cargo que dejó a inicios de 2022 tras protestas estudiantiles por conflictos con el patronato.

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