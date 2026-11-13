María León presentó su nueva “Era de Villana” en el Teatro Metropólitan de la CDMX, entre invitados, nostalgia y canciones inéditas

María León - (Instagram)

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La noche del jueves 12 de noviembre, María León regresó al escenario del Teatro Metropólitan de la Ciudad de México con su gira “Era de Villana”, un espectáculo en el que la música, el baile y las emociones se mezclaron con la complicidad de un público que no dejó de demostrarle su cariño. Entre gritos, aplausos y ovaciones, la cantante convirtió el recinto en una celebración de su trayectoria, desde sus años con Playa Limbo hasta su consolidación como solista y los temas que formarán parte de su próxima producción discográfica.

Aproximadamente a las 21:30 horas comenzó el espectáculo, que se extendió hasta las 23:25. Con una propuesta escénica acompañada por bailarines, coreografías, músicos y cambios de ritmo, la artista demostró que su presentación no se limitaría a interpretar sus canciones más conocidas. María cantó, bailó, tocó la guitarra y compartió con sus seguidores material que todavía no ha llegado a las plataformas digitales.

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La intérprete también recibió a varios invitados especiales que enriquecieron la velada, entre ellos Mar Lara, Julia Medina, su hermana Cristina León y Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey. Además, el concierto contó con una persona que interpretó en lenguaje de señas las canciones y las intervenciones de la artista, permitiendo que las personas sordas pudieran seguir distintos momentos del espectáculo. Así, la presentación reunió música, inclusión y una conexión cercana con quienes acudieron a acompañarla.

Una villana que invita a celebrar el amor propio

María León cantando "Culpable" en el Teatro Metropólitan - (Infobae México/Miriam Estrella)

El espectáculo abrió con “Villana”, tema que marcó el tono de una noche en la que María León se mostró decidida a celebrar las distintas versiones de sí misma. Después llegaron “Mudanza de hormiga”, “Culpable” y “Tan cerca de ti”, canciones que encendieron los primeros momentos de la presentación y prepararon el terreno para una de las sorpresas más importantes: escuchar por primera vez algunos temas de su próximo disco.

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Antes de continuar, la cantante se dirigió al público para explicar el significado de esta nueva etapa y compartir una reflexión sobre el amor propio. Entre gritos y ovaciones, expresó: “Yo ya estoy harta. Estoy cansada de aguantar, de soportar. Yo creo que merecemos un chorro de amor propio”. También habló de la importancia de ser empáticas con las versiones anteriores de una misma y reconoció que había tenido que despedirse de distintas facetas personales para encontrar su felicidad.

Fue entonces cuando aprovechó el escenario para declararse culpable de haber dejado atrás a quienes ya no quería ser. “Me declaro culpable de haber matado a todas esas versiones mías que no me dejaban ser feliz”, expresó antes de invitar a los asistentes a darle la bienvenida a su era de villana y, sobre todo, a “declararse culpables de ser felices, de disfrutar y de amarse mucho”. El momento fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, que respondieron con gritos y aplausos.

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La conexión con sus fanáticos también tuvo un espacio especial mediante una dinámica en la que los asistentes debían registrarse con la ubicación de su sección, fila y asiento. Quienes tuvieran la pantalla dorada tendrían la oportunidad de convivir con María León en un encuentro personal. La sorpresa convirtió sus propios asientos en parte de la experiencia y añadió un incentivo para quienes esperaban llevarse un recuerdo todavía más cercano de la velada.

De Playa Limbo a su nueva etapa musical: un recorrido por sus recuerdos

María León cantando ¿Qué somos? en el Teatro Metropólitan - (Infobae México/Miriam Estrella)

Uno de los momentos más significativos llegó cuando María invitó a sus seguidores a viajar al pasado, aproximadamente a 2008, para recordar el inicio de su historia con Playa Limbo. La cantante habló con cariño de aquella etapa y reconoció que fue un periodo fundamental para descubrir su identidad musical, enamorarse de la industria y construir una familia. Sin embargo, también compartió que aquella experiencia le dejó aprendizajes personales que la llevaron a entender cuándo era momento de marcharse de un lugar en el que ya no era feliz. “Aprendí a irme de donde no era feliz”, expresó, antes de asegurar que siempre honrará esa parte de su vida.

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Con ese reconocimiento llegó un recorrido musical por algunos de los éxitos que marcaron su paso por la agrupación y su trayectoria como solista. Entre las canciones que interpretó durante esta parte del espectáculo estuvieron:

Etapa con Playa Limbo: “El tiempo de ti”, “¿Qué somos?”, “10 para las 10” y “El eco de tu voz”.

Etapa como solista: “Antagonista”, “Se te salió mi nombre” y “Enemigo”.

La respuesta del público fue inmediata: hubo quienes cantaron cada palabra y acompañaron las interpretaciones con aplausos, demostrando que aquellas canciones siguen ocupando un lugar especial en la memoria de sus seguidores.

La cercanía con sus fanáticos fue otro de los elementos que distinguió la presentación. Durante uno de los momentos más emotivos, María invitó a un seguidor a subir al escenario para interpretar juntos “Llamada perdida”, mientras las guitarras acompañaban la escena. También presentó composiciones inéditas y explicó que algunas nacieron desde el dolor, aunque con la intención de soltar aquello que ya no debía permanecer. Al hablar de las canciones que formarán parte de su próximo álbum, adelantó que el público tendría la oportunidad de escucharlas antes que nadie. Incluso recordó que uno de los temas llevaba guardado y que sus seguidores se lo habían pedido durante años. “Solo porque tú me lo pides, ya la vamos a sacar”, comentó entre risas.

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Invitados, baile y una despedida entre aplausos

María León en el Teatro Metropólitan -(Ocesa)

La música también tuvo espacio para las colaboraciones. Mar Lara, quien abrió la velada, volvió a compartir el escenario con María para interpretar una canción juntas. Posteriormente, Julia Medina se sumó a la presentación para cantar “Las damas y el vagabundo”, tema con el que ambas participaron en el Benidorm Fest. La aparición de su hermana, Cristina León, fue otro de los momentos especiales de la noche, mientras que Edwin Luna, sorprendió al público al subir al escenario para interpretar “Pedir permiso” junto a María. La colaboración terminó convirtiéndose en una invitación colectiva a bailar.

En otra parte del espectáculo, la cantante tomó la guitarra para ofrecer un segmento dedicado a grandes referentes de la música. Entre las interpretaciones estuvieron:

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“Entre tu y mil mares”, de Laura Pausini .

“Día de suerte”, de Alejandra Guzmán .

“Inevitable”, de Shakira.

Después retomó el ritmo con canciones propias y éxitos de otros artistas que hicieron cantar y bailar a los asistentes:

“No sé portarme bien”.

“Perro amor”.

“Mírame”.

“La bachata”, de Manuel Turizo .

“Si antes te hubiera conocido”, de Karol G .

“Superestrella”, de Aitana.

Las coreografías, los bailarines y la energía de María mantuvieron al público de pie, que respondió con entusiasmo a cada cambio de ritmo. La cantante mostró distintas facetas sobre el escenario: por momentos tomó la guitarra para interpretar temas con una atmósfera más íntima y, en otros, se entregó a las coreografías acompañada de su cuerpo de bailarines.

Para cerrar, María León regresó a las emociones de su propia discografía con “Inquebrantable” y “Piérdeme el respeto”, canciones con las que se despidió de sus seguidores. Antes de abandonar el escenario, se tomó una fotografía con el público que la acompañó durante la velada.

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La presentación concluyó a las 23:25 horas, después de casi dos horas de música en las que la artista mostró distintas facetas de su carrera: aquella que comenzó con Playa Limbo, la que construyó como solista, la que ahora prepara con nuevas composiciones y sencillos nuevos. Una trayectoria que también la ha llevado a regresar al Teatro Metropólitan, recinto en el que ya se había presentado anteriormente como solista y que esta vez volvió a recibirla con una audiencia dispuesta a cantar, bailar y acompañarla en su gira Era de Villana.