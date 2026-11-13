De qué murió el actor de Televisa Efraín Rosas León: pedía dinero en redes sociales para sobrevivir

El actor de Televisa Efraín Rosas León posa vestido con un saco negro y una camisa blanca frente a una pared clara.

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Efraín Rosas León, actor que participó en diversas producciones de Televisa durante décadas, muere a los 56 años tras meses de falta de trabajo que lo llevaron a pedir apoyo económico en redes sociales.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso, mientras que las publicaciones del actor en su Facebook señalaban que el intérprete enfrentaba una situación económica precaria antes de morir, además de que padecía de diabetes.

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La ANDI y la ANDA confirman la muerte del actor sin precisar la causa

La ANDI expresó en una esquela publicada en redes sociales: “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y compañeros, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias”.

El actor Efraín Rosas León posa frente a un muro vegetal con el logotipo de la empresa Televisa. (Efrain Rosas Leon)

Por su parte, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) también lamentó el fallecimiento y dedicó un mensaje de despedida a quien fue uno de sus socios: “Compañero entrañable, cuya presencia, cariño y compañerismo dejaron huella en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y compartir con él el camino de nuestra profesión”. Ninguna de las dos organizaciones precisó la causa médica del deceso.

Efraín Rosas León pedía dinero en Facebook para comprar una caldera y pagar acompañamiento

En publicaciones de Facebook que circularon tras conocerse su muerte, el actor detallaba su situación. “Buenas noches y disculpen la molestia les pido su apoyo económico para poder solventar la compra de mi caldera quien pueda les dejo mi número de tarjeta. Si alguien se siente molesto por esta ayuda no comenten nada por favor. En estos momentos sólo tengo $50”, escribió en uno de los mensajes.

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En otra publicación, el actor vinculó su necesidad de ayuda a un diagnóstico de diabetes: “Debido a mi diabetes ya me dijo algún doctor que es necesario que siempre salga acompañado o que alguien pues pueda apoyarme en la noche, pero eso sí es complicado porque tendría que pagar y pues estoy muy mal económicamente ayer vendí algo pero sólo saqué $50 hoy no vendí nada ya ver mañana cómo me va saludos y buenas tardes y Dios con ustedes siempre”.

El actor Efraín Rosas León viste un traje negro formal con camisa blanca, corbata rosa y una flor en la solapa. (Efrain Rosas Leon)

Quién fue Efraín Rosas León: interpretó a ‘El Músculos’ en ‘Hasta que el dinero nos separe’

Efraín Rosas León, conocido en el medio como “El Gallo”, construyó su trayectoria con participaciones recurrentes en producciones de comedia de Televisa. Uno de sus papeles más recordados fue el de “El Músculos” en la telenovela Hasta que el dinero nos separe.

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Su carrera incluyó también trabajos en televisión y cine. Participó en la serie Camelia la Texana (2014) y en las películas Tenemos la carne (2016) y Todas las pecas del mundo (2019).

El actor Efraín Rosas León participa en una escena televisiva transmitida por la señal de Las Estrellas. (Efrain Rosas Leon)

Su participación más reciente fue en ‘Párvulos: Hijos del Apocalipsis’ en 2024

La trayectoria del actor se extendió hasta 2024, cuando formó parte del elenco de Párvulos: Hijos del Apocalipsis, su trabajo más reciente en la pantalla grande. Los mensajes que dejó en redes sociales meses antes de morir contrastan con décadas de carrera frente a las cámaras, en las que combinó papeles en telenovelas, series y cine mexicano.

De qué murió Efraín Rosas León

El actor Efraín Rosas León, conocido como “El Gallo”, murió a los 56 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes. Hasta el momento no se han dado a conocer de manera oficial las causas específicas de su fallecimiento.

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El actor Efraín Rosas León viste un hábito marrón con capucha en un área al aire libre durante un rodaje. (Efrain Rosas Leon)

El actor enfrentó en los últimos años problemas de salud derivados de diabetes, padecimiento que mermó su estado físico de forma progresiva. Además, el actor atravesaba problemas económicos.