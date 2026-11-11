México

Abogados de Vadhir Derbez rechazan que el actor esté prófugo y acusan narrativa dolosa de la Fiscalía

La defensa de Vadhir Derbez descarta presentar al actor ante el Ministerio Público tras obtener un amparo de fondo que anuló la orden de aprehensión en su contra

Vadhir Derbez
Vadhir Derbez cuenta con un amparo federal de fondo que dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en su contra por presunta violación. Foto: Instagram @vadhird
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La defensa jurídica de Vadhir Derbez rechaza la existencia de una orden de aprehensión activa y descarta presentar al actor a comparecer ante el Ministerio Público.

El caso permanece bajo revisión federal tras obtener una sentencia de amparo que anuló el mandato judicial inicial librado por presunta violación.

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El litigante Enrique González Casanova sostiene que el origen del expediente es un intento de extorsión por 350 mil dólares para frenar la acusación penal. Por este hecho, el equipo legal interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El juzgado federal concedió un amparo de fondo en el cuaderno principal del juicio constitucional. La resolución determinó que la orden de captura carecía de elementos jurídicos y violó las garantías procesales del actor.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México interpuso un recurso de revisión contra la sentencia federal. El expediente se encuentra radicado en un Tribunal Colegiado de Circuito, instancia que decidirá de forma definitiva si confirma o revoca la inconstitucionalidad de la captura.

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El amparo de fondo impide la comparecencia judicial

El litigante explica que Vadhir Derbez no debe acudir a ninguna audiencia inicial mientras el tribunal de alzada no emita una resolución firme. La ley de amparo protege el estatus legal del investigado mientras el asunto permanezca pendiente de una resolución judicial.

Si el investigado comparece ante un juez de control, el juicio constitucional quedaría sin materia. Ese movimiento procesal generaría un cambio de situación jurídica inmediato que anularía los efectos protectores alcanzados en la primera instancia federal.

La defensa técnica afirma que no se trata de una suspensión temporal ni de una medida de carácter incidental. El fallo resolvió el fondo de la controversia y dejó sin validez la pretensión punitiva ministerial en esa etapa.

La representación del cantante argumenta que ambas partes procesales mantienen una posición de igualdad ante la justicia federal. La institución investigadora perdió facultades de mando y actúa como una parte litigante más dentro del juicio de garantías.

Primer plano de Vadhir Derbez con gafas de sol sobre la cabeza mientras habla frente a varios micrófonos
El abogado explica que Vadhir Derbez no debe acudir a ninguna audiencia inicial mientras el tribunal de alzada no emita una resolución firme. (YouTube: Roger MX)

La controversia por las notificaciones y los domicilios

La autoridad ministerial capitalina reportó que realizó siete diligencias de notificación personal en seis inmuebles distintos de la capital. Los actuarios ministeriales reportaron la imposibilidad de entregar los citatorios para programar la audiencia del caso.

“Es una narrativa bien dolosa y hay que tener mucho cuidado con eso, porque de entrada no lo tendrían por qué estar buscando, porque el amparo es un amparo indirecto. Por lo tanto, la Fiscalía no tiene por qué citar a Vadhir para absolutamente nada”, señaló González Casanova.

González Casanova califica esa búsqueda de infructuosa y desapegada a la realidad del actor. Derbez no reside en la Ciudad de México y las visitas a propiedades de familiares o conocidos carecen de valor procesal para una notificación de carácter personalísimo.

El único inmueble formalmente registrado ante las autoridades es el despacho jurídico de la defensa en la alcaldía Álvaro Obregón. Dicho domicilio legal opera de forma exclusiva para oír y recibir acuerdos del juicio de amparo federal, no para citatorios penales.

La defensa descarta que el actor se encuentre prófugo o sustraído de la acción judicial. Al no existir una orden de aprehensión vigente ni una vinculación a proceso, no existe sustento jurídico para calificarlo como evadido.

Vadhir enfrenta una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una presunta agresión sexual
Vadhir Derbez no reside en la Ciudad de México y las visitas a propiedades de familiares o conocidos carecen de valor procesal para una notificación de carácter personalísimo. (IG: vadhird)

El equipo legal niega compra de expedientes en la fiscalía

La investigación sumó señalamientos administrativos por una supuesta venta ilegal de la carpeta de investigación en la fiscalía de delitos sexuales.

Versiones ministeriales apuntan a una indagatoria interna contra una ex agente del Ministerio Público por presunta filtración de documentos oficiales.

El abogado niega cualquier pago indebido o acto de corrupción para conseguir las constancias del caso. Afirma que la defensa técnica obtuvo acceso íntegro y gratuito al expediente mediante los mecanismos formales que otorga la demanda de amparo indirecto.

La defensa sostiene que las copias del expediente comenzaron a circular entre personas ajenas al proceso desde meses atrás. Según los abogados, la propia asesoría jurídica victimal distribuyó la documentación antes de que el juzgado emitiera su pronunciamiento.

El litigante afirma que el equipo jurídico cuenta con los mensajes de texto, registros de redes sociales y cadenas de custodia de la extorsión. Esos datos de prueba permanecen integrados para proceder contra quienes promovieron las exigencias económicas contra el cantante.

Primer plano de Vadhir Derbez, un hombre con tez morena, barba incipiente y gorra oscura, mirando hacia abajo con expresión seria. Se ve una cadena plateada
la defensa técnica obtuvo acceso íntegro y gratuito al expediente mediante los mecanismos formales que otorga la demanda de amparo indirecto. (Vadhir Derbez: Instagram)

Descartan notificación de una segunda denuncia penal

El equipo jurídico de Derbez asegura que no cuenta con registro, citatorio ni notificación oficial de una segunda indagatoria formal por delitos sexuales.

La versión sobre una presunta nueva carpeta iniciada por otro despacho legal carece de efectos vinculantes para la defensa.

El abogado explica que los dichos extrajudiciales no representan un acto de molestia legal mientras no exista un mandamiento ministerial emitido por la autoridad correspondiente.

Hasta este momento, ningún agente ministerial federal ha requerido formalmente al actor por hechos distintos.

(Foto: Instagram @vadhird)
Vadhir Derbez mantiene únicamente la calidad jurídica de investigado y no de imputado ni acusado.

La defensa reitera que el actor mantiene sus compromisos laborales, contratos comerciales y actividades profesionales habituales.

Derbez ingresó a México a finales de septiembre para realizar grabaciones comerciales sin enfrentar ningún impedimento de las autoridades migratorias o ministeriales.

La defensa insiste en que Derbez mantiene únicamente la calidad jurídica de investigado y no de imputado ni acusado.

El equipo legal descarta cualquier acercamiento con el Ministerio Público hasta que la autoridad judicial federal determine si mantiene vigente la protección constitucional otorgada en primera instancia.

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