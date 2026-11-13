México

Garbage en el Zócalo: accesos, rutas y alternativas viales para el concierto gratis en CDMX

El concierto gratuito de Garbage en el Zócalo tendrá accesos controlados y cortes a la circulación en calles del Centro Histórico durante el desarrollo del evento

La banda de rock estadounidense se presentará en Lima el 11 de setiembre.
La banda de rock estadounidense se presentará en Lima el 11 de setiembre.
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará un operativo de vigilancia y filtros de revisión en el Zócalo capitalino para el concierto gratuito de Garbage este sábado 14 de noviembre de 2026. Los accesos peatonales abrirán a las 14:00 horas y la estación de Metro Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada durante el evento.

El ingreso a la Plaza de la Constitución estará regulado por filtros de seguridad instalados en las principales arterias del Centro Histórico. Los elementos de la SSC aplicarán revisiones en cada punto de entrada para garantizar la seguridad del público asistente.

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Las autoridades recomiendan asistir con ropa abrigadora ante las condiciones de la temporada. Ya que se espera un día mayormente parcialmente soleado, con una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 9 °C. También piden mantener ubicados los puestos de auxilio médico distribuidos en el perímetro de la plaza, en caso de requerir atención durante el concierto, generalmente se ubican en los laterales de la plaza.

Cartel con el nombre Garbage en rosa, fecha, horario y una fotografía en blanco y negro de los cuatro integrantes del grupo musical
El operativo de seguridad contempla filtros de ingreso, vigilancia en el perímetro y vialidades alternas ante la concentración de asistentes al concierto de Garbage. (Concierto Garbage/Gob CDMX)

La presentación de Garbage se suma a la serie de conciertos sin costo que la Ciudad de México ha organizado en el Zócalo capitalino. El operativo de la SSC contempla los filtros de entrada, el cierre de accesos vehiculares y la coordinación con el transporte público para esta fecha.

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Accesos y filtros peatonales:

  • Avenida Francisco I. Madero
  • Calle 5 de febrero
  • 16 de septiembre
  • Avenida 20 de noviembre
  • Calle Pino Suárez
  • Calle 5 de mayo
  • Calle Tacuba
  • Calle Izazaga
  • Calle Venustiano Carranza

Objetos prohibidos

Para ingresar a los conciertos masivos en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) retira en los filtros de acceso una serie de artículos considerados de riesgo o que dificultan la logística del evento.

  • Mochilas voluminosas, maletas o bolsas de gran tamaño
  • Sillas plegables, bancos o cualquier objeto para sentarse
  • Bebidas alcohólicas, estupefacientes o sustancias tóxicas
  • Botellas de vidrio, latas y termos metálicos pesados
  • Hieleras de cualquier tamaño
  • Navajas, cuchillos, tijeras, picahielos o herramientas
  • Cohetes, bengalas, desodorantes en aerosol, pintura en spray o gas pimienta
  • Armas de fuego o réplicas
  • Drones y punteros láser
  • Paraguas o sombrillas con punta rígida y palos para selfies (selfie sticks)
  • Mascotas

Objetos permitidos

  • Bolsas de mano o cangureras compactas
  • Teléfonos celulares y baterías externas (power banks)
  • Binoculares pequeños
  • Impermeables, chamarras, gorras y sombreros
  • Calzado cómodo como tenis

Alternativas viales

Estación Zócalo-Tenochtitlan del Metro CDMX (Cuartoscuro)
La estación Zócalo/Tenochtitlan del Metro permanecerá cerrada este sábado 14 de noviembre, mientras autoridades mantienen restricciones vehiculares cerca de la Plaza de la Constitución. (Cuartoscuro)

Dado que serán muchos los puntos en los que no habrá acceso vehicular, la autoridad capitalina informó también sobre aquellas vialidades alternativas en las que habrá circulación antes, durante y poco después del evento. El operativo busca mantener un flujo ordenado en las calles aledañas a la plaza mientras dura la restricción.

El cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan del STC Metro obligará a los asistentes a buscar rutas peatonales desde estaciones cercanas. La medida forma parte del esquema de seguridad que acompaña cada concierto masivo organizado en la explanada.

Norte:

  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Eje 3 Oriente Troncoso Francisco del Paso y Troncoso
  • Eje 2 Oriente
  • Congreso de la Unión
  • Reforma

Sur:

  • Eje 1 Oriente
  • Circunvalación
  • La Viga
  • Eje 3 Troncoso

Oriente:

  • Eje 1 Norte
  • Fray Servando
  • Avenida del Taller

Poniente:

  • Eje 3 Avenida Morelos
  • Baja California
  • José María Izazaga
  • Eje 2 Norte

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