A dos años de la muerte de Silvia Pinal, su hija Sylvia Pasquel revela detalles del próximo homenaje

La intérprete reconoció que aún deben corregirse varios asuntos testamentarios de su madre y confía en que los acuerdos eviten una prolongación de años. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

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A pocos días del segundo aniversario luctuoso de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel prepara un recuerdo lejos de los reflectores. La actriz no contempla un homenaje multitudinario para su mamá y prefiere que la fecha quede marcada por gestos privados, símbolos familiares y una visita personal a su tumba.

La conmemoración llega además mientras la sucesión testamentaria de la diva sigue sin resolverse, por lo que su hija carga carga con esos pendientes y recibió un reconocimiento por sus 58 años de trayectoria.

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Sylvia Pasquel ofreció detalles sobre la salud de Silvia Pinal (IG: sylviapasqueloficial)

Entre recuerdos, asuntos legales y el respaldo a Alejandra Guzmán en su vínculo con Frida Sofía, Pasquel dejó ver cómo atraviesa su momento familiar.

Sin misa pública ni grandes actos: así recordará Sylvia Pasquel a su mamá

La muerte de Silvia Pinal, ocurrida el 28 de noviembre de 2024, dejó una fecha que su familia enfrenta desde distintos espacios. Para Pasquel, el segundo aniversario luctuoso no estará acompañado por una ceremonia abierta ni por una convocatoria para medios y seguidores.

En una nversación con Ventaneando, comentó que muchas personas esperan una celebración de gran exposición, pero ella busca que el recuerdo de su mamá permanezca cerca de los suyos.

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La hija de la diva explicó su decisión: “Lo más bonito es cuando tú lo haces de una manera sencilla, cercana, que de veras se sienta”.

Daughters of Mexican actress Silvia Pinal, Sylvia Pasquel and Alejandra Guzman stand near her coffin during a homage at the Bellas Artes Palace, in Mexico City, Mexico November 30, 2024. REUTERS/Henry Romero

El homenaje ya comenzó con un detalle que la actriz realizó sin anunciarlo. Durante su encuentro con Sale el Sol, Pasquel reveló que llevó elementos de la temporada a la tumba de su mamá, donde colocó calaveritas, adornos de Halloween y referencias de Día de Muertos.

Al hablar sobre la visita, señaló que nadie se enteró porque el objetivo no era mostrar el arreglo, sino conservar una conexión personal con Silvia Pinal.

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Así, para Sylvia Pasquel, la fecha estará atravesada por los recuerdos familiares y los detalles que, para ella, tienen más peso que una ceremonia frente a las cámaras.

A dos años de la muerte de Silvia Pinal, su testamento sigue sin resolverse

Mientras se aproxima la fecha del aniversario, la herencia de Silvia Pinal permanece como uno de los asuntos abiertos para sus familiares. Pasquel reconoció que el proceso no ha concluido y que todavía existen pendientes que deben revisarse antes de llegar a una resolución.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Pasquel mencionó otro proceso legal cuando comentó: “Pues esperemos que no lleguemos como la de Joan Sebastian, que ya lleva once años”.

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Herencia Silvia Pinal

La primera actriz reconoció que hay disposición para avanzar, pero sostuvo que eso no basta para cerrar el expediente. Más adelante, confirmó que todavía hay puntos que deben ajustarse.

La respuesta de Silvia llega después de que le preguntan si hay voluntad entre los involucrados. La actriz respondió que sí, aunque añadió: “De todas maneras hay muchas cosas que corregir”.

La sucesión de Silvia Pinal sigue como un asunto que la familia no logra dejar atrás. Mientras Sylvia Pasquel espera que los acuerdos lleguen antes de que el proceso se extienda durante años, los pendientes legales conviven con la cercanía de una fecha que vuelve a colocar el nombre de la actriz en el centro de la conversación.

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Sylvia Pasquel recibió un premio y respaldó a su hermana Alejandra Guzmán

Los asuntos familiares acompañaron a Sylvia Pasquel durante una noche dedicada a su carrera. La Organización Líderes de América le entregó el Premio a la Excelencia Histórica Actoral, distinción que reconoció su paso por el cine, el teatro y la televisión.

La actriz hizo un balance de las décadas que ha pasado en escenarios y foros para hablar de su trayectoria antes de agradecer el galardón: “Estoy cumpliendo cincuenta y ocho años, no se dicen fáciles, pero me la he pasado más trabajando que con mi familia”.

El premio también le permite hablar de lo que sigue en su carrera. Después de recibir la distinción, Pasquel afirma que esos momentos le confirman que ha recorrido un camino sólido y sostiene: “Seguir adelante, pues es lo que sigue”.

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(Instagram/X)

La actriz también responde por Alejandra Guzmán cuando es cuestionada por el estado de salud de su hermana. En declaraciones a Ventaneando, Pasquel destaca la fortaleza de la cantante y afirma que la familia permanece cerca de ella.

Pasquel evita dar detalles del acercamiento entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, pero celebra que su hermana se encuentre tranquila. Tras escuchar la pregunta, responde: “Mientras ella esté feliz, eso es lo bonito”.

Sylvia Pasquel cierra la noche con un galardón que reconoce su camino en la actuación y con la certeza de que su familia sigue siendo parte de ese recorrido. Entre el recuerdo de su mamá y el respaldo a Alejandra Guzmán, la actriz deja claro dónde permanece su atención.

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