Diabetes afecta a más de 14 millones de mexicanos: una de cada tres personas desconoce que la padece

Diabetes (foto: AdobeStock)

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A más de un siglo del descubrimiento de la insulina, la diabetes continúa como uno de los principales desafíos de salud pública en México. Actualmente, se estima que más de 14 millones de adultos viven con diabetes tipo 2 en el país, pero alrededor de 4.6 millones desconocen que padecen esta enfermedad, una situación que retrasa el inicio de los tratamientos y aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones.

De acuerdo con estimaciones nacionales, aproximadamente 17 por ciento de la población adulta tiene diabetes tipo 2. Sin embargo, una de cada tres personas que vive con esta condición no cuenta con un diagnóstico, lo que evidencia la necesidad de ampliar las estrategias de detección y garantizar que los pacientes reciban atención médica desde las primeras etapas.

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En el marco del Día Mundial de la Diabetes (DMD), que este año impulsa el llamado a la intervención temprana, especialistas destacan que identificar la enfermedad oportunamente, proporcionar información accesible y acompañar a los pacientes durante su tratamiento son acciones fundamentales para mejorar su calidad de vida.

Detección temprana

Diabetes (foto: AdobeStock)

La campaña internacional 2026-2027 pone especial atención en el diagnóstico oportuno, la intervención temprana y la reducción de riesgos, con el propósito de evitar que las personas lleguen a etapas avanzadas de la enfermedad sin recibir atención adecuada.

Mariana Buss, profesional de Medical Affairs en Embecta, explicó que el tratamiento no debe limitarse a la prescripción de medicamentos, sino que también requiere educación y acompañamiento para que los pacientes comprendan cómo manejar su condición.

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“No basta con indicar un tratamiento: las personas necesitan aprender a utilizarlo correctamente y contar con acompañamiento para resolver sus dudas desde el principio. La educación en diabetes no es un paso adicional, sino una parte fundamental del cuidado de esta condición”, señaló.

Diabetes en México: tratamiento y control todavía son un desafío

Diabetes (foto: AdobeStock)

Los resultados de la ENSANUT Continua 2021-2024 permiten dimensionar las dificultades que enfrentan las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 para mantener un control adecuado de su enfermedad.

De acuerdo con estos registros, 77.3 por ciento de los adultos con diagnóstico previo acudió al médico al menos una vez durante el último año. Asimismo, 90.9 por ciento recibió tratamiento farmacológico, mientras que 77.4 por ciento reportó tomar sus medicamentos de manera regular.

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No obstante, uno de los principales retos se encuentra en el control de los niveles de glucosa. Los datos indican que solamente 33 por ciento de las personas diagnosticadas alcanzó el control glucémico, considerando una concentración de hemoglobina glucosilada menor a 7 por ciento como referencia para el análisis.

Las diferencias también se presentan entre distintos sectores de la población. La prevalencia del tratamiento farmacológico fue menor entre los hombres, con 87.2 por ciento, y entre los adultos jóvenes, con 83.7 por ciento.

En cuanto al uso regular de medicamentos, los porcentajes más bajos se identificaron entre adultos jóvenes, con 69.8 por ciento; personas que reciben atención en servicios privados y farmacias, con 71.1 por ciento, y habitantes de la región Península, con 69 por ciento.

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El control glucémico también mostró desigualdades relacionadas con las condiciones socioeconómicas y el acceso a los servicios de salud. Entre las personas con nivel socioeconómico bajo, únicamente 27.6 por ciento alcanzó el parámetro considerado en el estudio.

Detectar la diabetes antes de que aparezcan complicaciones

Una ilustración anatómica del cuerpo humano con el sistema circulatorio y la musculatura acompaña al texto sobre la diabetes e hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los obstáculos para combatir la enfermedad es que la diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante varios años sin provocar síntomas evidentes. Por esta razón, esperar a presentar malestares para acudir al médico puede retrasar su identificación.

La realización de pruebas de detección debe considerar factores como la edad, los antecedentes de salud, los factores de riesgo y los resultados de estudios anteriores, de acuerdo con la valoración de cada profesional sanitario.

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Sin embargo, la atención temprana no termina con la confirmación del diagnóstico. Las personas que requieren insulina también necesitan recibir orientación sobre su aplicación, las zonas de inyección, la rotación de los sitios y las medidas de seguridad para seguir correctamente su tratamiento.

Al respecto, las recomendaciones internacionales Forum for Injection Technique and Therapy Expert Recommendations (FITTER Forward 2025) subrayan la importancia de mantener una técnica adecuada de inyección y ofrecer educación continua a los pacientes para reducir riesgos que puedan afectar el control glucémico.

Buss destacó que revisar periódicamente el tratamiento, resolver dudas y corregir posibles errores en su aplicación permite que las personas tengan mayores herramientas para cuidar su salud.

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La especialista agregó que conocer cómo y por qué debe aplicarse la insulina forma parte de la responsabilidad compartida entre pacientes y profesionales de la salud.