Derechos de “El Chavo del 8″: qué personajes controla Grupo Chespirito y cuáles quedaron fuera de su alcance

La titularidad del universo de Roberto Gómez Bolaños se divide entre resoluciones judiciales, empresas familiares y registros de marca. (Archivo)

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La disputa legal por los derechos del universo cómico de Roberto Gómez Bolaños mantiene una división estricta entre la herencia patrimonial que administra su familia y los personajes que quedaron bajo la titularidad de sus intérpretes originales tras resoluciones de tribunales federales en México.

En 2013, tribunales mexicanos emitieron un fallo definitivo tras un litigio civil y de propiedad intelectual que se extendió durante 12 años, mediante el cual reconocieron a María Antonieta de las Nieves como la titular legal exclusiva del personaje de “La Chilindrina”.

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Los tribunales resolvieron la propiedad de “La Chilindrina” por registros vencidos

El conflicto legal por “La Chilindrina” inició formalmente en 2001, cuando Roberto Gómez Bolaños y la empresa Televisa promovieron demandas en juzgados civiles para exigir la nulidad de los registros de autor que la actriz había tramitado a su nombre.

De las Nieves acudió en 1995 ante la Dirección General del Derecho de Autor, organismo antecesor del Instituto Nacional del Derecho de Autor, al detectar que los registros de los personajes creados en la década de 1970 no contaban con renovación por parte del creador del programa.

La actriz argumentó que, si bien el libreto original pertenecía a Gómez Bolaños, la caracterización física, los gestos faciales, el llanto distintivo, la vestimenta de anteojos sin cristales y el peinado de dos coletas asimétricas formaban una aportación artística propia que ameritaba protección como personaje de caracterización humana.

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Las instancias jurisdiccionales determinaron que el trámite de renovación cumplió con los requisitos de la Ley Federal del Derecho de Autor, ratificando la titularidad de De las Nieves sobre la marca y los derechos conexos de explotación comercial en espectáculos, televisión y giras de circo.

María Antonieta de las Nieves obtuvo en tribunales la titularidad jurídica y los derechos comerciales de su personaje tras 12 años de litigio. (Archivo)

Grupo Chespirito conserva los libretos y la mayoría de los habitantes de la vecindad

El testamento y la sucesión testamentaria de Roberto Gómez Bolaños consolidaron la propiedad de sus creaciones bajo la administración de su hijo Roberto Gómez Fernández, a través de la empresa de gestión Grupo Chespirito.

Esta entidad mercantil administra las marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial relativas a “El Chavo del 8”, “El Chapulín Colorado”, “El Chómpiras”, “El Doctor Chapatín” y “Don Ramón”, junto con la totalidad de los guiones originales de televisión.

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El esquema patrimonial del consorcio familiar incluye los contratos de retransmisión televisiva, desarrollos en animación digital, videojuegos, comercialización de productos oficiales y proyectos de series biográficas autorizadas para plataformas de emisión en continuo.

La actriz Florinda Meza no funge como la administradora universal del acervo marcario, aunque conserva derechos hereditarios como viuda y la cotitularidad legal sobre los guiones específicos en los que participó como guionista y colaboradora literaria.

Los herederos de Roberto Gómez Bolaños administran las marcas comerciales, los libretos originales y las adaptaciones animadas de la franquicia. Jesús Avilés / Infobae México

El caso de “Kiko” sentó un precedente de modificación fonética ante el registro de marcas

El caso de Carlos Villagrán representó el primer rompimiento legal por la autoría de los personajes del programa, luego de que el comediante abandonó la emisión hacia finales de 1978.

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Gómez Bolaños mantuvo la titularidad original sobre el nombre “Quico”, lo que impidió que Villagrán utilizara la denominación en proyectos de televisión dentro del territorio nacional.

Para sortear las restricciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el actor registró y adoptó la grafía alternativa “Kiko”, además de introducir pequeñas variantes en el traje de marinero y los aditamentos escénicos durante sus presentaciones en países de Sudamérica.

Pese a ese registro fonético, el personaje de María Antonieta de las Nieves quedó completamente excluido de productos derivados administrados por los herederos de Gómez Bolaños, como la serie animada de 2006.

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Carlos Villagrán adoptó la grafía fonética con K para sortear los derechos de autor y presentarse en escenarios de América Latina. (IG)

Los actores del elenco cobran regalías de retransmisión pero carecen de propiedad sobre sus personajes

La Ley Federal del Derecho de Autor distingue entre el autor de una obra literaria y los artistas intérpretes que ejecutan los libretos en pantalla.

Actores como Édgar Vivar con el “Señor Barriga” y “Ñoño”, o los sucesores de Ramón Valdés con “Don Ramón” y Rubén Aguirre con el “Profesor Jirafales”, no poseen registros de propiedad sobre las caracterizaciones.

El marco legal les garantiza el cobro de derechos conexos y remuneraciones residuales a través de la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes cada vez que las emisiones salen al aire.

Estas percepciones económicas corresponden exclusivamente a su trabajo interpretativo frente a cámaras, sin facultades para autorizar adaptaciones, conceder licencias comerciales o explotar el nombre de los personajes de manera independiente.

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Los intérpretes y sus herederos perciben derechos conexos mediante asociaciones de actores, sin facultades sobre las marcas ni los guiones. (Grupo El Comercio)

El vencimiento de los derechos de transmisión sacó al programa de la televisión mundial en 2020

El 31 de julio de 2020 concluyó el contrato mediante el cual Roberto Gómez Bolaños cedió a Televisa el usufructo y los derechos de transmisión de sus emisiones cómicas.

La falta de un acuerdo económico entre la televisora y Grupo Chespirito para renovar la vigencia del contrato provocó la salida inmediata de “El Chavo del 8″ de canales abiertos y de paga en más de 20 países.

La falta de acuerdo entre Televisa y Grupo Chespirito interrumpió las emisiones de la comedia en cadenas de más de 20 países en 2020. (Archivo)

El desencuentro comercial exhibió la separación de activos: la empresa de medios posee las cintas y las grabaciones históricas de los episodios, pero la familia Gómez retiene la titularidad exclusiva de los guiones y las marcas comerciales.

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Esa parálisis en las negociaciones mantiene bloqueada la explotación de los episodios clásicos en cadenas internacionales, supeditando su retorno a un nuevo convenio de distribución o al lanzamiento de plataformas propias.