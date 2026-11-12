Este fin de semana se celebra la Feria del Atole en Tláhuac: habrá degustaciones, artesanías, carrera 5K y DJ set

Los productores locales presentan más de 30 variedades de atole con sabores como cempasúchil, mazapán, maracuyá y champurrado tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria del Atole en Tláhuac reunirá este fin de semana degustaciones de bebidas tradicionales, artesanías, antojitos mexicanos, música, danza y una carrera atlética de cinco kilómetros. La entrada será gratuita para las actividades generales en San Nicolás Tetelco.

La cita será el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en la Plaza Cívica Emiliano Zapata, dentro de esta comunidad de la alcaldía Tláhuac. El programa contempla actividades de 8:00 a 21:00 horas, con venta de alimentos, productos locales y presentaciones para el público.

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La Feria del Atole Tetelco 2026 ofrecerá atoles elaborados por productores de la comunidad, además de tamales, garnachas, pozole, artesanías y espectáculos culturales. El acceso no tendrá costo, aunque los visitantes deberán pagar las bebidas, alimentos o artículos que decidan comprar.

La feria reunirá más de 30 sabores de atole preparados por productores locales

La oferta gastronómica incluirá variedades tradicionales y propuestas menos habituales. Entre los sabores anunciados figuran fresa, guayaba, anís, pinole y cempasúchil, una preparación asociada con la temporada de Día de Muertos.

El encuentro suele congregar a cerca de 80 productores, quienes presentan más de 30 sabores de esta bebida de origen prehispánico. Entre las opciones mencionadas aparecen champurrado, mazapán, maracuyá, limón y otras recetas elaboradas con frutas, semillas y especias.

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En ediciones anteriores también se ofrecieron atoles de amaranto, camote, mango, nuez, calabaza, mandarina e incluso Gansito. La disponibilidad de cada preparación puede cambiar durante el evento.

El atole se prepara tradicionalmente con masa o harina de maíz cocida en agua. Puede endulzarse con piloncillo, azúcar o miel y llevar ingredientes como cacao, canela, vainilla, frutas, anís, flor de azahar u hojas de naranjo.

El champurrado será una de las variedades reconocibles para los asistentes. Esta bebida combina maíz y cacao, dos ingredientes de raíces prehispánicas, y suele prepararse con piloncillo, canela y pinole.

La muestra también contará con tamales verdes, rojos, de mole, rajas y dulces. Habrá otros antojitos mexicanos y productos procedentes del suelo de conservación de la Ciudad de México, como amaranto, alegrías, obleas y miel.

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La muestra gastronómica incluye tamales, antojitos mexicanos y productos del suelo de conservación de la Ciudad de México como miel y amaranto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición de Tetelco comenzó con atole para los recolectores de leña

La celebración recupera una costumbre comunitaria con antecedentes desde principios del siglo XX. Los habitantes de pueblos cercanos acudían al monte Ayaquemetl para recolectar leña.

Al volver de esa labor, las mujeres de la comunidad les ofrecían atole para ayudarles a recuperar energía. Con el paso del tiempo, aquella práctica se transformó en una feria dedicada a la bebida y a la producción local de San Nicolás Tetelco.

Los habitantes retomaron la tradición durante la década de 1970. Desde entonces, la feria se consolidó como un espacio de encuentro para las familias de esta zona del sur de la capital.

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El atole tuvo un lugar relevante en la alimentación de los pueblos originarios de Mesoamérica. Su nombre procede del náhuatl atolli, relacionado con las raíces atl, que significa agua, y toloa, asociada a tragar o comer.

El fraile Bernardino de Sahagún documentó la venta de atole en el siglo XVI. El médico y naturalista Francisco Hernández registró 17 tipos de la bebida en su obra Historia natural de Nueva España.

Entre aquellas preparaciones figuraban el xocoatolli, conocido como atole agrio; el chillatolli, que contiene chile; y el quauhnexatolli, preparado con cenizas de árbol. La diversidad actual conserva esa relación entre maíz, ingredientes regionales y ciclos de cosecha.

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La cartelera incluirá danza folclórica, rondalla y un DJ set

La programación cultural contará con presentaciones de la Danza Folclórica de la UNITEC, el Grupo de Adultos Mayores Eterna Primavera y la Rondalla Almas de Mixquic. También participarán la Banda Sinaloense de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y DJ Luna.

Los organizadores anunciaron además la participación de “grupos sorpresa”. La cartelera combinará la feria gastronómica con expresiones artísticas y recreativas para visitantes de distintas edades.

La expoventa de artesanías formará parte de la oferta durante ambos días. Los asistentes podrán recorrer los puestos mientras conocen productos elaborados en la comunidad y en otras zonas de la capital.

El programa incorpora música en vivo, danza y actividades para familias. La feria se realizará en una plaza pública, lo que permitirá que el recorrido incluya alimentos, bebidas, artículos artesanales y espectáculos en un mismo sitio.

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La festividad comunitaria retoma la costumbre de las mujeres que ofrecían atole a los recolectores de leña del monte Ayaquemetl a inicios del siglo XX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrera de 5K tendrá 200 lugares y costará 250 pesos

El cierre deportivo de la feria llegará el domingo con una carrera atlética de cinco kilómetros. Los corredores deberán presentarse a las 7:30 horas y la salida está prevista para las 8:00.

La inscripción tendrá un costo de 250 pesos e incluirá playera, número de corredor y medalla conmemorativa. El cupo estará limitado a 200 participantes.

Las categorías anunciadas son Juvenil, Libre, Máster, Veteranos y Veteranos Plus. Para completar el registro, los interesados deberán entregar una carta de exoneración impresa y firmada, además de una copia de la credencial para votar.

La carrera será una alternativa para quienes deseen realizar actividad física antes de recorrer los puestos de comida y artesanías. La prueba tendrá lugar como parte de la celebración comunitaria de Tetelco.

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Cómo llegar a la Plaza Cívica Emiliano Zapata de San Nicolás Tetelco

La sede se encuentra en la Plaza Cívica Emiliano Zapata, en San Nicolás Tetelco, alcaldía Tláhuac. Una opción de transporte público consiste en utilizar la Línea 12 del Metro hasta la estación Tláhuac.

Desde el Centro de Transferencia Modal de Tláhuac, los visitantes podrán abordar un autobús de la Ruta 148 con dirección a San Nicolás Tetelco. Otra alternativa difundida para llegar es tomar un camión con destino a Tetelco desde esa misma zona.

La feria ofrecerá dos días de actividades alrededor de una bebida vinculada con la cocina mexicana y las tradiciones del sur de la Ciudad de México. Las degustaciones, la programación artística, los antojitos y la carrera formarán parte de la propuesta abierta al público.

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