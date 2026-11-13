Tras el arresto, fue trasladado a las instalaciones de la FEMDO. Crédito: Facebook - Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

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Un juez de control vinculó a proceso a Miguel Juárez Pérez, conocido como “Miky”, por su probable participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud. La resolución se dictó con los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Juárez Pérez se desempeñó como presidente de la Federación de Organizaciones Mexiquenses A.C. (FOMAC). El juzgador le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplir en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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Qué pasó con “Miky” y por qué fue detenido

El “Miky” fue detenido en flagrancia durante un cateo realizado en un domicilio de Ecatepec, Estado de México, donde las autoridades aseguraron narcótico, armas de fuego, más de 60 cartuchos útiles y diversos cargadores. La detención se dio en coordinación entre la FGR y el Gabinete de Seguridad federal, luego de que un juez autorizara el ingreso a tres domicilios en la entidad.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó la imputación en su contra ante el juez de control, lo que derivó en la vinculación a proceso.

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Vinculan a proceso al “Miky”, líder de la FOMAC y sucesor de “El Choko” en el Estado de México. FGR

La técnica de cateo fue autorizada días antes de la detención para permitir el ingreso a tres inmuebles ubicados en el Estado de México. Uno de ellos, el que resultó decisivo para la detención de Juárez Pérez, se encuentra en el municipio de Ecatepec.

No se especificó en el material disponible qué se encontró en los otros dos domicilios cateados ni si derivaron en detenciones adicionales.

La relación señalada con “La Chokiza” y “Los Manzanos”

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, Juárez Pérez está relacionado con los grupos identificados como “La Chokiza” y “Los Manzanos”. Ambas células operan en el municipio de Ecatepec.

Estos grupos son señalados como probables responsables de extorsión, homicidio, despojo de viviendas, robo de agua, portación de armas de fuego y narcomenudeo en distintos puntos del Estado de México. El vínculo entre “Miky” y estas organizaciones forma parte de las líneas de investigación que el Ministerio Público Federal deberá profundizar durante el plazo de tres meses otorgado por el juez.

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La vinculación de Juárez Pérez con FOMAC, una organización civil mexiquense, se suma a la información recabada por las autoridades sobre su presunta participación en actividades delictivas en la región.

El papel de la FEMDO en el proceso judicial

La FEMDO fue la unidad del Ministerio Público Federal encargada de presentar los datos de prueba que sustentaron la imputación contra Juárez Pérez. Esta instancia de la FGR se especializa en casos vinculados con organizaciones criminales.

El Miky junto a Azucena Cisneros. Crédito: Redes Sociales

Con la vinculación a proceso, el caso entra ahora en la etapa de investigación complementaria, con un plazo de tres meses para que el Ministerio Público Federal reúna elementos adicionales de cara a una eventual acusación formal.

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Mientras tanto, Juárez Pérez permanecerá recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el municipio de Nezahualcóyotl, conforme a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada por el juez de control.

“La Chokiza”, de supuesta organización social a célula criminal

“La Chokiza” surgió en Ecatepec bajo el mando de Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, quien se presentó públicamente como un “sindicato” de comerciantes, transportistas y microempresarios. El grupo repartía despensas, organizaba fiestas callejeras y se proclamaba defensor de los vecinos olvidados.

Detrás de esa fachada, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la organización operaba una red dedicada a la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo, el despojo de inmuebles y los llamados “montachoques”, fraudes automovilísticos para cobrar seguros. El grupo también fue vinculado a homicidios y a préstamos del tipo “gota a gota”.

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El 10 de septiembre de 2025, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) detuvo a “El Choko” en un centro comercial de Ecatepec. Tras determinarse inicialmente su liberación, fue reaprehendido horas después por autoridades federales.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ocho días más tarde, un juez federal del distrito judicial de Almoloya de Juárez lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro y fijó un plazo de cinco meses de investigación complementaria. “El Choko” quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.

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Pese a la captura de su líder, las autoridades han señalado que “La Chokiza” continuó operando. En noviembre de 2025 fue detenido Ricardo “N”, identificado como integrante del grupo y encargado de tomas de agua clandestinas en Ecatepec. En enero de 2026 cayó Aldo “N”, alias “El Balú”, también señalado como objetivo prioritario vinculado a la célula.

En mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de David “N”, alias “El Deivid” o “El Chino”, hermano de “El Choko” y señalado como su posible sucesor al frente de la organización.

El perfil de “El Choko”, el líder detenido en 2025

Alejandro Gilmare Mendoza, de 37 años, nació en condiciones de pobreza en Ecatepec. Antes de encabezar “La Chokiza”, trabajó como agente de investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), experiencia que, según reportes periodísticos, le permitió conocer los métodos de operación policial y judicial.

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Construyó una imagen pública de líder social: con barba, cadenas y videos en los que aseguraba representar a más de 10 mil afiliados. El símbolo de la organización era un Jesucristo en motocicleta con una tableta de chocolate como pasajero.

El Choko, líder de La Chokiza, y Sandra Cuevas. (X/@c4jimenez)

Las autoridades lo señalaron como responsable de coordinar dos estructuras para someter a comerciantes que se resistían a “afiliarse”: un grupo de montachoques y otro dedicado a secuestros exprés. Su segundo al mando era Luis Alberto Cadena Roque, también vinculado a proceso por privación ilegal de la libertad.

“El Choko” fue relacionado públicamente con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien reconoció haber tenido una relación con él, aunque la calificó como “efímera”. Tras su detención, se difundió además el arresto de su pareja sentimental, Juana Ivette “N”, quien se desempeñaba como ministerio público en Tultitlán y le proporcionaba información sobre los procesos legales en su contra.

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