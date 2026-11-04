México

La Nueva Familia Michoacana: cómo se convirtió en la tercera organzación delictiva más poderosa de México

De acuerdo con el investigador y especialista en crimen organizado, Víctor Sánchez, hay cuatro factores que han permitido a la Nueva Familia Michoacana crecer hasta convertirse en la tercera organización delictiva más fuerte del país, solo por detrás del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Ilustración de una figura con sombrero que sostiene tuberías unidas a camiones, surtidores, cajas de fruta y edificios en un paisaje montañoso.
Una silueta sostiene un entramado de tuberías conectadas a sectores productivos sobre un poblado mexicano para simbolizar el control económico de grupos delictivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En México existen diversas organizaciones criminales, algunas más mediáticas que otras. Es común ver en los titulares de las noticias diarias nombres como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa, ya sea con la facción de Los Chapitos o de Los Mayos.

Sin embargo, hay otras organizaciones que, aunque no se mencionen tanto en los medios, son muy poderosas. Tal es el caso de la Nueva Familia Michoacana, una organización delictiva que en los últimos años ha conseguido posicionarse como el tercer cártel más poderoso del país, solo por detrás de los antes mencionados.

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Así lo aseguró el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) y doctor en políticas públicas por el CIDE, Víctor Manuel Sánchez Valdez, en una columna publicada el pasado mes de septiembre, titulada El silencioso ascenso de la Nueva Familia Michoacana.

En ella, el experto señala que mientras los gobiernos de Estados Unidos y México han puesto en la mira la desarticulación y captura de los líderes del CJNG y el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana ha sido golpeada muy poco y se está fortaleciendo.

Luego del CJNG y las dos facciones del Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana es la organización criminal que sigue en cobertura territorial, ingresos y poder, misma que ha crecido de manera constante en los últimos años, llegando a nuevos espacios e incursionando en nuevas vetas de negocio.

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La Nueva Familia Michoacana: el ascenso silencioso

Tercer cártel más poderoso de México, según el investigador Víctor Sánchez Valdés

Presencia en 206 municipios de 11 entidades federativas

Y es que la Nueva Familia Michoacana tiene presencia en 206 municipios de 11 entidades federativas, con fuerte presencia en el centro-sur de México, siendo el cártel dominante en los estados de Guerrero, Morelos y Estado de México, y teniendo fuerza relevante en la Ciudad de México, Michoacán e Hidalgo.

En el Estado de México operan en 78 municipios; en Guerrero, en 40; en Michoacán, en 30; en Morelos, en 22; en Hidalgo, en 12; en la Ciudad de México, en 9; en Puebla, en 6; en Veracruz, en 3; en San Luis Potosí, en 3; en Tlaxcala, en 2, y en Querétaro opera en un municipio.

Sin embargo, esta organización criminal estuvo a punto de desaparecer a finales de 2010, cuando se escindió de ella el grupo que formaría a Los Caballeros Templarios, que los expulsó de Michoacán y que los llevó a asentar sus actividades en Guerrero y el Edomex.

Los hermanos Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga se encuentran al frente de la Nueva Familia Michoacana, y bajo su liderazgo, la organización criminal fue expandiendo sus operaciones hasta convertirse en la tercera organización criminal más poderosa del país, algo que hizo con perfil bajo y sin llamar mucho la atención.

¿Por qué la Nueva Familia Michoacana ha crecido tanto?

Víctor Sánchez, en su columna, explica que hay cuatro factores que explican el crecimiento de esta organización delictiva.

recompensa hermanos Hurtado Olascoaga
Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son los líderes de La Nueva Familia Michoacana, organización del narcotráfico (Foto: DEA)

El primero de ellos es una política pragmática de alianzas, pues en ocasiones ha sido aliada y enemiga del CJNG, del Cártel de Sinaloa, de Guerreros Unidos y de Cárteles Unidos, de acuerdo con lo que le convenga en cada momento.

El segundo es que ha sabido aprovechar los vacíos de poder generados por sus competidores, por ejemplo, cuando los Caballeros Templarios en Michoacán, o Los Rojos y los Guerreros Unidos en Guerrero fueron perdiendo fuerza, la Nueva Familia Michoacana se expandió a los territorios de esas organizaciones.

El tercero es su sofisticado sistema de control territorial, en donde coopta gobiernos municipales, pone a funcionarios, controla las policías, roba dinero de obra pública, pero lo más importante es que eso le permite extorsionar a todos los comerciantes y productores de la zona, así como monopolizar el flujo de productos.

El cuarto y último es que ha sabido adaptarse a las demandas de los mercados ilegales, teniendo una participación importante en el robo de combustible (huachicol), en la producción y tráfico de fentanilo y drogas sintéticas, en la extorsión de empresas mineras y ganaderas, así como el tráfico de armas.

De esta manera, la Nueva Familia Michoacana ha logrado tener una presencia importante en el mundo criminal, hasta llegar a ser la tercer organización criminal más poderosa del país.

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