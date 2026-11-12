México

México enfrentaría más calor y menos lluvias en 2027 por el fenómeno de El Niño, advierte la UNAM

Investigadores anticipan olas de calor más intensas, prolongadas y numerosas, además de un posible récord mundial de temperatura según los especialistas consultados

Un hombre de edad avanzada con camisa clara se toca la frente sentado en una banca de madera en un parque bajo el sol directo.
Un adulto mayor peruano se protege de la radiación solar en la banca de un parque durante una jornada de altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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México podría enfrentar olas de calor sin precedente y una reducción de lluvias durante 2027, según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno de El Niño ya alcanzó la categoría de “muy fuerte” y su punto máximo llegaría entre finales de 2026 y principios de 2027.

El periodo de mayor riesgo se concentra entre abril y junio de 2027, cuando podría intensificarse la escasez de agua y subir la temperatura en el centro, sur y sureste del país. Siete estados concentran el 36% de la población nacional expuesta a este escenario: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero.

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El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos reportó en agosto pasado una probabilidad superior al 90% de que El Niño alcance una intensidad “muy fuerte” durante el otoño e invierno de 2026-2027. Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, la NOAA calculó un 69% de probabilidad de que el episodio llegue a una magnitud histórica, por encima de los registrados desde 1950.

La investigadora Alejandra Straffon detalla el calendario de riesgos

Alejandra Straffon Díaz, investigadora posdoctoral de la UNAM, explica que los antecedentes muestran un patrón en dos fases. Entre julio y septiembre del primer año de estos episodios suele disminuir la lluvia en buena parte del territorio, con precipitaciones que en algunos estados llegaron a representar apenas una cuarta parte de lo habitual.

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Diapositiva con tres puntos de texto a la izquierda y dos mapas de México coloreados según percentiles climáticos a la derecha
Una lámina técnica detalla los objetivos de prevención y monitoreo del fenómeno de El Niño en México junto con mapas de precipitación acumulada y temperatura. (Dirección General de Comunicación Social de la UNAM )

Entre noviembre y abril el comportamiento cambia: el norte y noroeste pueden recibir lluvias por arriba del promedio, mientras otras regiones no logran compensar el déficit acumulado. El tramo de mayor preocupación llega entre abril y junio del segundo año, cuando en eventos anteriores se intensificó la escasez de agua junto con temperaturas elevadas, sobre todo en el centro, sur y sureste.

Jorge Zavala Hidalgo anticipa un posible año récord

El investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Jorge Zavala Hidalgo, sostiene que existe una probabilidad alta de que el país enfrente olas de calor más intensas, numerosas y prolongadas durante 2027.

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“Es muy probable que el próximo año tengamos olas de calor con mayor intensidad, en mayor número y con mayor duración”, dijo Zavala Hidalgo. El especialista agregó que 2027 también podría convertirse en un año récord de temperatura para el planeta y para México, aunque aclara que se trata de una posibilidad y no de una certeza.

El investigador advierte, además, que el debilitamiento de El Niño no significa que sus efectos hayan terminado, pues los impactos sobre lluvia y temperatura pueden presentarse antes o después del pico de intensidad del fenómeno.

Sequía, incendios y presión sobre el campo completan el panorama

Entre los meses de febrero y junio aumentaría el número de incendios forestales, mientras entre abril y junio se prevé una disminución de lluvias y probable sequía en el centro, sur y sureste. También crecería el número de días con mala calidad del aire en las ciudades.

La investigadora Carolina Ureta Sánchez advierte un riesgo adicional para la seguridad alimentaria: “La pregunta no es solamente cuánto va a llover, sino quién tiene las herramientas para enfrentar lo que ocurra cuando la lluvia no llegue o lo haga de manera extrema en el campo o zonas ganaderas”.

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La UNAM resume el riesgo en términos concretos: “Cuando llega un Niño intenso se pierden cosechas, disminuyen las capturas de las pesquerías, se corta la producción de electricidad, se incendian bosques y las inundaciones destruyen casas, carreteras y puentes”.

Especialistas recomiendan revisar techos, canaletas y coladeras antes de la temporada de lluvias, además de identificar zonas de las viviendas susceptibles a inundaciones. Entre marzo y junio, piden evitar actividades físicas en horas de mayor calor y mantener la hidratación, en especial entre niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

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