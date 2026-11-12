México

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

El exfuncionario fue atacado a balazos luego de acudir al Tribunal de Justicia Administrativa para abordar un proyecto inmobiliario en La Cazahuatera al oponerse a los daños que ocasionaría

Detenido asesinato regidor Cuernavaca
Foto: Facebook/ Gabriel Rivas - X/@OHarfuch
Guardar

Ricardo Alejandro “N” fue detenido al ser identificado como presunto autor material del asesinato del regidor morenista de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Morelos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el sujeto fue arrestado derivado de trabajos de investigación realizados en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

PUBLICIDAD

Ricardo Alejandro “N” fue detenido en el municipio de Xochitepec, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el homicidio del regidor y defensor ambiental.

El funcionario también explicó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, ya sea materiales o intelectuales del homicidio para que el crimen no quede impune.

Gabriel Rivas fue asesinado luego de acudir a un tribunal por un caso ambiental

Detenido asesinato regidor de Cuernavaca, Morelos
Foto: X/@OHarfuch

El asesinato del regidor ocurrió cuando circulaba en su automóvil en la colonia Ejidos de Acapantzingo y un grupo de sujetos armados que viajaban en motocicleta le dispararon de forma directa.

Su homicidio se cometió horas después de que el morenista acudió al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en Cuernavaca para abordar un proyecto inmobiliario que pretende construirse en La Cazahuatera, una de las últimas zonas verdes en la región. Activistas se oponen a esta construcción debido a los daños que ocasionaría en la vegetación, agua y condiciones ambientales en la región.

PUBLICIDAD

Gabriel Rivas se había pronunciado contra la construcción en La Cazahuatera, y desde su actividad política y social exigía que una de las últimas reservas naturales de la capital morelense fuera protegida con medidas legales y administrativas.

Además, presidía las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad e el Cabildo de Cuernavaca para el periodo 2025-2027.

Regidor había recibido amenazas de muerte desde el año 2012

La dirigencia del partido solicita una indagatoria exhaustiva y que las autoridades identifiquen y procesen a los responsables
Hombres armados asesinaron al regidor Gabriel Rivas Ríos en un ataque directo en el poblado de Acapantzingo, Cuernavaca. Crédito: Gobierno de Cuernavaca.

Desde el año 2012, el regidor Rivas Ríos denunció amenazas de muerte por su activismo social y político. Esto escaló en marzo de 2025, cuando se registró un ataque armado contra el domicilio de su madre y nuevos mensajes de intimidación.

De acuerdo con reportes periodísticos, fue en agosto de 2012 cuando Gabriel Rivas denunció ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos que recibió intimidaciones telefónicas luego de encabezar un movimiento ciudadano contra el incremento a las tarifas del transporte público.

Amnistía Internacional publicó en ese entonces un desplegado en el que denunció que el regidor recibió dos llamadas de un hombre que lo contactó desde un número distinto en cada ocasión. La primera le vez le dijeron: “Ya bájale de huevos porque te voy a meter un balazo, ya te dije bájale de huevos porque te voy a matar”; mientras que en la segunda lo amenazaron diciéndole que le dejarían un “regalito” en casa de su madre.

Semanas después de recibir las comunicaciones, sujetos armados atacaron a balazos el domicilio de su madre, ubicado también en la ciudad de Cuernavaca, lo que los obligó a abandonar esa vivienda.

Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS
Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Omar García HarfuchCuernavacaasesinatoregidorMorenadetenidoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La historia de la primera esposa de Valentín Elizalde que terminó casada con su primo Tano Elizalde

La serie de HBO Max revivió el caso del ‘Gallo de Oro’

La historia de la primera esposa de Valentín Elizalde que terminó casada con su primo Tano Elizalde

Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: cómo saber si me aceptaron y cuándo recoger mi tarjeta del Bienestar

La entrega del plástico permitirá a estudiantes de bachillerato y educación superior recibir los depósitos bimestrales

Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: cómo saber si me aceptaron y cuándo recoger mi tarjeta del Bienestar

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 12 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 12 de noviembre

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? Reportan atrasos en Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? Reportan atrasos en Línea 9

Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no frena caravanas migrantes en marcha hacia EEUU

El mandatario publicó el mensaje en Truth Social tras la salida desde Tapachula de unos mil 500 centroamericanos que esperan nuevas vías de ingreso ante el resultado de las elecciones intermedias

Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no frena caravanas migrantes en marcha hacia EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: robaron a dos perros junto con una camioneta en Cuautitlán Izcalli, uno ya volvió, pero Max sigue desaparecido

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: robaron a dos perros junto con una camioneta en Cuautitlán Izcalli, uno ya volvió, pero Max sigue desaparecido

“A mis enemigos” de Valentín Elizalde: el video que habría enfrentado al Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa, según docuserie

CJNG ataca base policial en Tepalcatepec y deja un muerto: suspenden clases y labores en Ayuntamiento

Suspenden audiencia virtual del 'R2' por presentar somnolencia tras cirugía

Víctor, hermano del Canelo Álvarez, aparecería vinculado en fotografía con los detenidos en operativo contra el “R2″

ENTRETENIMIENTO

La historia de la primera esposa de Valentín Elizalde que terminó casada con su primo Tano Elizalde

La historia de la primera esposa de Valentín Elizalde que terminó casada con su primo Tano Elizalde

“A mis enemigos” de Valentín Elizalde: el video que habría enfrentado al Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa, según docuserie

Así fue la boda de Mariano Riva Palacio en Acapulco: rosas, fuegos artificiales y una fiesta frente al mar

Leonardo Aguilar asegura que vender más boletos no lo convierte en mejor artista

“Se me muere en los brazos”: Tano Elizalde cuenta su verdad sobre el día que mataron a Valentín Elizalde

DEPORTES

Inglaterra vs Croacia: cuándo y dónde ver EN VIVO la UEFA Nations League en México

Inglaterra vs Croacia: cuándo y dónde ver EN VIVO la UEFA Nations League en México

El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

El reconocimiento que Eddy Reynoso recibió del CMB por el campeonato de Canelo Álvarez

Quién es Yuberjen Martínez, el colombiano que será acompañado por Nacho Beristáin en la pelea por el título de la OMB

Pepe Segarra es inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano