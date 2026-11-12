Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

Foto: Facebook/ Gabriel Rivas - X/@OHarfuch

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Ricardo Alejandro “N” fue detenido al ser identificado como presunto autor material del asesinato del regidor morenista de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Morelos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que el sujeto fue arrestado derivado de trabajos de investigación realizados en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Morelos y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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Ricardo Alejandro “N” fue detenido en el municipio de Xochitepec, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el homicidio del regidor y defensor ambiental.

El funcionario también explicó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, ya sea materiales o intelectuales del homicidio para que el crimen no quede impune.

Gabriel Rivas fue asesinado luego de acudir a un tribunal por un caso ambiental

Foto: X/@OHarfuch

El asesinato del regidor ocurrió cuando circulaba en su automóvil en la colonia Ejidos de Acapantzingo y un grupo de sujetos armados que viajaban en motocicleta le dispararon de forma directa.

Su homicidio se cometió horas después de que el morenista acudió al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en Cuernavaca para abordar un proyecto inmobiliario que pretende construirse en La Cazahuatera, una de las últimas zonas verdes en la región. Activistas se oponen a esta construcción debido a los daños que ocasionaría en la vegetación, agua y condiciones ambientales en la región.

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Gabriel Rivas se había pronunciado contra la construcción en La Cazahuatera, y desde su actividad política y social exigía que una de las últimas reservas naturales de la capital morelense fuera protegida con medidas legales y administrativas.

Además, presidía las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad e el Cabildo de Cuernavaca para el periodo 2025-2027.

Regidor había recibido amenazas de muerte desde el año 2012

Hombres armados asesinaron al regidor Gabriel Rivas Ríos en un ataque directo en el poblado de Acapantzingo, Cuernavaca. Crédito: Gobierno de Cuernavaca.

Desde el año 2012, el regidor Rivas Ríos denunció amenazas de muerte por su activismo social y político. Esto escaló en marzo de 2025, cuando se registró un ataque armado contra el domicilio de su madre y nuevos mensajes de intimidación.

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De acuerdo con reportes periodísticos, fue en agosto de 2012 cuando Gabriel Rivas denunció ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos que recibió intimidaciones telefónicas luego de encabezar un movimiento ciudadano contra el incremento a las tarifas del transporte público.

Amnistía Internacional publicó en ese entonces un desplegado en el que denunció que el regidor recibió dos llamadas de un hombre que lo contactó desde un número distinto en cada ocasión. La primera le vez le dijeron: “Ya bájale de huevos porque te voy a meter un balazo, ya te dije bájale de huevos porque te voy a matar”; mientras que en la segunda lo amenazaron diciéndole que le dejarían un “regalito” en casa de su madre.

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Semanas después de recibir las comunicaciones, sujetos armados atacaron a balazos el domicilio de su madre, ubicado también en la ciudad de Cuernavaca, lo que los obligó a abandonar esa vivienda.

Asesinan a balazos a Gabriel Rivas Ríos, regidor morenista del municipio de Cuernavaca. RRSS

*Información en desarrollo...