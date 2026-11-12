Danna habría terminado su noviazgo con Alex Hoyer tras casi 6 años juntos: “Ya no necesito el amor de alguien” (Instagram/Danna)

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Danna habría alimentado los rumores sobre una posible ruptura con Alex Hoyer después de casi seis años de relación al publicar, el pasado martes 11 de noviembre de 2026, un mensaje sobre el amor propio en su canal de difusión de Instagram.

La cantante mexicana dirigió el texto a sus seguidores, los Dreamers, aunque una parte del fandom interpretó que sus palabras habrían aludido de forma indirecta a cambios en su vida personal.

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El mensaje apareció en el canal “dreamers”, que contaba con 221.6 mil miembros. La publicación reunió más de 1,592 reacciones y abrió una conversación entre seguidores que relacionaron la frase “ya no necesito que el amor de alguien más defina la perfección de una conexión” con su noviazgo con Hoyer.

Danna no confirmó una separación ni mencionó directamente al músico y productor. Tampoco hubo, hasta ese momento, una declaración pública de Alex Hoyer sobre el contenido difundido por la intérprete.

Danna publicó un mensaje sobre el amor propio y desata rumores de truene con Alex Hoyer

La cantante escribió que durante varios años buscó en el 11:11 el deseo de encontrar una relación ideal. Después sostuvo que había entendido que no necesitaba continuar esa búsqueda en otra persona porque ese amor ya estaba dentro de ella.

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“Durante muchos años busqué en el 11 11 el deseo de encontrar un amor perfecto... hasta que entendí que no tenía que seguir buscándolo en alguien más, porque ese amor siempre ha estado dentro de mí”, expresó Danna en el mensaje dirigido a su comunidad.

La artista también vinculó la fecha con sus seguidores. Agradeció haber encontrado en el número una referencia que iba más allá de pedir un deseo y señaló que los Dreamers se habían convertido en parte de ese significado.

Danna publicó un mensaje sobre el amor propio y desata rumores de truene con Alex Hoyer (RS)

“Pero hoy, más que nunca, agradezco haber encontrado en este número algo mucho más grande que un deseo... a nosotros, Dreamers”, escribió la cantante mexicana.

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Danna pidió a sus seguidores tomar el 11:11 como un punto de encuentro. En su publicación, planteó que esa hora habría representado una forma de sentirse acompañados sin importar el lugar en el que cada integrante de su comunidad se encontrara.

“Que el 11 11 siempre sea nuestro punto de encuentro, que sin importar dónde estemos, cada vez que el reloj marque esa hora, sepamos que estamos juntos”, señaló.

La frase sobre “el amor de alguien más” desató especulaciones sobre Alex Hoyer

La parte que concentró la atención de los seguidores fue la reflexión final de Danna sobre el valor de una conexión. La cantante afirmó que ya no necesitaba que el amor de otra persona definiera la perfección de un vínculo.

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“Ya no necesito que el amor de alguien más defina la perfección de una conexión, porque la nuestra, con todo lo que hemos vivido, es perfecta tal y como es”, publicó.

Para parte del fandom, la frase habría tenido un doble sentido. Algunos usuarios consideraron que el mensaje pudo haber estado dedicado solamente a los Dreamers y al vínculo que la artista construyó con ellos. Otros especularon que la referencia al amor propio habría sido una señal de una separación con Alex Hoyer.

La publicación terminó con una frase dirigida a su comunidad: “Mi 11:11 siempre serán ustedes”. El uso del plural reforzó la lectura de que el mensaje estuvo centrado en sus seguidores, aunque no detuvo las versiones sobre la vida sentimental de la cantante.

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Danna y Alex Hoyer habían confirmado su relación en abril de 2022

La frase sobre “el amor de alguien más” desató especulaciones sobre Alex Hoyer (Ig alexhoyer/Archivo)

Danna y Alex Hoyer habían formado una de las parejas más visibles dentro del pop latino. Ambos comenzaron a salir alrededor de 2020, aunque confirmaron públicamente su noviazgo en abril de 2022.

La pareja se había conocido formalmente en Las Vegas durante los Latin Grammy de 2018. Años después se reencontraron durante la pandemia y su relación avanzó mientras cada uno desarrollaba proyectos musicales.

Además de su vínculo sentimental, Danna y Hoyer habían trabajado como socios creativos. Los dos participaron en proyectos ligados a la industria de la música y en plataformas dirigidas a impulsar a nuevos talentos.

La cercanía profesional había mantenido a la pareja en el foco de sus seguidores. Por esa razón, el mensaje de Danna del 11 de noviembre fue interpretado por algunos usuarios como una posible referencia a una ruptura, pese a que no hubo una confirmación directa de esa versión.

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Los rumores de boda surgieron en junio de 2026 tras un viaje a Italia

Meses antes de la publicación, Danna y Alex Hoyer habían enfrentado versiones sobre un posible compromiso. En junio de 2026, la cantante compartió una fotografía desde el Lago di Como, Italia, acompañada por la frase “Sí…”.

La publicación provocó especulaciones sobre una boda o una propuesta. Los padres de Hoyer, Néstor Daniel y Loly Hurtado, mencionaron después que la pareja había tenido un “compromiso espiritual” desde que se conoció.

Ellos aclararon que no había planes formales de boda. Danna también había rechazado que existiera un anillo o un compromiso eclesiástico inmediato y había dicho que ambos se encontraban enfocados en sus proyectos de música y negocios.

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El 11:11 había sido asociado con deseos y nuevos comienzos

El 11:11 había sido relacionado en la cultura popular con pedir un deseo, reflexionar sobre el presente y pensar en nuevos comienzos. En la numerología, el número 1 había sido asociado con iniciativa, identidad y capacidad de crear una realidad propia.

El miércoles 11 de noviembre de 2026 reunió cuatro números uno en la fecha 11/11. Ese simbolismo había llevado a miles de usuarios de redes sociales a compartir mensajes de agradecimiento, intenciones personales y textos sobre vínculos afectivos.

En círculos de espiritualidad y tendencias New Age, la fecha también había sido llamada “Portal 11:11”. Algunas personas la habían usado para meditar, escribir deseos o dejar atrás etapas personales. Danna utilizó ese día para dirigir un mensaje a sus Dreamers, mientras el contenido abrió nuevas dudas sobre su relación con Alex Hoyer.

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