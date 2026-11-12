Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: cómo saber si me aceptaron y cuándo recoger mi tarjeta del Bienestar

Las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez o a Jóvenes Escribiendo el Futuro ya pueden consultar el resultado de su solicitud con el folio de registro.

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Las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez o a Jóvenes Escribiendo el Futuro ya pueden consultar el resultado de su solicitud con el folio de registro. Quienes aparezcan como beneficiarios deberán esperar la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, cuya entrega se prevé entre noviembre y diciembre de 2026.

La entrega del plástico permitirá a estudiantes de bachillerato y educación superior recibir los depósitos bimestrales de los programas. Las personas beneficiarias deberán acudir con documentos de identidad y comprobantes según su edad.

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La Beca Benito Juárez cerrará su periodo de registros este 30 de septiembre (Gobierno de México)

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez entrega 1,900 pesos cada dos meses a alumnas y alumnos de preparatorias y bachilleratos públicos. Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5,800 pesos bimestrales a estudiantes de licenciatura inscritos en instituciones consideradas prioritarias.

El folio permite revisar si la solicitud fue aceptada

Las y los aspirantes que concluyeron su registro en la convocatoria pasada deben ingresar al buscador de Becas Benito Juárez en la dirección buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio. El sistema solicita el folio que aparece en el comprobante generado al finalizar el trámite.

El comprobante de registro contiene una clave alfanumérica identificada como “Folio”. Ese dato sirve para conocer el estatus de la solicitud y para dar seguimiento al proceso de incorporación al programa.

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El procedimiento consta de tres pasos: entrar al buscador, escribir el folio y seleccionar la opción “Buscar”.

El registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro se cerrará el próximo 30 de septiembre (Especial)

Tras ingresar la clave, la página muestra el resultado disponible para cada estudiante. El portal permite saber si la solicitud continúa en revisión, si la persona fue incorporada al padrón o si requiere atender alguna indicación posterior.

La consulta con folio aplica para quienes solicitaron la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro durante el periodo de registro de septiembre. En el caso de la Beca Rita Cetina, las y los solicitantes deben mantenerse pendientes de la fecha en que podrán revisar el seguimiento.

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La tarjeta se entrega entre noviembre y diciembre

Las personas aceptadas deberán esperar la fecha, sede y horario que se les asignen para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar. La entrega para los nuevos beneficiarios de Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se contempla entre noviembre y diciembre.

El programa de Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga apoyos económicos a estudiantes en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta es el medio por el que se depositan los apoyos. Las fechas de pago no son iguales para todas las personas, pues el calendario suele organizarse a partir de la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, los depósitos se llevaron a cabo del 19 al 30 de octubre. Los nuevos registros deberán esperar su incorporación y la entrega del plástico antes de recibir los recursos.

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Ambos programas cubren los 10 meses del ciclo escolar. Los pagos no contemplan julio ni agosto, debido al periodo vacacional.

Estos son los documentos para recoger el plástico

Las y los estudiantes mayores de edad deberán presentar identificación oficial en original y copia. También deben llevar copia de su acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses.

Las personas menores de edad tienen que acudir acompañadas por su madre, padre o tutor. El estudiante debe presentar copias de su acta de nacimiento y CURP certificada.

Video informativo sobre los sitios web oficiales para la solicitud de becas educativas en México, incluyendo Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra en Michoacán, Campeche, Chiapas y Sonora.

La persona adulta responsable deberá llevar identificación oficial, acta de nacimiento, CURP certificada y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. La documentación permite acreditar la identidad de quien recibe la tarjeta y de la persona beneficiaria.

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Las autoridades pueden informar sedes y fechas específicas a través de los canales oficiales de las becas y del Banco del Bienestar. Por ello, las personas que ya consultaron un resultado favorable deberán revisar de forma periódica el buscador con su folio y las comunicaciones relacionadas con la entrega.