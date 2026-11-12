Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no frena caravanas migrantes en marcha hacia EEUU

La advertencia del mandatario estadounidense de duplicar gravámenes si México no intercepta una caravana de mil 500 personas revela el uso recurrente de la política comercial como palanca de negociación en la relación entre ambos países. REUTERS/Umit Bektas/File Photo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves 12 de noviembre con duplicar los aranceles a México si el país no detiene a más de mil migrantes que avanzan a pie hacia territorio estadounidense, de acuerdo con Reuters. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump sostuvo que los migrantes no serán aceptados y que, si México no actúa, los gravámenes se duplicarán de forma inmediata.

¿Qué publicó Trump en Truth Social?

@realDonaldTrump

El mensaje comienza con la frase “¡Aquí vamos otra vez!”. Trump atribuyó la formación de las caravanas a la derrota que, según escribió, se percibe para los republicanos en las elecciones intermedias, y aclaró que él no estaba en la boleta.

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Describió la situación como una invasión del país y afirmó que se están formando grandes caravanas que inician una marcha ilegal por México. Sostuvo además que muchos de los integrantes son personas que otros países no quieren y que, según él, esos países piden enviar a Estados Unidos. En el texto publicado no presentó datos que respalden esa afirmación.

Añadió que México debe detenerlos de inmediato y que, de lo contrario, los aranceles serán duplicados. Mencionó también al gobernador de Texas, al nuevo gobernador de ese estado, a quien calificó de muy liberal, a la Patrulla Fronteriza y al ICE, y afirmó que todos fueron informados. Concluyó que no habrá clemencia y agradeció la atención al asunto.

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En el mensaje no se especifica:

A qué aranceles se refiere ni cuál sería el porcentaje resultante.

A partir de qué fecha entraría en vigor la medida.

Qué acciones concretas debería ejecutar México para detener a los migrantes.

La caravana que salió de Tapachula

REUTERS/Damian Sanchez

De acuerdo con Reuters, el grupo está integrado por unas 1,500 personas, en su mayoría de Centroamérica, que salieron el martes 10 de noviembre de Tapachula, Chiapas, ciudad cercana a la frontera con Guatemala. La agencia indicó que los migrantes esperan que el triunfo demócrata en las elecciones intermedias abra vías para vivir y trabajar en Estados Unidos.

Telemundo recogió el testimonio de Narciso Aparicio, de 73 años, quien dijo desde Tapachula que escuchó que, con el cambio en el Congreso, la frontera debe estar abierta. El medio precisó que los integrantes del nuevo Congreso, con mayoría demócrata, asumirán sus cargos hasta enero.

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Por su parte, AFP, en una versión publicada por UnoTV el 9 de noviembre, reportó que integrantes de la caravana pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que los deje avanzar hacia el norte.

El gobernador de Texas al que alude el mensaje

El mensaje no da nombres. Sin embargo, el 3 de noviembre la demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott en la elección estatal, lo que pone fin a tres décadas de control republicano en la gubernatura y la convierte en la primera latina en encabezar Texas. Tomará posesión en enero.

¿Cómo están hoy los aranceles de EU a México?

La advertencia del mandatario estadounidense de duplicar gravámenes si México no intercepta una caravana de mil 500 personas revela el uso recurrente de la política comercial como palanca de negociación en la relación entre ambos países. REUTERS/Elizabeth Frantz

El 24 de julio de 2026 entraron en vigor nuevos aranceles de Estados Unidos para 60 economías, entre ellas la mexicana. Ese día, Sheinbaum explicó que los productos que cumplen las reglas de origen del T-MEC conservan arancel cero, salvo las excepciones conocidas para vehículos, acero y aluminio. Los bienes fuera del tratado enfrentan un gravamen de 10%, según declaró la mandataria.

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que más de 80% de las exportaciones mexicanas seguía protegido por el tratado. En tanto, Infobae, con datos de TariffDesk, reportó que los aranceles de la Sección 232 llegan a 50% en metales, sin importar si el producto califica bajo el T-MEC.

En paralelo, Washington decidió no extender de forma automática el T-MEC y optó por un esquema de revisiones anuales.

Antecedentes de amenazas similares

Las advertencias arancelarias ligadas a la migración no son nuevas en la relación bilateral:

2019: Trump anunció aranceles que comenzarían en 5% en junio y subirían hasta 25% en octubre si México no reducía el flujo migratorio.

Noviembre de 2024: Sheinbaum respondió con una carta en la que advirtió que “a un arancel vendrá otro en respuesta”. Además, citó una reducción de 75% en los encuentros diarios de migrantes en la frontera, con base en cifras de la CBP.

Febrero de 2025: el gobierno estadounidense suspendió por un mes los aranceles de 25% a exportaciones mexicanas, mientras Sheinbaum enviaba 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera.

¿Qué dice México?

Hasta el cierre de la nota, la SRE y la Secretaría de Economía tampoco han fijado postura, mientras Washington mantiene gravámenes de 10% sobre bienes mexicanos fuera del T-MEC actualmente. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Hasta el momento de la redacción de esta nota no se localizó una respuesta oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la Secretaría de Economía a la publicación de Trump.

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¿Qué se debe seguir?

Quedan por conocerse tres puntos: si el gobierno estadounidense formaliza la medida mediante algún instrumento oficial, cuál será la postura del gobierno mexicano y cómo evoluciona la marcha en su paso por el sur del país. La información corresponde a un despacho de Reuters, al mensaje publicado por Trump en Truth Social y a reportes de otros medios citados en esta nota.