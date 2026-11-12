Pensión IMSS e ISSSTE: en qué casos aplica el pago de impuestos al SAT y cómo calcularlo

Una pareja de adultos mayores calcula sus gastos domésticos frente a facturas y documentos en la mesa de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene vigente una exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aunque el beneficio tiene un límite que no todos los jubilados conocen.

No se trata de una exención universal: la ley establece un tope mensual a partir del cual el excedente de la pensión queda sujeto al pago del impuesto.

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Qué dice la ley sobre la exención de pensiones

El artículo 93, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece que no se pagará ISR por las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro provenientes de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE, siempre que su monto diario no exceda de 15 veces el parámetro legal aplicable. Por el excedente, el impuesto sí se cobra.

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ese límite debe calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y no con el salario mínimo, criterio que el SAT aplica en la práctica para definir cuánto puede recibir un jubilado sin que se le retenga impuesto.

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En términos concretos, un pensionado del IMSS o del ISSSTE no paga ISR si su ingreso mensual se mantiene por debajo de 15 veces el valor de la UMA. Si lo supera, la retención fiscal se aplica únicamente sobre la parte que rebasa ese monto, nunca sobre la totalidad de la pensión.

El tope de 15 veces no ha sido siempre el mismo. El límite se fijó en ese nivel tras una reforma aprobada por el Senado de la República en 2012, luego de que la Cámara de Diputados propusiera originalmente elevarlo a 25 veces el salario mínimo, equivalente al tope máximo que la Ley del Seguro Social establece para que una persona se pensione. El Senado redujo la propuesta a 15 veces por el costo fiscal que representaba para la hacienda pública, cifra que se mantiene como referencia legal hasta la actualidad.

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En términos concretos, un pensionado del IMSS o del ISSSTE no paga ISR si su ingreso mensual se mantiene por debajo de 15 veces el valor de la UMA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto es el límite exento en 2026

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026 es de 117.31 pesos diarios, 3,566.22 pesos mensuales y 42,794.64 pesos anuales. El organismo calcula el valor mensual multiplicando el diario por 30.4 veces, y el anual multiplicando el mensual por 12.

Con base en ese valor, el límite de exención equivale a 53,493.36 pesos mensuales aproximados. Un pensionado que reciba una cantidad igual o inferior a ese monto no debe pagar ISR por su pensión.

Quienes superen esa cifra solamente verán gravado el excedente, es decir, la diferencia entre lo que reciben y el tope de 15 UMA, y no el monto completo de su pensión mensual.

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El valor de la UMA se actualiza cada año conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre del año anterior, por lo que el límite de exención para 2027 dependerá de la cifra que publique el INEGI una vez concluido el ejercicio fiscal 2026.

Esta infografía detalla los requisitos del SAT para deducir gastos personales, incluyendo métodos de pago válidos, la obligatoriedad del CFDI y el cálculo del límite anual de deducciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si se reciben dos pensiones

El artículo 93, fracción V, de la LISR establece que, para efectos de la exención, debe considerarse la totalidad de las pensiones y haberes de retiro que recibe una persona, sin importar qué institución los pague.

Esto significa que un jubilado que cobra simultáneamente una pensión del IMSS y otra del ISSSTE no tiene un límite de exención independiente para cada una. Ambos ingresos se suman, y si el total supera el tope de 15 UMA, el excedente combinado queda sujeto a retención.

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Por esta razón, las instituciones pagadoras requieren que los beneficiarios informen si reciben pensiones adicionales, de modo que puedan calcular correctamente la retención que corresponda sobre el monto conjunto.

Las instituciones pagadoras requieren que los beneficiarios informen si reciben pensiones adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trámites y procedimientos para revisar las retenciones

Los pensionados que buscan verificar si su pensión está correctamente calculada frente a la exención del ISR pueden seguir estos pasos:

Solicitar y conservar el comprobante fiscal digital (CFDI) que emite el IMSS o el ISSSTE por cada pago de pensión, documento que detalla el ingreso bruto, el monto exento y, en su caso, la retención aplicada.

Verificar en el comprobante si existe una retención de ISR y comparar esa cifra contra el límite vigente de 15 UMA mensuales, para confirmar que el descuento solo corresponda al excedente.

Informar por escrito a la institución pagadora cuando se reciben dos o más pensiones , ya sea de distintas instituciones de seguridad social o de aseguradoras privadas constituidas conforme a las leyes mexicanas, para que el cálculo de la exención considere el ingreso conjunto.

Consultar el Portal del SAT para revisar la Constancia de Situación Fiscal y confirmar el régimen bajo el cual se encuentra registrado el contribuyente.

En caso de identificar una retención que se considere incorrecta, acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) , organismo que ofrece orientación gratuita a los jubilados sobre descuentos que consideren indebidos.

Si corresponde presentar Declaración Anual , realizar el trámite en línea en el portal del SAT durante el mes de abril del año siguiente al que se declara, ingresando con RFC y contraseña o e.firma.

Reunir, antes de iniciar la declaración, los comprobantes de ingresos por pensión, así como los de cualquier otra fuente acumulable, como arrendamiento, honorarios o actividades profesionales.

Un funcionario revisa documentos en un expediente de papel sobre su escritorio en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo un pensionado debe presentar declaración anual

Estar exento de ISR por la pensión no exime automáticamente a un jubilado de otras obligaciones fiscales. Según los lineamientos del SAT, la obligación de presentar declaración anual se activa en los siguientes supuestos:

Cuando los ingresos acumulados en el año superan los 400,000 pesos , considerando la totalidad de pensiones recibidas.

Cuando la persona obtiene ingresos adicionales acumulables , como rentas por arrendamiento de inmuebles, honorarios por servicios profesionales o actividades empresariales.

Cuando recibe ingresos de dos o más pagadores de forma simultánea, en los supuestos que marca la legislación fiscal.

Cuando el pensionado dejó de laborar antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, si además mantuvo una relación laboral durante parte del año.

En cambio, no presentar declaración anual es una opción válida para quienes reciben pensión exenta de un solo pagador, sin ingresos adicionales acumulables y sin superar el umbral de 400,000 pesos anuales. No presentar la declaración cuando sí existe obligación puede derivar en multas que van de 2,050 a 50,710 pesos por cada obligación omitida, además de afectar la Opinión de Cumplimiento del contribuyente.

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Dudas frecuentes y aclaraciones sobre la exención

¿El SAT cobrará impuestos a todos los pensionados? No. Los jubilados cuya pensión se mantenga dentro del límite exento de 15 UMA no deben pagar ISR por ese ingreso. Solo quienes reciban cantidades superiores están sujetos al impuesto sobre el excedente.

¿La Pensión Bienestar para adultos mayores paga ISR? No. El artículo 90 de la Ley del ISR establece que los apoyos económicos entregados mediante programas sociales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se consideran ingresos gravados, por lo que no representan una carga tributaria para sus beneficiarios. No. Elestablece que los apoyos económicos entregados mediante programas sociales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se consideran ingresos gravados, por lo que no representan una carga tributaria para sus beneficiarios.

¿Qué pasa con los pagos retroactivos de pensión? La Prodecon ha advertido sobre situaciones particulares en las que un pensionado recibe un pago retroactivo que corresponde a varios ejercicios fiscales acumulados, lo cual puede generar dudas sobre cómo se aplica la exención en esos casos específicos.

¿Las pensiones de planes privados también están exentas? Solo cuando cumplen con los requisitos de la seguridad social. El SAT ha señalado que algunas empresas entregan a trabajadores en activo pagos bajo el nombre de “pensión” o “plan de bienestar social” sin que la persona reúna los requisitos legales de edad o antigüedad para jubilarse, por lo que esos montos no califican como ingreso exento y deben tratarse como salario gravado.

¿El límite de exención es el mismo para todos los pensionados? Sí, el tope de 15 UMA aplica de manera uniforme a las pensiones provenientes de la Ley del Seguro Social y de la Ley del ISSSTE, sin distinción adicional por tipo de régimen, salvo el cálculo conjunto cuando existen varias fuentes de pago.

¿Qué conviene revisar antes de que inicie el ejercicio fiscal 2027? Verificar el desglose de las percepciones mensuales, confirmar si existe alguna retención de ISR, identificar si se reciben una o varias pensiones y consultar el nuevo valor de la UMA en cuanto el INEGI lo publique de manera oficial.