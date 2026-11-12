México

La historia de la primera esposa de Valentín Elizalde que terminó casada con su primo Tano Elizalde

La serie de HBO Max revivió el caso del ‘Gallo de Oro’

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Gabriela Sabag recuerda en Valentín: La muerte del Gallo de Oro el inicio de su relación y su matrimonio con Valentín Elizalde, una historia que terminó con su divorcio en 2004.

Años después de la muerte del cantante, ella contrajo matrimonio con Fausto “Tano” Elizalde, primo y sobreviviente del ataque contra el intérprete.

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La participación de Sabag en la docuserie de HBO Max expone una faceta íntima del Gallo de Oro antes de que su carrera lo colocara entre las figuras del regional mexicano.

La mujer relata cómo lo conoció, la etapa en que formaron una familia y los episodios que terminaron por separarlos.

La relación entre Gabriela y Tano generó comentarios desde que se hizo pública. Ambos se casaron en 2025, luego de que el cantante confirmara en 2021 que mantenían un noviazgo.

El único sobreviviente del ataque que mató a Valentín Elizalde rompe el silencio en "Valentín: La muerte del Gallo de Oro" y narra con detalle el tiroteo en Reynosa. (HBO Max/Captura de pantalla)
El único sobreviviente del ataque que mató a Valentín Elizalde rompe el silencio en "Valentín: La muerte del Gallo de Oro" y narra con detalle el tiroteo en Reynosa. (HBO Max/Captura de pantalla)

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Gabriela Sabag cuenta cómo conoció a Valentín Elizalde cuando aún no era famoso

Sabag relata que conoció a Valentín Elizalde en una fiesta de XV años, donde él se presentó como cantante. En ese momento todavía no era conocido fuera de los eventos particulares, pero la seguridad con la que se acercó a ella llamó su atención.

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Me pidió mi número. Empezamos a platicar un rato, él me siguió”, recuerda en la serie. La mujer cuenta que, al llegar a su casa, el cantante le preguntó si vivía ahí y le advirtió que la visitaría durante los días siguientes.

La respuesta de Elizalde fue directa. “Ey, güerita, ¿vives aquí en esta casa? Sí, le digo. Pues aquí me vas a tener por unos días”, le dijo, según el testimonio de Gabriela Sabag.

El cantante Valentín Elizalde
El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

La entonces joven reconoce que al principio no se sentía atraída por hombres que usaban sombrero. Ese detalle cambió cuando comenzó a tratar al cantante y conoció una faceta distinta a la del artista que después llenaría palenques y escenarios.

A mí no me gustaban las personas con sombrero”, dice Sabag. “Hasta que ya lo fui tratando y pues ya me fui enamorando de él, porque sí es todo un caballero, respetuoso y muy amoroso”.

El primer matrimonio de Valentín Elizalde y Gabriela Sabag terminó en 2004

Gabriela Sabag relata que se casó con Valentín Elizalde por la iglesia el 7 de enero. Durante esa etapa, el cantante estudiaba Derecho en la Universidad de Sonora y trabajaba en celebraciones privadas, bodas y fiestas de XV años.

“Estudiaba en la Unison Derecho y trabajaba de vez en cuando en fiestas particulares, XV años, bodas, pero no era famoso todavía”, afirma en el documental.

La pareja tuvo una hija, Gabriela Elizalde Sabag. La exesposa del cantante describe al intérprete como un padre presente en sus primeros años de vida familiar. “Fue un papá bueno, generoso, cumplido”, sostiene.

La carrera del Gallo de Oro tomó fuerza durante su matrimonio. Sabag recuerda que el cambio ocurrió con rapidez y que la popularidad de Elizalde transformó su rutina familiar.

“Cuando nos casamos empezó él a subir de su carrera, era impresionante la forma en la que subió. De un día para otro era Valentín Elizalde”, relata.

La relación enfrentó una ruptura a partir de las infidelidades que Sabag atribuye al cantante. Ella explica que intentó mantener el matrimonio porque seguía enamorada y que ambos acudieron a terapia antes de tomar la decisión de separarse.

Empezó a tener hijos por otros lados, a cualquier mujer creo que nos duele”, cuenta. “Empezamos a ir a terapia, intenté poder sobrellevar eso por el amor que le tenía y en el 2004 decidí divorciarme”.

El cantante Valentín Elizalde
El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

Elizalde fue asesinado el 25 de noviembre de 2006, a los 27 años, tras presentarse en un palenque de Reynosa, Tamaulipas. En el ataque también murieron su representante Mario Mendoza y su chofer Reynaldo Ballesteros.

Gabriela Sabag se casó con Tano Elizalde después de años de relación

Fausto “Tano” Elizalde es primo de Valentín y fue el único sobreviviente del ataque armado de 2006. Su relación con Gabriela Sabag se confirmó públicamente en 2021, cuando reveló que ya le había entregado un anillo de compromiso.

“Quiero decirle a todo mundo que ya le entregué el anillo de compromiso en Ciudad Obregón, Sonora. Próximamente a casarnos”, declaró Tano en una entrevista.

El anuncio reactivó señalamientos en redes sociales y versiones que desde hace años rodean a Tano por el asesinato de su primo.

Él ha rechazado haber participado en el crimen y en la docuserie relata su versión de lo ocurrido aquella madrugada en Reynosa.

En el capítulo final de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, Tano Elizalde y Gabriela Sabag defienden su relación ante las críticas que surgieron cuando hicieron público su vínculo sentimental.

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