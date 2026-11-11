México

México lidera el abandono de perros y gatos en América Latina: UNAM pide reconocer a los animales como seres sintientes

La académica de la máxima casa de estudios, Aida del Carmen San Vicente, advierte enfermedades zoonóticas y agresiones a transeúntes derivadas del abandono animal en el territorio nacional

Un perro marrón y un gato atigrado sentados de espaldas frente a un auto en la niebla, con la bandera de México al fondo a la izquierda
Un perro y un gato sentados de espaldas frente a un automóvil que se aleja ilustran la problemática del abandono animal en México. (Jesús Avilés )
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México ocupa el primer lugar en América Latina en abandono de perros y gatos, con 500, 000 ejemplares dejados en la calle, según datos citados por la gaceta UNAM.

La profesora Aida del Carmen San Vicente Parada, de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó estos datos durante el Cuarto Seminario: Necesidades y problemas sociales en México: Cuidados más allá de lo humano.

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De acuerdo con la especialista, actualmente existen alrededor de 18 millones de perros en situación de incuria en el país. La cifra coloca al problema del abandono animal como un asunto de salud pública y no solo de bienestar.

El abandono genera enfermedades zoonóticas y agresiones a transeúntes

El abandono animal deriva en el aumento de enfermedades zoonóticas como rabia, sarna, tiña y toxoplasmosis, además de la propagación de pulgas y garrapatas. San Vicente Parada, ganadora del Premio Alfonso Caso, también documentó un incremento en agresiones contra transeúntes, particularmente niños y personas mayores, por estrés, hambre o defensa de territorio de los ejemplares.

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Perro delgado acostado en un suelo húmedo junto a un plato roto, en una esquina de paredes grises
Un perro delgado yace en el suelo junto a un plato roto, reflejando una situación de abandono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de heces y orina en espacios públicos deteriora parques y calles, con efectos sobre la calidad del suelo y el aire. Las campañas de esterilización masiva y control sanitario requieren presupuestos públicos y donativos privados elevados para sostenerse, señaló la académica durante su conferencia “Abandono animal: una responsabilidad de todos”, organizada por la Facultad de Trabajo Social.

Los animales son “sujetos de derecho” por ser seres sintientes, según la UNAM

Aunque no son personas, los animales son sujetos de derecho porque se consideran seres sintientes, explicó la especialista. En términos de zooética, son pacientes morales: tienen un ciclo vital, buscan su preservación y son susceptibles de sufrir daño.

Una veterinaria con mascarilla, gorro quirúrgico y estetoscopio sostiene a un gato sobre una camilla frente a jaulas metálicas
Una veterinaria atiende a un gato en una clínica en el marco de las iniciativas de la UNAM para reconocer los derechos de los animales en México. (Dirección General de Comunicación Social de la UNAM )

En el ámbito legal, el Artículo 13 apartado B de la Constitución de la Ciudad de México establece el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida e integridad de los animales. El Código Civil capitalino fue reformado en 2024: el artículo 267 incorpora a los animales de compañía en la división de bienes durante divorcios, mientras que el artículo 855 Bis los reconoce como seres sintientes y sujetos de consideración moral.

El Senado aprueba la Ley General de Bienestar Animal y la envía a Diputados

El Senado aprobó en septiembre el dictamen para expedir la Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. La minuta pasó a la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse antes de su entrada en vigor; en declaraciones recientes, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que proyecta que la iniciativa sea aprobada este mes.

Los diputados aprobaron en lo general y lo particular el PEF 2027. (Cámara de Diputados)
Los diputados aprobaron en lo general y lo particular el PEF 2027. (Cámara de Diputados)

El proyecto contempla un padrón de personas infractoras con permanencia de uno a cinco años, además de sanciones administrativas y obligaciones de reparación del daño que incluyen atención veterinaria, medicamentos y rehabilitación. Uno de sus ejes centrales retoma el reconocimiento de los animales como seres sintientes, en línea con el planteamiento académico de la UNAM.

San Vicente Parada identificó un problema de fondo: la compra de ejemplares genera una sensación de propiedad que permite desprenderse de ellos cuando se desee, como si fueran objetos desechables. A esta práctica la llamó “cosificar” a los animales.

La académica propuso generar políticas públicas que protejan su dignidad, en línea con la Declaración Rioplatense de Derechos de los Animales.

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