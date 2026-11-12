México

CJNG ataca base policial en Tepalcatepec y deja un muerto: suspenden clases y labores en Ayuntamiento

Sujetos a bordo de tres camionetas dispararon contra la base de El Toril, dejando también a dos policías heridos

Un agente de la Policía Municipal perdió la vida y tres más resultaron gravemente lesionados durante una agresión armada registrada contra las instalaciones de la corporación en Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente. (Redes sociales)
Un agente de la Policía Municipal perdió la vida y tres más resultaron gravemente lesionados durante una agresión armada registrada contra las instalaciones de la corporación en Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente. (Redes sociales)
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Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron la noche del miércoles 11 de noviembre la base de la Policía Municipal de El Toril, en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, dejando un agente muerto y dos más heridos.

De acuerdo con la información de medios locales, varios sujetos armados llegaron al lugar a bordo de al menos tres camionetas y dispararon contra los elementos que resguardaban el punto de vigilancia. Testigos citados por La Silla Rota señalaron que los agresores gritaron el nombre de su organización criminal mientras abrían fuego.

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Tras la agresión, los policías de la corporación pidieron refuerzos. Elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional acudieron al sitio para repeler la incursión. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la región para recibir atención médica.

Al confirmarse la muerte del oficial, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen realizó las diligencias correspondientes en el área y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Las corporaciones de seguridad han desplegado además un operativo por tierra y aire para ubicar a los responsables.

El Ayuntamiento suspendió clases y labores administrativas

(Facebook: Ayuntamiento de Tepalcatepec)
(Facebook: Ayuntamiento de Tepalcatepec)

A través de sus redes sociales oficiales, el Ayuntamiento de Tepalcatepec informó que se determinó suspender actividades en las dependencias municipales por motivos de seguridad. También se indicó que las clases quedaban canceladas hasta nuevo aviso o hasta que existieran condiciones para la población.

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“Por cuestiones de seguridad, mañana jueves se suspenden las labores en el Ayuntamiento y en las escuelas. Les pedimos mantenerse en casa y estar atentos a las páginas oficiales. Tu seguridad y la de tu familia es lo más importante”, señaló el comunicado publicado por la administración municipal.

En paralelo, también se registró el incendio de llantas en la entrada del municipio de Buenavista, sobre la carretera a Apatzingán, de acuerdo con Quadratín Michoacán. Las autoridades no precisaron si ese hecho estuvo relacionado con el ataque contra los policías de Tepalcatepec.

Quema de vehículo en la entrada de Buenavista-Tepalcatepec. (Captura de pantalla/Redes sociales)
Quema de vehículo en la entrada de Buenavista-Tepalcatepec. (Captura de pantalla/Redes sociales)

Ya había un llamado de auxilio de la población

El lunes previo al ataque, El Universal había documentado una escalada de violencia en las comunidades de Tepalcatepec, con agresiones armadas y uso de explosivos atribuidas al CJNG.

Habitantes de la zona pidieron entonces la instalación de más bases militares para frenar el avance del cártel, que busca tomar el control de esa región de Tierra Caliente desde 2019.

Tepalcatepec colinda con el estado de Jalisco y se ubica entre los municipios de Buenavista y Coalcomán, dentro de la región de Tierra Caliente. En los últimos cinco años, el municipio ha registrado incursiones recurrentes del CJNG, que mantiene una disputa con el Cártel de Tepalcatepec.

La disputa territorial entre el CJNG y El Abuelo Farías

Entre las versiones que circularon sobre el móvil del ataque, se ha señalado una posible relación con la disputa territorial entre el CJNG y el grupo criminal que opera en Tepalcatepec, liderado por Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”.

Juan José Farías, el "Abuelo" (izquierda) mantiene una lucha encarnizada con las huestes de Nemesio Oseguera Cervantes (derecha), líder del CJNG (Foto: Infobae México)
Juan José Farías, el "Abuelo" (izquierda) mantiene una lucha encarnizada con las huestes de Nemesio Oseguera Cervantes (derecha), líder del CJNG (Foto: Infobae México)

La rivalidad entre ambos grupos data de 2019, cuando Farías y Alfonso Fernández Magallón, alias “El Comandante Poncho”, intentaron asesinar a un operador del CJNG identificado como “Migueladas”. El atentado fracasó y, como represalia, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, envió hombres armados a Tepalcatepec y amenazó con matar a quien apoyara al Abuelo.

Desde entonces, Farías Álvarez encabezó la resistencia armada contra el CJNG en Tepalcatepec, Aguililla y Coalcomán. En julio de 2024, narcomantas atribuidas al CJNG circularon en distintos puntos de Michoacán con amenazas directas contra el líder y contra el llamado Cártel de Tepalcatepec.

La tensión entre ambos grupos volvió a manifestarse en junio de 2025, cuando Martha Laura Mendoza Mendoza, entonces alcaldesa de Tepalcatepec y cuñada de Farías, fue asesinada a balazos. El agresor gritó consignas atribuidas al CJNG antes de huir del lugar.

El municipio también registró episodios previos de bloqueos vinculados a la familia Farías. En 2018, la detención de Farías Álvarez por elementos de la Semar provocó bloqueos y quema de vehículos por parte de sus simpatizantes. En abril de 2026, la detención de su hijo, Juan José Farías Mendoza, generó el cierre de accesos al municipio y la retención de dos militares de Fuerzas Especiales como medida de presión, hasta que las autoridades negociaron su liberación.

El Departamento de Estado de Estados Unidos identifica a Farías Álvarez como líder de Cárteles Unidos, organización designada Terrorista Extranjera desde febrero de 2025, y ofrece hasta 10,000,000 de dólares por información que lleve a su captura.

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