México Deportes

Inglaterra vs Croacia: cuándo y dónde ver EN VIVO la UEFA Nations League en México

Harry Kane tendrá su primer partido con la selección inglesa tras haber obtenido el Balón de Oro

Harry Kane tendrá su primer partido con la selección inglesa tras haber obtenido el Balón de Oro. (Reuters/Paul Childs)
Harry Kane tendrá su primer partido con la selección inglesa tras haber obtenido el Balón de Oro. (Reuters/Paul Childs)
Guardar

Inglaterra se enfrentará a Croacia este jueves 12 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) desde Wembley Stadium en juego correspondiente a la penúltima jornada de la UEFA Nations League.

A los Tres Leones les basta con un empate para asegurar su pase a los cuartos de final, mientras que el conjunto balcánico necesita un milagro y sumar un par de victorias en sus últimos dos compromisos para tener alguna posibilidad.

PUBLICIDAD

Cómo llega Inglaterra al enfrentamiento contra Croacia

Inglaterra busca asegurar su pase a cuartos de final con un empate. (Reuters/Paul Childs)
Inglaterra busca asegurar su pase a cuartos de final con un empate. (Reuters/Paul Childs)

Después de firmar una destacada participación en el Mundial de 2026, donde terminó en el tercer lugar, el equipo mantiene un buen paso en la UEFA Nations League.

Aunque cayó ante España en su debut, los Tres Leones suman tres victorias consecutivas: dos frente a República Checa y una más contra Croacia, a la que goleó 0-7.

Con estos resultados, se ubica en el segundo lugar del Grupo C, por detrás de España con 9 unidades, y tiene prácticamente asegurado el pase. Le basta con sumar un punto ante Croacia que tiene solamente 3 para que su rival ya no tenga posibilidades de alcanzarlo.

PUBLICIDAD

Para sus dos partidos restantes en el torneo que se llevarán a cabo en esta Fecha FIFA, esta es la lista de jugadores para enfrentar a Croacia y España:

Porteros

  • Jordan Pickford (Everton)
  • Jason Steele (Brighton & Hove Albion)
  • James Trafford (Leeds United)

Defensas

  • Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)
  • Jarrad Branthwaite (Everton)
  • Dan Burn (Newcastle United)*
  • Lewis Hall (Newcastle United)
  • James Hill (AFC Bournemouth)
  • Ezri Konsa (Arsenal)
  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
  • Djed Spence (Inter Milan)
  • Ben White (Arsenal)

Mediocampistas

  • Elliot Anderson (Manchester City)
  • Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • James Garner (Everton)
  • Josh King (Fulham)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Declan Rice (Arsenal)

Delanteros

  • Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)
  • Eberechi Eze (Arsenal)
  • Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)
  • Anthony Gordon (Barcelona)
  • Harry Kane (Bayern Munich)
  • Rio Ngumoha (Liverpool)
  • Morgan Rogers (Chelsea)

Croacia busca el milagro en Wembley

Croacia busca sorprender a Inglaterra. (REUTERS/Eva Korinkova)
Croacia busca sorprender a Inglaterra. (REUTERS/Eva Korinkova)

Croacia ha pagado caro haber quedado ubicado en uno de los grupos más exigentes de la competencia, junto a España, Inglaterra y Chequia. Los resultados de las primeras jornadas lo dejan con un margen reducido en la recta final.

Apenas suma tres puntos y necesita ganar sus dos próximos partidos para conservar opciones de avanzar. Primero enfrentará a Inglaterra, conocida como los Tres Leones, y después se medirá con Chequia.

Un resultado distinto a la victoria en cualquiera de esos compromisos lo dejaría sin posibilidades matemáticas de clasificar. Ante ese escenario, el cuerpo técnico convocó a los siguientes futbolistas:

Porteros

  • Dominik Livaković (GNK Dinamo Zagreb)
  • Ivor Pandur (Hull City FC)
  • Dominik Kotarski (FC København)

    • Defensas

  • Josip Stanišić (FC Bayern München)
  • Marin Pongračić (ACF Fiorentina)
  • Joško Gvardiol (Manchester City FC)
  • Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad)
  • Josip Šutalo (AFC Ajax)
  • Kristijan Jakić (FC Augsburg)
  • Luka Vušković (Hamburger SV)
  • Martin Erlić (FC Midtjylland)

    • Centrocampistas

  • Nikola Moro (Bologna FC)
  • Mateo Kovačić (Manchester City FC)
  • Luka Modrić (AC Milan) / Capitán)
  • Nikola Vlašić (Torino FC)
  • Mario Pašalić (Atalanta Bergamo)
  • Martin Baturina (Como)
  • Petar Sučić (FC Internazionale Milano)
  • Toni Fruk (HNK Rijeka)
  • Luka Sučić (Real Sociedad)

    • Delanteros

  • Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim)
  • Ante Budimir (CA Osasuna)
  • Ivan Perišić (PSV Eindhoven)
  • Igor Matanović (SC Freiburg)
  • Marco Pašalić (Orlando City SC)
  • Petar Musa (FC Dallas)

    • Así, con estos jugadores buscarán conseguir el milagro y avanzar a los cuartos de final.

    Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

    El encuentro entre Inglaterra y Croacia podrá seguirse este jueves 12 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.

    Temas Relacionados

    Selección InglaterraSelección CroaciaPreviaUEFA Nations LeagueFecha FIFAmexico-deportesmexico-noticias

    PUBLICIDAD

    PUBLICIDAD

    Más Noticias

    ¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? Reportan atrasos en Línea 9

    Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

    ¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? Reportan atrasos en Línea 9

    Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no frena caravanas migrantes en marcha hacia EEUU

    El mandatario publicó el mensaje en Truth Social tras la salida desde Tapachula de unos mil 500 centroamericanos que esperan nuevas vías de ingreso ante el resultado de las elecciones intermedias

    Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no frena caravanas migrantes en marcha hacia EEUU

    EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: robaron a dos perros junto con una camioneta en Cuautitlán Izcalli, uno ya volvió, pero Max sigue desaparecido

    La familia fue despojada de su vehículo y sus pertenencias el 9 de octubre; mantienen una recompensa para localizar al segundo perro y piden ayuda en municipios cercanos

    EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: robaron a dos perros junto con una camioneta en Cuautitlán Izcalli, uno ya volvió, pero Max sigue desaparecido

    Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de noviembre de 2026

    Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

    Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 12 de noviembre de 2026

    EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 12 de noviembre

    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

    EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 12 de noviembre
    MÁS NOTICIAS

    NARCO

    Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

    Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

    EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: robaron a dos perros junto con una camioneta en Cuautitlán Izcalli, uno ya volvió, pero Max sigue desaparecido

    “A mis enemigos” de Valentín Elizalde: el video que habría enfrentado al Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa, según docuserie

    CJNG ataca base policial en Tepalcatepec y deja un muerto: suspenden clases y labores en Ayuntamiento

    Suspenden audiencia virtual del 'R2' por presentar somnolencia tras cirugía

    ENTRETENIMIENTO

    La historia de la primera esposa de Valentín Elizalde que terminó casada con su primo Tano Elizalde

    La historia de la primera esposa de Valentín Elizalde que terminó casada con su primo Tano Elizalde

    “A mis enemigos” de Valentín Elizalde: el video que habría enfrentado al Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa, según docuserie

    Así fue la boda de Mariano Riva Palacio en Acapulco: rosas, fuegos artificiales y una fiesta frente al mar

    Leonardo Aguilar asegura que vender más boletos no lo convierte en mejor artista

    “Se me muere en los brazos”: Tano Elizalde cuenta su verdad sobre el día que mataron a Valentín Elizalde

    DEPORTES

    El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

    El Estado de México presenta a los Toros en la LFA para conquistar al Futbol Americano Profesional

    El reconocimiento que Eddy Reynoso recibió del CMB por el campeonato de Canelo Álvarez

    Quién es Yuberjen Martínez, el colombiano que será acompañado por Nacho Beristáin en la pelea por el título de la OMB

    Pepe Segarra es inmortalizado en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano

    Julio César Chávez reconoce a Canelo Álvarez dentro de las mayores leyendas del boxeo mexicano en medio de encuentro con Roberto Durán