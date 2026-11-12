Inglaterra vs Croacia: cuándo y dónde ver EN VIVO la UEFA Nations League en México

Harry Kane tendrá su primer partido con la selección inglesa tras haber obtenido el Balón de Oro. (Reuters/Paul Childs)

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Inglaterra se enfrentará a Croacia este jueves 12 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) desde Wembley Stadium en juego correspondiente a la penúltima jornada de la UEFA Nations League.

A los Tres Leones les basta con un empate para asegurar su pase a los cuartos de final, mientras que el conjunto balcánico necesita un milagro y sumar un par de victorias en sus últimos dos compromisos para tener alguna posibilidad.

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Cómo llega Inglaterra al enfrentamiento contra Croacia

Inglaterra busca asegurar su pase a cuartos de final con un empate. (Reuters/Paul Childs)

Después de firmar una destacada participación en el Mundial de 2026, donde terminó en el tercer lugar, el equipo mantiene un buen paso en la UEFA Nations League.

Aunque cayó ante España en su debut, los Tres Leones suman tres victorias consecutivas: dos frente a República Checa y una más contra Croacia, a la que goleó 0-7.

Con estos resultados, se ubica en el segundo lugar del Grupo C, por detrás de España con 9 unidades, y tiene prácticamente asegurado el pase. Le basta con sumar un punto ante Croacia que tiene solamente 3 para que su rival ya no tenga posibilidades de alcanzarlo.

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Para sus dos partidos restantes en el torneo que se llevarán a cabo en esta Fecha FIFA, esta es la lista de jugadores para enfrentar a Croacia y España:

Porteros

Jordan Pickford (Everton)

Jason Steele (Brighton & Hove Albion)

James Trafford (Leeds United)

Defensas

Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

Jarrad Branthwaite (Everton)

Dan Burn (Newcastle United)*

Lewis Hall (Newcastle United)

James Hill (AFC Bournemouth)

Ezri Konsa (Arsenal)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Djed Spence (Inter Milan)

Ben White (Arsenal)

Mediocampistas

Elliot Anderson (Manchester City)

Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (Real Madrid)

James Garner (Everton)

Josh King (Fulham)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Declan Rice (Arsenal)

Delanteros

Dominic Calvert-Lewin (Leeds United)

Eberechi Eze (Arsenal)

Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

Anthony Gordon (Barcelona)

Harry Kane (Bayern Munich)

Rio Ngumoha (Liverpool)

Morgan Rogers (Chelsea)

Croacia busca el milagro en Wembley

Croacia busca sorprender a Inglaterra. (REUTERS/Eva Korinkova)

Croacia ha pagado caro haber quedado ubicado en uno de los grupos más exigentes de la competencia, junto a España, Inglaterra y Chequia. Los resultados de las primeras jornadas lo dejan con un margen reducido en la recta final.

Apenas suma tres puntos y necesita ganar sus dos próximos partidos para conservar opciones de avanzar. Primero enfrentará a Inglaterra, conocida como los Tres Leones, y después se medirá con Chequia.

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Un resultado distinto a la victoria en cualquiera de esos compromisos lo dejaría sin posibilidades matemáticas de clasificar. Ante ese escenario, el cuerpo técnico convocó a los siguientes futbolistas:

Porteros

Dominik Livaković (GNK Dinamo Zagreb)

Ivor Pandur (Hull City FC)

Dominik Kotarski (FC København)

Defensas

Josip Stanišić (FC Bayern München)

Marin Pongračić (ACF Fiorentina)

Joško Gvardiol (Manchester City FC)

Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad)

Josip Šutalo (AFC Ajax)

Kristijan Jakić (FC Augsburg)

Luka Vušković (Hamburger SV)

Martin Erlić (FC Midtjylland)

Centrocampistas

Nikola Moro (Bologna FC)

Mateo Kovačić (Manchester City FC)

Luka Modrić (AC Milan) / Capitán)

Nikola Vlašić (Torino FC)

Mario Pašalić (Atalanta Bergamo)

Martin Baturina (Como)

Petar Sučić (FC Internazionale Milano)

Toni Fruk (HNK Rijeka)

Luka Sučić (Real Sociedad)

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Delanteros

Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim)

Ante Budimir (CA Osasuna)

Ivan Perišić (PSV Eindhoven)

Igor Matanović (SC Freiburg)

Marco Pašalić (Orlando City SC)

Petar Musa (FC Dallas)

Así, con estos jugadores buscarán conseguir el milagro y avanzar a los cuartos de final.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre Inglaterra y Croacia podrá seguirse este jueves 12 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.