“A mis enemigos” de Valentín Elizalde: el video que habría enfrentado al Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa, según docuserie

Un montaje ajeno al intérprete, difundido semanas antes del crimen, habría encendido la molestia de un grupo criminal rival. (Anayeli Tapia/Infobae)

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La canción “A mis enemigos” de Valentín Elizalde no estaba dedicada a ningún capo del narcotráfico, según revela la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro de HBO Max, pero un video ajeno al cantante, elaborado con ese tema de fondo, habría detonado la tensión entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo (junto a Los Zetas) que terminó en el asesinato del intérprete la madrugada del 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

El tercer capítulo de la producción, dirigida por Ida Cuéllar, reconstruye el origen de la canción, la aparición de un montaje audiovisual que la vinculó con una masacre atribuida al Cártel de Sinaloa, y las advertencias que recibió Valentín horas antes de subir al escenario del palenque donde fue asesinado.

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El compositor de la canción rompe el silencio sobre su origen

Alejandro Lira, compositor y amigo cercano de Valentín, se atribuye la autoría de “A mis enemigos” en la docuserie y desmiente de manera directa que la letra haya sido escrita como una dedicatoria hacia algún líder del crimen organizado.

La docuserie sobre el homicidio de Valentín Elizalde llegará a HBO Max el 12 de noviembre de 2026 con testimonios y archivos del caso. (Instagram/ @hbomaxmx)

“Este corrido yo lo compongo en una desesperación hacia una persona que hablaba de mí. Lo escucha Valentín y a Valentín le gustó”, relata.

Con esa versión, el documental descarta desde la raíz una de las teorías más repetidas durante casi dos décadas: que la canción fue encargada o dedicada al Cártel de Sinaloa. Lira sostiene que el origen del tema respondió a un conflicto personal suyo, ajeno por completo a disputas entre grupos criminales, y que Valentín decidió interpretarla simplemente porque le gustó al escucharla.

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El dato contrasta con el historial musical previo del cantante, documentado por el experto en narcocorrido Edmundo Pérez, quien explica que Valentín comenzó su carrera interpretando precisamente ese género y llegó a dedicar canciones a figuras ligadas al Cártel de Sinaloa, como “Rodolfillo”, en honor a Rodolfo Carrillo Fuentes, y “El escape del Chapo”, sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano.

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

Un testimonio de un personaje identificado como El Tuercas, sicario del Cártel de Sinaloa, describe en la docuserie el sistema bajo el cual operaban los cantantes de narcocorrido en esa época, un mecanismo que, según su relato, también habría alcanzado a Valentín Elizalde.

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“Si te están apadrinando a ti para que seas alguien en la vida... te van a apadrinar, te van a dar dinero, pero pues tú también tienes que hacer el favor”, explica.

El video que explotó el tema en YouTube y lo vinculó al Chapo Guzmán

De acuerdo con el relato del periodista Óscar Balderas, el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo por el control del norte del país ya llevaba tiempo gestándose cuando, en agosto de 2006, el grupo liderado por Guzmán Loera publicó un video con imágenes de una gran cantidad de personas asesinadas.

“Hay un conflicto añejo entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, que tenía que ver con el dominio que iban a ejercer en el norte del país”, explica Balderas en la producción.

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Un video donde el Cártel de Sinaloa enviaba un mensaje a sus rivales usando una canción de Valentín Elizalde habría causado la molestia. (Infobae)

El montaje utilizó “A mis enemigos” como música de fondo, sin autorización ni participación de Valentín. Alejandro Lira, quien también era amigo cercano del compositor, cuenta el momento exacto en que el cantante vio el video por primera vez: “Cuando finaliza, haz de cuenta que pasó... se podía escuchar el ruido de una mosca del silencio”.

La reacción de Valentín, según ese mismo testimonio, fue de desconcierto. “No, sí, compa, pero pues yo no lo hice”, habría respondido el cantante al enterarse del contenido del video, de acuerdo con el relato, Lira añade que Valentín no dimensionó en ese momento el riesgo que esa asociación podía representarle: “Él no creía que fuera a tener problemas por eso”.

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Pese a la negativa de Valentín de haber participado en la creación del material, el video continuó circulando y ganando fuerza en los días posteriores. “Y el video se fue haciendo más fuerte, más fuerte”, relata.

Las advertencias que recibió antes de subir al escenario en Reynosa

Valentín Elizalde, "Gallo de Oro"(@valentinelizalde_oficial)

Conforme el video ganaba circulación, el círculo cercano de Valentín comenzó a advertirle sobre los riesgos de interpretar la canción en público. Alejandro Lira recuerda las palabras que recibió el cantante días antes del concierto en Reynosa: “Tío Mario (Mendoza) le decía: ‘Vale, no vayas a cantar el corrido A mis enemigos’”.

Además, el compositor reconstruye el ambiente de tensión que rodeaba cada presentación de Valentín en esas semanas, apenas unos días después de haberse presentado en Culiacán, iría a Reynosa: “Vale, ¿a qué vas? Si hace quince días le acabas de cantar a la gente de Culiacán. Vale, ¿a qué vas? Si estás viendo cómo está el video. Andan muy alterados todos”.

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La advertencia más directa llegó la misma noche del concierto en el palenque de Reynosa, minutos antes de que Valentín subiera al escenario: “Cuando empieza el evento, llega una persona y le dice: ‘Vale, no cantes el corrido. No queremos que cantes el corrido’”.

Pese a esa petición explícita, Valentín decidió interpretar el tema de todas formas.

El equipo de seguridad que no viajó completo a Reynosa

"A mis enemigos" de Valentín Elizalde, una de las piezas que explicarían su asesinato. (FOTO: Guillermo Perea/CUARTOSCURO.COM)

Samuel Yáñez, identificado en la docuserie como responsable de la seguridad personal de Valentín, explica que el cantante contaba habitualmente con un equipo de doce elementos encargados de blindar tanto su persona como el escenario en cada presentación.

Sin embargo, reconoce que ese esquema de protección no se replicó completo la noche del ataque en Reynosa: “Por lo menos a ese último palenque, ese palenque en específico no me tocó”, relata, y explica que la fecha se concretó de manera apresurada mientras la mayoría del equipo esperaba al cantante en otra ciudad.

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El propio Valentín Elizalde, en un fragmento de entrevista incluido en la docuserie, había reflexionado meses antes sobre los riesgos que enfrentaba en cada concierto, sin saber que anticipaba el desenlace de su propia historia: “Estás a la intemperie, como quien dice, porque estás indefenso, estás en medio y cualquier persona te puede hacer daño”.

Sobre su propia seguridad, el cantante se limitaba a confiar en la fe: “Con la bendición de Dios y de mi padre, porque no nos queda otra... nada te puede salvar cuando ya te toca”.

“Fue un pretexto”: la hipótesis central que plantea el documental

El comienzo de la guerra entre el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa (Infobae)

El capítulo sitúa el crimen dentro de un contexto de violencia generalizada en el norte del país en el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón. El experto en narcocorrido Edmundo Pérez conecta ese periodo con la fragmentación del poder de los cárteles tras el inicio de esa estrategia federal, describiendo la etapa como “un México pintado de sangre”.

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En ese escenario, Lira resume la tesis central del capítulo sobre el papel real de la canción en el ataque: “Pero pues Valentín no sale en el video. No gozó la gente de Valentín. Fue pretexto. De ahí se agarraron”.

Bajo esa hipótesis, la canción no habría sido la causa de fondo del asesinato, sino la justificación simbólica utilizada para ejecutar un ataque enmarcado en la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

El documental deja, sin embargo, una pregunta sin responder, planteada por el propio Samuel Yáñez: “¿Por qué lo hizo? Si te están diciendo supuestamente que no la cantes, porque si no te van a matar. Sin embargo, lo haces”. La decisión de Valentín de interpretar “A mis enemigos” esa noche, pese a las advertencias directas que recibió minutos antes de salir al escenario, permanece como uno de los puntos sin esclarecer casi dos décadas después del crimen.

El señalamiento contra “El Hummer” que nunca se judicializó

(Aranza Estrada/Infobae México)

Desde los primeros días de la investigación, la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas apuntó a Jaime González Durán, alias “El Hummer”, fundador de Los Zetas y responsable de la plaza de Reynosa en 2006, como el presunto autor intelectual del ataque.

La hipótesis señala que “El Hummer” interpretó la interpretación de “A mis enemigos” en territorio del Cártel del Golfo como una provocación directa hacia el Cártel de Sinaloa.

Pese a ese señalamiento, González Durán nunca fue formalmente acusado por el crimen. Fue detenido por la Marina el 7 de noviembre de 2008 en Reynosa, pero los cargos que enfrentó en México correspondieron a delincuencia organizada, secuestro, acopio de armas y lavado de dinero.

En 2022 fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de cargos de narcotráfico y recibió una condena de 35 años de prisión, sin que la justicia estadounidense lo procesara tampoco por el homicidio del cantante.