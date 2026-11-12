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No gastes todo tu aguinaldo en diciembre: cinco recomendaciones para sacarle mayor provecho

Antes de destinar todo el dinero a los preparativos de las fiestas decembrinas, conviene analizar cuáles son las necesidades económicas más importantes

Aguinaldo 2026 Foto: (iStock)
Aguinaldo 2026 Foto: (iStock)
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La llegada del aguinaldo representa una oportunidad para mejorar las finanzas personales, siempre que se administre de manera responsable. Aunque recibir este ingreso adicional suele despertar el interés por realizar compras, viajar o darse algunos gustos, también puede convertirse en un recurso para organizar los gastos y fortalecer el ahorro durante los próximos meses.

Antes de destinar todo el dinero a los preparativos de las fiestas decembrinas, conviene analizar cuáles son las necesidades económicas más importantes. Cubrir compromisos pendientes, reservar una cantidad para emergencias o buscar alternativas de inversión son algunas de las opciones para aprovechar este beneficio sin comprometer la estabilidad del bolsillo.

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De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de la Revista del Consumidor, la clave está en distribuir los recursos de acuerdo con las prioridades y posibilidades de cada persona, para conseguirlo, existen cinco recomendaciones que permiten encontrar un equilibrio entre las responsabilidades financieras y los deseos de consumo.

Cinco consejos para aprovechar mejor el aguinaldo

  1. Adelántate a los gastos fijos: utiliza una parte del dinero para cubrir pagos pendientes y evitar intereses.
  2. Date un gusto, pero sin excesos: destina una cantidad a comprar algo que deseas sin necesidad de endeudarte.
  3. Crea un fondo para oportunidades, eventos o imprevistos: reserva dinero para afrontar situaciones inesperadas o disfrutar de alguna actividad durante el año.
  4. Destina tu dinero a bienes duraderos: considera adquirir artículos que faciliten tus actividades cotidianas o invertir en tu formación.
  5. Haz crecer una parte de tu aguinaldo: busca alternativas de ahorro e inversión que permitan generar rendimientos.
Infografía con un sobre con billetes, una planta y cinco paneles con iconos de calendario, paraguas, bolsa de compras, birrete y gráfica financiera.
Una guía financiera propone distribuir el aguinaldo en el pago de deudas fijas, la creación de reservas, compras planificadas y opciones de inversión supervisadas por la Condusef. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo poner en práctica estas recomendaciones?

Adelántate a los gastos fijos

Una de las primeras medidas consiste en identificar los compromisos económicos que deben cubrirse durante los próximos meses. Adelantar pagos como colegiaturas, predial, tarjetas de crédito, seguros o créditos hipotecarios puede ayudar a reducir la presión financiera, especialmente cuando se trata de obligaciones que generan intereses elevados.

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No llevar un control de estos pendientes puede ocasionar complicaciones después de una temporada de alto consumo, entre ellas:

  • Cobros adicionales por intereses y comisiones que aumentan el monto de las deudas.
  • Suspensión o cancelación de servicios y líneas de crédito.
  • Registros negativos en el Buró de Crédito que pueden perjudicar la calificación crediticia o score.

Date un gusto, pero sin excesos

Destinar una parte del aguinaldo a comprar algo que se desea también es una manera de disfrutar este ingreso. Sin embargo, es importante elegir productos o servicios que se ajusten al presupuesto y puedan pagarse sin recurrir a préstamos o tarjetas de crédito. Antes de concretar una adquisición, conviene revisar las condiciones de compra y comprobar si realmente representa una buena opción.

Crea un fondo para oportunidades, eventos o imprevistos

Contar con una reserva económica permite afrontar situaciones inesperadas sin depender del crédito. Además, ese dinero puede utilizarse para financiar experiencias que surjan durante el año, como asistir a un concierto o participar en alguna actividad especial. Separar una cantidad antes de realizar otras compras ayudará a distribuir el aguinaldo durante varios meses.

Destina tu dinero a bienes duraderos

Otra alternativa consiste en adquirir artículos que faciliten las actividades cotidianas y tengan una vida útil prolongada. Algunas opciones son una silla para trabajar, un colchón, sistemas de iluminación, utensilios de cocina o equipos para el hogar.

También es posible aprovechar este ingreso para invertir en la formación personal mediante cursos de idiomas, fotografía, computación, cocina, diseño o música, conocimientos que pueden abrir nuevas oportunidades laborales o personales.

Haz crecer una parte de tu aguinaldo

Una porción del dinero puede destinarse a instrumentos de ahorro e inversión. Entre las alternativas se encuentran los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, productos bancarios que permiten recuperar el capital al concluir un plazo establecido, junto con los intereses previamente pactados.

Al finalizar el periodo, existe la posibilidad de reinvertir el monto recibido para continuar generando rendimientos. Para comparar opciones, montos finales y beneficios, la Condusef cuenta con un Simulador de Ahorro e Inversión, disponible en simulador.condusef.gob.mx/condusefahorro.

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