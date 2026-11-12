La verdad detrás de “Vencedor”, el video donde Valentín Elizalde aparece frente a su propia tumba

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En el video de Vencedor, Valentín Elizalde aparece frente a una lápida con su nombre y luego se despide de su novia como si hubiera muerto. Las escenas volvieron a llamar la atención tras los testimonios de personas cercanas al cantante en la docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro.

La producción de HBO Max recupera el detrás de cámaras de una canción que, tras el asesinato de Elizalde el 25 de noviembre de 2006, fue interpretada por parte de sus seguidores como una señal. Para Karla Mares, exnovia del intérprete, el video quedó asociado con los temores que él expresó durante los últimos años de su vida.

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Antonio Silva, director de Fonovisa y Universal Music México, recuerda que Vencedor fue el último video que hizo Valentín Elizalde. El clip presenta al cantante como un hombre que ya murió y vuelve para despedirse de la mujer que ama.

El video de “Vencedor” muestra a Valentín Elizalde ante una lápida con su nombre

Vencedor tiene una historia que se aleja de los videos habituales del regional mexicano. Valentín Elizalde interpreta a un hombre que, dentro de la ficción, está muerto y busca despedirse de su novia.

La escena que más comentarios generó ocurre frente a una lápida. El cantante aparece ante una tumba que lleva su propio nombre, una imagen que adquirió otro significado después de que fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas.

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El atentado ocurrió después de una presentación en un palenque, la madrugada del 25 de noviembre de 2006. El cantante tenía 27 años. En el ataque también murieron su representante Mario Mendoza y su chofer Reynaldo Ballesteros.

Antonio Silva, quien entonces trabajaba como director de Fonovisa y Universal Music México, recuerda que el audiovisual marcó el cierre de la colaboración visual con el cantante.

“El último video que hicimos de Vale fue ‘Vencedor’”, relata Silva en la docuserie. “Sí pareciera una premonición cómo se escenifica todo el video de la historia y la escena de la lápida, fue algo fuerte para los fans y para los que lo conocimos de cerca”.

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La referencia a una premonición parte de la coincidencia entre el argumento del video y el asesinato del artista. El clip no fue hecho después de su muerte ni fue un homenaje póstumo: se grabó como una producción musical mientras Elizalde seguía activo.

Karla Mares asegura que Valentín Elizalde temía que algo le ocurriera

Karla Mares, exnovia de Valentín Elizalde, aborda esa coincidencia desde los recuerdos de una conversación que tuvo con el cantante. Para ella, Vencedor no fue un video cualquiera, pues estaba atravesado por ideas que él ya había compartido con ella.

“‘Vencedor’ es una canción premonitoria”, afirma Mares en la serie. La exnovia del artista cuenta que le preguntó directamente por qué había aceptado interpretar una historia en la que aparecía muerto.

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La respuesta que recibió quedó grabada en su memoria. “Yo le pregunté por qué había hecho eso y me dijo que así pasaba, que era tan exitoso que le daba miedo que le pasara algo porque así pasa con los artistas”, recuerda.

Mares no sostiene que el cantante conociera de antemano lo que ocurriría. Su testimonio expone que Elizalde manifestaba inquietud por los riesgos ligados a la fama y que el tema surgió a raíz de un video que, años más tarde, fue visto bajo otra lectura.

El ascenso de Valentín Elizalde en el regional mexicano fue rápido. Su presencia en palenques, bailes y presentaciones privadas lo convirtió en uno de los artistas con mayor convocatoria en el norte del país.

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Esa popularidad también alimentó la percepción de que estaba expuesto. El asesinato del intérprete, ocurrido a la salida de su presentación en Reynosa, dejó hipótesis que dos décadas después siguen sin una resolución pública.

Valentín Elizalde creía en lo esotérico, según su exnovia

Karla Mares también habla en la docuserie sobre las creencias personales de Valentín Elizalde. Según su relato, el cantante se interesaba por prácticas esotéricas y tomaba en cuenta señales que otras personas podían considerar supersticiones.

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“Él creía mucho en lo esotérico y se dejaba llevar mucho por eso”, dice Mares. La exnovia del cantante menciona que Elizalde recurría en ocasiones a rituales populares, como la limpia con huevo.

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“Aquí se usa mucho lo de la limpia del huevo y a veces sí iba”, añade. El testimonio plantea un elemento de su vida privada que ayuda a explicar por qué la trama de “Vencedor” fue interpretada por algunas personas cercanas como una coincidencia inquietante.

La docuserie Valentín: La muerte del Gallo de Oro reúne testimonios sobre la carrera, la vida personal y el asesinato del intérprete. Entre ellos está el de Karla Mares, quien recuerda el temor que expresó el cantante al hablar sobre “Vencedor”.