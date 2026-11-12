México

Liberan a 15 personas de las 19 detenidas en Jalisco junto al “R2”, líder de una célula del CJNG

Los hombres, entre los que se encuentran músicos y empleados de un restaurante, fueron traslados este miércoles a Puente Grande al ser señalados como presuntos miembros del cártel; ahora llevarán su proceso en libertad

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR
Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR
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Quince de los 19 hombres detenidos junto a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2″, fueron liberados tras una audiencia que se prolongó durante toda la madrugada de este jueves 12 de noviembre en el penal de Puente Grande, en Jalisco.

De acuerdo con reportes, el juez determinó que los quince hombres continúen su proceso legal en libertad. Entre estas personas se encuentran los músicos de la agrupación “Los Arras”, trabajadores y comensales del restaurante Sabea, ubicado en Guadalajara, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el operativo de captura del líder criminal.

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Infobae México consultó con las autoridades de Jalisco sobre la identidad de los hombres que permanecen bajo prisión preventiva, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, N+ reportó que la identidad de los hombres que permanecen en prisión son: Fernando Omar “N”; Luis Felipe “N”; Uriel Rodrigo “N”; Óscar “N” y Rogelio “N”, fueron imputados por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de las Fuerzas Armadas, así como por narcomenudeo. Con esto, permanecerán en el penal de Puente Grande.

Trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”: van rumbo al penal de Puente Grande, Jalisco. Captura de pantalla
Trasladan a los 19 detenidos junto a “El R2”: van rumbo al penal de Puente Grande, Jalisco. Captura de pantalla

Gilberto Pedraza, abogado defensor de cuatro de los investigados, informó a medios que todos los detenidos solicitaron la duplicidad del plazo constitucional de 144 horas para preparar sus defensas, por lo que esté domingo 15 de noviembre se tiene previsto la continuación de la audiencia para determinar si serán vinculados a proceso.

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“Para 15 de ellos fueron medidas no restrictivas de libertad, por lo cual obtuvieron su libertad”, explicó.

Cabe señalar que en el grupo de detenidos se encuentra Fernando Omar Farías Chávez, alias “El Fénix” o “El Prángana”, señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, Michoacán.

Además, fueron identificados Ángel Gabriel Durán Vergara, alias “El Cumby”, señalado como sobrino de los hermanos Álvarez Ayala y jefe regional en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, así como Uriel Rodrigo Muñoz Quevedo, alias “El Uri” o “El Oaxaco”, presunto colaborador cercano del “R2″.

El “R2″ sigue hospitalizado tras resultar lesionado en el operativo

Por su parte, la audiencia de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2″, fue suspendida por el juez luego de que el equipo médico del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara determinó que el detenido no podía mantenerse consciente por más de una hora debido a los efectos de los analgésicos que se le suministran tras su reciente intervención quirúrgica.

Rafael Álvarez Ayala, "R2", líder de Los Rs, un brazo armado del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)
Rafael Álvarez Ayala, "R2", líder de Los Rs, un brazo armado del CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

Personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) se trasladó a una sala del hospital para enlazar a Álvarez Ayala por videollamada desde su cama con la sala de juicios orales del complejo penitenciario de Puente Grande, pero el juez de control observó que el líder criminal no podía seguir la diligencia de manera adecuada, por lo que determinó suspender la audiencia.

Y es que, el “R2″ recibió al menos tres impactos de bala durante el operativo de su captura, en el que se desató un enfrentamiento armado dentro del restaurante donde lo ubicaron el pasado domingo 8 de noviembre.

Como resultado de la agresión, el líder criminal sufrió heridas en el abdomen, el brazo derecho y la pierna izquierda, por lo que fue trasladado a un hospital para ser atendido de emergencia.

El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales
El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

Rafael Álvarez Ayala es señalado como líder de la célula de “Los Rs”, un brazo armado del CJNG con operaciones en Jalisco y Michoacán. De acuerdo con las autoridades, tras la captura de su hermano en julio pasado, Ramón Álvarez Ayala, alias “R1″, Rafael Álvarez quedó al frente de la célula criminal.

Luego de su captura, un juez federal le concedió al “R2″ la suspensión provisional contra una posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y portación de arma de fuego. Además, un juzgado le otorgó una suspensión de plano para impedir su incomunicación mientras permanece hospitalizado tras su detención.

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