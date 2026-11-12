México

Pareja de Reynosa acude al Registro Civil para pedir informes y termina casándose por sorpresa

La joven aseguró que todo ocurrió después de proporcionar sus datos, firmar algunos documentos y posar para unas fotografías en el Registro Civil

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Lo que comenzó como una visita para conocer los requisitos necesarios para organizar una boda terminó convirtiéndose en un matrimonio inesperado en Reynosa, Tamaulipas. Una joven identificada como Edafne Lara compartió en redes sociales la peculiar experiencia que vivió junto a su pareja, luego de acudir a las oficinas del Registro Civil con la intención de recibir información y salir del lugar con una respuesta completamente diferente a la que imaginaban.

La historia llamó la atención de los internautas por la espontaneidad con la que ocurrió el enlace, especialmente porque ninguno de los dos parecía estar preparado para celebrar su boda ese día. A través de una grabación, la recién casada relató entre carcajadas cómo una visita aparentemente sencilla terminó cambiando su estado civil.

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“Yo no estaba ni maquillada, ando en crocs y ya me casé”, dijo la joven Edafne Lara, al recordar el momento que posteriormente se convertiría en una anécdota viral.

Una visita para pedir informes terminó en matrimonio

(Captura de pantalla)
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De acuerdo con el testimonio de Edafne, ella y quien ahora es su esposo acudieron al Registro Civil con la intención de preguntar cuáles eran los procedimientos, documentos y condiciones necesarias para poder contraer matrimonio.

La pareja buscaba conocer los pasos que debía seguir para organizar su enlace, por lo que inicialmente no tenía contemplado celebrar la ceremonia durante aquella visita. Sin embargo, la atención que recibieron tomó un rumbo inesperado.

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(Captura de pantalla)
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La joven explicó que la persona encargada de atenderlos comenzó a solicitarles información personal y algunos datos relacionados con el procedimiento matrimonial. Posteriormente, ambos realizaron varias firmas y participaron en una sesión de fotografías.

Lo que parecía formar parte de una consulta para conocer el trámite terminó convirtiéndose en el momento que oficializó su unión. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, ya habían pasado de ser una pareja que buscaba información a convertirse legalmente en marido y mujer.

La anécdota resultó todavía más divertida para Edafne porque no había tenido oportunidad de prepararse como normalmente lo haría una novia antes de su boda. No llevaba maquillaje especial, tampoco un vestido de ceremonia y su vestimenta cotidiana incluía unos Crocs.

La historia provocó risas entre los usuarios de redes sociales

(Captura de pantalla)
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Después de compartir lo sucedido, el relato comenzó a circular entre diferentes usuarios, quienes reaccionaron con humor ante la inesperada manera en que se concretó el matrimonio.

La frase de Edafne sobre haberse casado sin estar arreglada se convirtió en uno de los elementos más comentados de la publicación, pues contrasta con los preparativos que habitualmente acompañan una celebración matrimonial.

Para muchas parejas, acudir al Registro Civil representa uno de los primeros pasos para organizar una boda, un proceso que generalmente implica reunir documentos, elegir una fecha y cumplir con determinados requisitos antes de formalizar la unión.

En este caso, la experiencia tomó por sorpresa a los protagonistas, quienes terminaron con una historia poco convencional para recordar el inicio de su vida matrimonial.

¿Dónde consultar los requisitos para casarse en Tamaulipas?

(Captura de pantalla)
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Más allá de la anécdota, quienes tengan planes de contraer matrimonio en Reynosa o en cualquier otro municipio de Tamaulipas pueden consultar los procedimientos correspondientes mediante los canales oficiales del gobierno estatal.

El Registro Civil de Tamaulipas cuenta con un portal donde se puede revisar información relacionada con los servicios y trámites disponibles para la ciudadanía.

La recomendación es verificar previamente los requisitos, documentos, costos y condiciones aplicables, además de aclarar cualquier duda directamente con la oficina correspondiente antes de realizar el procedimiento.

Mientras tanto, la experiencia de Edafne Lara quedó como una de esas historias inesperadas que terminan conquistando las redes sociales: una pareja que salió de casa para preguntar cómo casarse y regresó con una nueva historia, porque terminó convirtiendo aquella visita informativa en el día de su boda.

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