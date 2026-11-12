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Equipo mixto de taekwondo suma la última medalla para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El conjunto mexicano alcanzó el podio después de avanzar por la vía del repechaje, tras una derrota inicial ante Turquía

Aline, Vania, Guillermo y Jorge superaron a Alemania por 2-1 en el duelo por el tercer lugar de la prueba de equipo mixto de taekwondo en Dakar 2026 (X@COM_Mexico)
Aline, Vania, Guillermo y Jorge superaron a Alemania por 2-1 en el duelo por el tercer lugar de la prueba de equipo mixto de taekwondo en Dakar 2026 (X@COM_Mexico)
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México cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de bronce en taekwondo, luego de que Aline, Vania, Guillermo y Jorge superaron 2-1 a Alemania en el duelo por el tercer lugar de la prueba por equipos mixtos.

La última presea llegó este 12 de noviembre, durante la recta final de la justa juvenil que concluirá el viernes 13. El conjunto mexicano alcanzó el podio después de avanzar por la vía del repechaje, tras una derrota inicial ante Turquía.

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México cerró su participación en el boxeo de Dakar 2026 con dos medallas de bronce, obtenidas por Alan Ocampo y Jorge Luis Nieblas (Especial)
México cerró su participación en el boxeo de Dakar 2026 con dos medallas de bronce, obtenidas por Alan Ocampo y Jorge Luis Nieblas (Especial)

México había llegado a 13 preseas hasta el 11 de noviembre: tres platas y 10 bronces. Con el resultado del equipo mixto de taekwondo, la delegación sumó la medalla número 14 en Dakar.

El repechaje abrió el camino hacia el podio

El cuadro integrado por Aline Herrera, Vania, Guillermo Cortés y Jorge Octavio Martínez cayó 0-2 ante Turquía en los cuartos de final. El resultado no los dejó fuera de la competencia, pues accedieron al repechaje con la posibilidad de buscar el tercer lugar.

México enfrentó a Arabia Saudita en esa instancia y ganó 2-0. El triunfo le permitió mantenerse en el torneo y disputar la medalla de bronce contra Alemania.

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La definición por el tercer puesto terminó con marcador de 2-1 para el equipo mexicano. El resultado aseguró la última presea para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

México cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de bronce en taekwondo (Gobierno de México)
México cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de bronce en taekwondo (Gobierno de México)

El repechaje resultó determinante para el conjunto nacional. Después de la derrota en cuartos de final, los cuatro taekwondistas necesitaban dos victorias consecutivas para volver a la zona de medallas y cerrar ese recorrido con el triunfo frente al representativo alemán.

Taekwondo aportó medallas individuales y por equipos

La disciplina ya había dado resultados para México en Dakar 2026. Guillermo Cortés obtuvo una medalla de plata, mientras que Aline Herrera y Jorge Martínez alcanzaron bronces en sus respectivas categorías.

Cortés consiguió el subcampeonato en taekwondo, una de las tres platas que la delegación mexicana registró en la justa juvenil. Las otras dos correspondieron a Carlo Cruz, en salto con garrocha, y Karen Ríos, en lucha de playa.

Aline Herrera llegó al podio en la categoría de -55 kilogramos. Jorge Martínez también consiguió bronce en -73 kilogramos. Ambos volvieron a competir en la prueba mixta junto con Vania y Guillermo para sumar otra medalla al cierre del programa de taekwondo.

México cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de bronce en taekwondo (Gobierno de México)
México cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de bronce en taekwondo (Gobierno de México)

La actuación del equipo combinó resultados individuales con una presea colectiva. Herrera, Cortés y Martínez aparecieron entre los medallistas mexicanos de Dakar y después integraron el cuadro que enfrentó a Alemania por el último metal del país en la competencia.

México superó el registro de Buenos Aires 2018

La delegación mexicana rebasó el total de 12 preseas conseguido en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Antes de la medalla del equipo mixto de taekwondo, el balance nacional era de tres platas y 10 bronces.

En la edición de 2018, México obtuvo tres oros, tres platas y seis bronces. En Dakar 2026, el país superó aquella cifra total, aunque su cosecha se concentró en platas y bronces.

México cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de bronce en taekwondo (Gobierno de México)
México cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con una medalla de bronce en taekwondo (Gobierno de México)

Entre los terceros lugares obtenidos antes de la prueba por equipos figuraron Kendra Duany, en lanzamiento de disco; Alison Salinas, en lanzamiento de martillo; Alan Ocampo y Jorge Nieblas, en boxeo; Daniel Saborío y Fernanda García, en natación, además del equipo de beisbol 5.

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