EZLN pide perdón a colectivo buscador, tras rechazar reunión en la Glorieta de las y los desaparecidos en CDMX

Un miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con pasamontañas fuma una pipa durante la conmemoración del 33 aniversario del levantamiento en Ciudad de México. (Cuartoscuro)

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El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ofreció una disculpa pública a los colectivos de familias buscadoras de la Glorieta de las y los Desaparecidos, en la Ciudad de México. El mensaje llegó después de un cruce de reproches por la negativa zapatista a participar en un encuentro abierto.

El comunicado, fechado el 11 de noviembre de 2026 y firmado por el capitán insurgente Marcos, asume la responsabilidad de las palabras que las familias percibieron como agresiones. El portavoz admitió que debió ser más cuidadoso con el tono y la manera de expresarse.

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La disculpa se conoció el mismo día en que los colectivos hicieron público su rechazo a las condiciones zapatistas y anunciaron que rompían el diálogo con “el capitán”.

Familias buscadoras pretendían reunión con EZLN en CDMX

Según los colectivos, la invitación para una jornada el 6 de diciembre en la Glorieta se envió desde septiembre. El 20 de octubre remitieron una carta con la propuesta de agenda. Entre las actividades planteadas figuraban:

La elaboración y colocación de fichas de búsqueda de personas zapatistas ausentes en el memorial ciudadano.

Mesas de diálogo sobre la desaparición forzada como instrumento de terror estatal.

El intercambio de saberes entre ambas luchas.

EZLN madres buscadoras reunión (Isabel Mateos/FB)

El EZLN respondió con el texto “A qué vamos. Que sí y qué no”. Ahí descartó los actos masivos y planteó encuentros privados, colectivo por colectivo y con registro previo. Además, calificó la convocatoria de “falsa”.

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Las familias lamentaron la postura. Afirmaron que “antes del abrazo llegó el rechazo”, y reclamaron que los zapatistas no aclararon desde el inicio que sus abrazos serían únicamente a puerta cerrada.

La disculpa del capitán Marcos

En su misiva, el vocero zapatista pide perdón “o muchas” veces, para que alcance a cada familia congregada en la Glorieta. Reconoce que su organización se sintió agredida y lastimada, pero subraya que ni la falta de intención ni el estrés por los ataques de los tres niveles de gobierno justifican sus expresiones.

People run and ride bicycles as relatives and members of search collectives take part in a cleanup at the fences at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, where posters of missing persons are displayed, ahead of a large poster-pasting campaign to mark the International Day of the Victims of Enforced Disappearances in Mexico City, Mexico, August 23, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El texto sostiene que deben respetarse modos, geografías y calendarios. También expresa el deseo de que las familias logren localizar a todas las personas ausentes y de que quien busca en soledad siempre encuentre un abrazo.

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En una posdata, el EZLN precisa que su único contacto externo para la iniciativa es el Centro Frayba. Solo cuando se concreta un punto de la agenda se comunica de forma directa con los colectivos, y siempre avisa a ese organismo, que lleva el registro.