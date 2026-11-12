México

EZLN pide perdón a colectivo buscador, tras rechazar reunión en la Glorieta de las y los desaparecidos en CDMX

El Capitán Insurgente Marcos ofreció una disculpa a las familias buscadoras de la Glorieta de las y los Desaparecidos tras rechazar la invitación a un encuentro público en la Ciudad de México

Persona con pasamontañas negro y gorra oscura fuma pipa con humo blanco. Hay otras personas con pasamontañas y gorras al fondo, frente a un mural
Un miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con pasamontañas fuma una pipa durante la conmemoración del 33 aniversario del levantamiento en Ciudad de México. (Cuartoscuro)
Guardar

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ofreció una disculpa pública a los colectivos de familias buscadoras de la Glorieta de las y los Desaparecidos, en la Ciudad de México. El mensaje llegó después de un cruce de reproches por la negativa zapatista a participar en un encuentro abierto.

El comunicado, fechado el 11 de noviembre de 2026 y firmado por el capitán insurgente Marcos, asume la responsabilidad de las palabras que las familias percibieron como agresiones. El portavoz admitió que debió ser más cuidadoso con el tono y la manera de expresarse.

PUBLICIDAD

La disculpa se conoció el mismo día en que los colectivos hicieron público su rechazo a las condiciones zapatistas y anunciaron que rompían el diálogo con “el capitán”.

Familias buscadoras pretendían reunión con EZLN en CDMX

Según los colectivos, la invitación para una jornada el 6 de diciembre en la Glorieta se envió desde septiembre. El 20 de octubre remitieron una carta con la propuesta de agenda. Entre las actividades planteadas figuraban:

  • La elaboración y colocación de fichas de búsqueda de personas zapatistas ausentes en el memorial ciudadano.
  • Mesas de diálogo sobre la desaparición forzada como instrumento de terror estatal.
  • El intercambio de saberes entre ambas luchas.
EZLN madres buscadoras Gira por la Vida, capítulo México: Encuentro con madres buscadoras
EZLN madres buscadoras reunión (Isabel Mateos/FB)

El EZLN respondió con el texto “A qué vamos. Que sí y qué no”. Ahí descartó los actos masivos y planteó encuentros privados, colectivo por colectivo y con registro previo. Además, calificó la convocatoria de “falsa”.

PUBLICIDAD

Las familias lamentaron la postura. Afirmaron que “antes del abrazo llegó el rechazo”, y reclamaron que los zapatistas no aclararon desde el inicio que sus abrazos serían únicamente a puerta cerrada.

La disculpa del capitán Marcos

En su misiva, el vocero zapatista pide perdón “o muchas” veces, para que alcance a cada familia congregada en la Glorieta. Reconoce que su organización se sintió agredida y lastimada, pero subraya que ni la falta de intención ni el estrés por los ataques de los tres niveles de gobierno justifican sus expresiones.

People run and ride bicycles as relatives and members of search collectives take part in a cleanup at the fences at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, where posters of missing persons are displayed, ahead of a large poster-pasting campaign to mark the International Day of the Victims of Enforced Disappearances in Mexico City, Mexico, August 23, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
People run and ride bicycles as relatives and members of search collectives take part in a cleanup at the fences at the Ahuehuete roundabout, unofficially renamed the "Glorieta de las y los Desaparecidos" by activists, where posters of missing persons are displayed, ahead of a large poster-pasting campaign to mark the International Day of the Victims of Enforced Disappearances in Mexico City, Mexico, August 23, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El texto sostiene que deben respetarse modos, geografías y calendarios. También expresa el deseo de que las familias logren localizar a todas las personas ausentes y de que quien busca en soledad siempre encuentre un abrazo.

En una posdata, el EZLN precisa que su único contacto externo para la iniciativa es el Centro Frayba. Solo cuando se concreta un punto de la agenda se comunica de forma directa con los colectivos, y siempre avisa a ese organismo, que lleva el registro.

Temas Relacionados

EZLNpersonas desaparecidasCDMXMadres buscadorasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jaime Camil defiende a Natalia Téllez por polémica de Wildwood: “No tienen responsabilidad”

Frente al cambio en el elenco vocal, el también cantante afirmó que los responsables del resultado final deben revisar cada escena

Jaime Camil defiende a Natalia Téllez por polémica de Wildwood: “No tienen responsabilidad”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? L6 del STC con retrasos por revisión de tren

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? L6 del STC con retrasos por revisión de tren

Va por la titularidad: Rodrigo Huescas vuelve a la Selección Mexicana y manda mensaje a Kevin Álvarez e Israel Reyes

El lateral mexicano se incorporó a la concentración del Tricolor luego de superar una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha

Va por la titularidad: Rodrigo Huescas vuelve a la Selección Mexicana y manda mensaje a Kevin Álvarez e Israel Reyes

Pareja de Reynosa acude al Registro Civil para pedir informes y termina casándose por sorpresa

La joven aseguró que todo ocurrió después de proporcionar sus datos, firmar algunos documentos y posar para unas fotografías en el Registro Civil

Pareja de Reynosa acude al Registro Civil para pedir informes y termina casándose por sorpresa

Aviso oficial de la SEP: suspenden clases este viernes 13 de noviembre por registro de calificaciones y se junta con puente

El viernes 13 de noviembre de 2026, solo los docentes se presentan a realizar trabajo administrativo

Aviso oficial de la SEP: suspenden clases este viernes 13 de noviembre por registro de calificaciones y se junta con puente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Liberan a 15 personas de las 19 detenidas en Jalisco junto al “R2”, líder de una célula del CJNG

Liberan a 15 personas de las 19 detenidas en Jalisco junto al “R2”, líder de una célula del CJNG

Intervención federal en el penal de San Miguel dependerá de que el gobierno de Puebla la solicite, afirma Sheinbaum

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Identificaron a un argentino entre los detenidos del narco mexicano “R2”, líder regional del CJNG: “Es bartender y no lo dejaron salir”

Sinaloa concentra más ataques del crimen organizado contra tiendas, restaurantes y pequeños comercios

ENTRETENIMIENTO

Jaime Camil defiende a Natalia Téllez por polémica de Wildwood: “No tienen responsabilidad”

Jaime Camil defiende a Natalia Téllez por polémica de Wildwood: “No tienen responsabilidad”

Gustavo Adolfo Infante cuestiona documental de Valentín Elizalde: “¿No hay un poco de respeto?”

“Soy la dueña de La Chilindrina”: María Antonieta de las Nieves estalla contra Florinda Meza por polémica del Piojo Alvarado

“Se salieron con la suya”: Poncho de Nigris va por Doña Alegría para sacarla de La Mansión VIP 2

Tame Impala regresa a México en 2027 con cuatro conciertos del Deadbeat Tour

DEPORTES

Va por la titularidad: Rodrigo Huescas vuelve a la Selección Mexicana y manda mensaje a Kevin Álvarez e Israel Reyes

Va por la titularidad: Rodrigo Huescas vuelve a la Selección Mexicana y manda mensaje a Kevin Álvarez e Israel Reyes

Exjugadora de Atlas recuerda la falta de equidad salarial en la Liga Mx Femenil : “Jugadoras de algunos clubes ganaban 1000 pesos al mes”

Equipo mixto de taekwondo suma la última medalla para México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

América vs Atlético de Madrid en Puebla: fecha, horario, boletos y todo lo que debes saber del partido de leyendas

A un paso de México: la razón por la que Fernando “Niño” Torres rechazó dirigir al Atlético de San Luis